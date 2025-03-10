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推出品牌宣傳軟體：讓您的客戶支持您的品牌 品牌宣傳軟體透過將滿意的客戶轉變為熱情的品牌大使，徹底改變了企業利用口碑行銷力量的方式。這種創新軟體為組織提供了培養和擴大客戶群中真實宣傳所需的工具和資源。 從本質上講，品牌宣傳軟體使公司能夠識別、吸引和激勵最忠實的客戶，透過各種管道（包括社交媒體、線上評論和推薦）積極宣傳其品牌。透過利用滿意客戶的真誠熱情和信任，企業可以顯著提高其品牌知名度、可信度，並最終提高其利潤。 透過利用品牌宣傳軟體，組織可以利用滿意客戶的真實聲音來大規模提高品牌知名度、忠誠度和宣傳。無論是產生正面的線上評論、引發病毒式社群媒體活動，還是推動推薦，品牌宣傳軟體都可以幫助企業將客戶轉變為熱情的擁護者，向全世界宣傳其品牌。
提議新的應用程式
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款雲端會員管理軟體，幫助企業建立和管理會員及推薦計劃，並提供多種整合和績效追蹤工具。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一個電子商務營銷平台，幫助品牌透過忠誠度、SMS和電子郵件行銷、評論等方式加強與消費者的關係。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一個幫助企業管理品牌大使計劃的應用，提供影響者追蹤、內容管理和數據分析工具。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一個供SaaS公司設置會員和推薦計劃的工具，支持Stripe和Paddle，幫助管理佣金和追蹤轉介。
GrowthHero
growthhero.io
Growthero是一款提供會員、影響者和推薦營銷的綜合平台，適合各種企業，有助於管理和優化推廣計劃。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Roster
getroster.com
Roster 是一款幫助公司將熱心顧客轉換為品牌大使的應用，提升品牌知名度並增加銷售收入。
Referral Factory
referral-factory.com
推薦工廠是一款能幫助企業建立、追蹤和管理推薦及聯盟計劃的軟體，支援無代碼自定義及多種工具整合。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一個幫助品牌在自己條件下透過影響者商店增加收入的應用程式，允許創作者DIY產品組合並賺取佣金。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一個會員和推薦追踪平台，幫助企業輕鬆管理其會員計劃及佣金，並分析營銷活動成效。
Smile.io
smile.io
Smile.io是全球最大的忠誠度平台，幫助電商品牌建立可定制的獎勵計劃，提升客戶忠誠度和參與度。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶聲音平台，能自動生成案例研究、見證和統計數據，以提高產品價值的證明，供 GTM 團隊使用。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob是一款自動化的聲譽營銷平台，幫助企業收集客戶評論，提升在線形象並增加銷售。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
LinkMink
linkmink.com
LinkMink 是一款讓企業透過 Stripe 的支付連結來追蹤推薦的應用程式，無需伺服器或程式碼，5 分鐘即可完成設置。
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是一款專為 Slack 設計的員工倡導解決方案，幫助員工輕鬆分享經批准的新聞和公告。
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social是一個員工倡導平台，幫助企業通過社交媒體提高品牌曝光和收入，並簡化內容分享流程。
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf是一個推薦軟體，幫助企業管理和優化推薦計劃，以促進用戶增長和提高客戶參與度。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial 是一個內容策展和數位溝通平台，幫助金融和專業服務人員在社交媒體上自信地互動，並提供高品質的第三方內容.
Ambassador
getambassador.com
大使是一款自動化推薦營銷平台，簡化了管理、追蹤和獎勵客戶及聯盟的過程。
Affilae
affilae.com
Affilae是一個會員平台，幫助企業管理和優化其會員計劃，提供實時跟踪、佣金管理和自定義報告功能。
Talkable
talkable.com
Talkable 是一個幫助電商品牌通過推薦和忠誠度計劃獲取及保留高價值客戶的營銷工具。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一款為B2B SaaS公司提供的會員管理工具，幫助招募新會員並簡化佣金跟踪。
Visibly
visibly.io
Visibly是一個平台，幫助組織管理員工和客戶的互動、溝通、體驗與支持，以提升整體參與度和滿意度。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一款推薦與忠誠行銷軟體，幫助企業獎勵用戶，建立忠誠社群，並提升收入，支持多種自訂化的獎勵計劃。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每個人社會是一個員工倡導平台，使員工能輕鬆創建和分享內容，從而提升品牌知名度和業務增長。
Paiger
paiger.co
Paiger應用程式幫助銷售團隊建立個人品牌，自動化發佈內容，尋找潛在客戶，並提供LinkedIn訓練和報告。
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge是一款客戶體驗管理平台，自動收集帳戶反饋並分析收入數據，幫助企業改善客戶關係及降低流失率。
Seenit
seenit.io
Seenit是一個員工生成視頻平台，幫助企業從員工那裡收集並編輯內容，創造吸引力強的視頻，以提升招聘效果和員工參與度。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social是一款社交媒體管理軟體，幫助企業在受管制行業管理社交媒體內容和廣告，並增強客戶互動。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一個員工倡導平台，幫助企業通過員工分享品牌內容來提升品牌知名度和參與度，並支持銷售和招聘。
Referral Rocket
referralrocket.io
推薦火箭是一個幫助企業啟動和管理推薦計劃的平台，旨在提高客戶滿意度和獲取新客戶。
Harviist
harviist.com
Harviist是一個簡單且經濟實惠的平台，幫助企業創建和追蹤客戶推薦活動，促進真實的口碑行銷。
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io 提供個性化的品牌大使平台，讓用戶透過任務和獎勵系統參與品牌推廣，增強品牌與消費者之間的連結。
Annex Cloud
annexcloud.com
附件雲是一個客戶忠誠度平台，幫助企業透過數據分析和個性化互動增強客戶參與和忠誠度。
Perkville
perkville.com
珀克維爾是一個忠誠度和獎勵管理平台，幫助企業增強客戶保留和推薦，支持自定義計劃和積分管理。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder是一個品牌大使管理平台，幫助企業整合和激勵品牌大使，提高參與度並增強市場影響力。
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy是一款推薦營銷軟件，幫助企業建立和優化推薦計劃，提供獎勵機制和數據分析，提高轉介效率。
Social HorsePower
socialhp.com
通過SocialHP（SHP）將您的員工轉變為最有力的擁護者。如果您想提高底線，更多地關注公司內容，或者吸引更多高質量的成員，SHP可以幫助您實現專業目標。這一切都始於我們的“永無止境”哲學。複雜的軟件已成為過去。使用SHP，您的員工不必在復雜的培訓中學習新軟件或浪費時間。我們的平台簡單，直觀，旨在幫助團隊成員立即開始共享內容。您的員工是您公司最有價值的資產。這就是為什麼我們使他們簡單地為您的業務倡導您的業務，從而使您更容易： - 新人 - 新朋友 - 對公司內容的社交參與 - 通過社交銷售的力量增強銷售。使用SHP的自動駕駛功能，您的員工不需要製定其內容日曆。批准的內容自動與他們的社交共享，因此參與可以推進。為什麼這很重要？超過80％的消費者在廣告之前重視家人和朋友的建議。 SHP將您的員工變成有影響力的人，他們吸引更多的銷售業務。您準備好使員工成為您最大的擁護者嗎？您是否想了解有關SHP如何促進社交參與並讓人們談論您的產品和服務的更多信息？今天與我們的團隊安排免費演示，並釋放SHP的力量。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一個員工倡議平台，旨在透過簡化社群媒體上的內容分享來幫助您實現業務成果。我們的平台使我們的 Gaggle 經理能夠策劃員工提倡分享的內容。我們也利用最新的人工智慧驅動技術，幫助 Gaggle 經理一次創建並永久分發獨特的內容給每位員工倡導者。隨著社群媒體活躍度的增加，您的員工可以建立個人品牌，同時擴大公司的品牌知名度、媒體機會、潛在客戶開發和行銷活動績效。 GaggleAMP 會員受益於遊戲化、排行榜和參與公司員工倡導活動的獎勵，使會員能夠快速、輕鬆地看到參與的好處。要了解員工倡議計畫對您公司的影響有多大，請造訪我們的投資報酬率計算器（無需電子郵件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一個簡單且有效的工具，可協助企業、個人品牌或任何人在 Auto Pilot 上發起、管理和追蹤口碑行銷活動。它有助於將客戶轉變為口碑行銷團隊並顯著提高品牌知名度。
LoyalAs
loyalas.com
只需幾分鐘即可設定推薦計劃。自動追蹤推薦和積分。無限推薦 LoyalAs 為每個客戶建立一個自訂推薦連結。透過我們的自動電子郵件與客戶分享並尋求推薦。收到的推薦沒有限制。尋找客戶擁護者我們追蹤客戶分享的推薦連結以及回覆者。您將知道誰為您提供了最好的推薦，並輕鬆找到客戶支持者。追蹤獲得的積分 我們追蹤當前客戶和推薦客戶獲得的積分。您可以設定信用金額以及申請的時間和地點
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 透過專注於個人推薦的推薦行銷為 B2B 企業帶來新的收入。以零初始成本擴展您的業務，或靠推薦謀生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不僅僅是一個忠誠度和評論平台。它是一套完整的客戶保留套件，結合了忠誠度計劃、客戶回饋和創新的推薦系統。深入吸引客戶，鼓勵回頭客，並輕鬆擴大您的客戶群。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是電子商務品牌透過創建個人化忠誠度和推薦計劃來發展業務的理想即插即用解決方案。借助這種面向未來的工具，客戶可以透過完成下訂單等操作來賺取積分，然後可以兌換獨家福利。透過引入 VIP 等級，您可以獎勵最忠實的客戶，同時推薦計劃可以吸引新客戶。此外，您可以識別和管理聯營公司以提高客戶保留率。
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適用於 SaaS 和電子商務業務的合作夥伴管理軟體
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強大而有效的#crowdfunding 解決方案，幫助專案創建者將他們的想法變為現實。擴展他們現有的產品。 Kickbooster 的工具旨在幫助專案創建者充分認識到眾籌活動的好處，並成功從籌款過渡到銷售。
Base AI
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Base 是一個 B2B 客戶行銷和宣傳自動化平台，它使用 AI 使行銷人員能夠簡化參與、產生客戶參考、獲得見解、捕捉 VoC 和規模宣傳。其平台使客戶行銷人員能夠管理他們的計劃並在每週不到 2 小時的時間內獲得結果。在客戶群的旅程中以情境方式與他們互動，無論是應用內/產品、社群、培訓入口網站或生命週期中的任何數位接觸點。
Synup
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Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
ReferralCandy
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ReferralCandy 是一款幫助企業透過客戶推薦推動銷售的應用，能自動管理推薦流程和獎勵。
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Brandpad 是設計工作室和品牌所有者標準化其品牌交付的品牌平台。從創建到共享和使用的一切都在雲端中的一個專用位置進行。每位參與者都可以使用，由您精心設計。
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SoAmpli 是一個屢獲殊榮的倡導行銷和銷售 SaaS 平台。透過美觀且用戶友好的介面，SoAmpli 幫助公司將其銷售團隊轉變為社交銷售明星，從而增加銷售額並為品牌提供動力。 SoAmpli 平台有助於為行銷主管和社交媒體經理創建一個集中空間，以便將完全批准的 100% 品牌內容快速分發給他們的銷售團隊和員工，使用戶可以非常輕鬆地發布或安排在提前- 他們的個人社群媒體資料上的公司內容。用戶可以將許多社群媒體帳號附加到他們的 SoAmpli 個人資料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有連結都會自動縮短，這樣可以追蹤他們的網路旅程，並帶回有關點擊率、分享數量和整體覆蓋範圍的資訊。然後，公司可以透過 SoAmpli 的即時統計數據和可下載的儀表板收集獨特的見解，以幫助衡量成功並展示社交內容的投資回報率。在 30 天內，SoAmpli 可以為公司帶來 30% 的相關性勘探，提高和展示其數位內容的投資回報率，同時獲得獨特的洞察力並在社交媒體上獲取新的、未開發的市場途徑。同時，SoAmpli 有助於彌合行銷和銷售學科之間昂貴的差距，有效地為銷售團隊提供由行銷創建的內容彈藥，以達成更多交易並在社交媒體上培養更牢固的關係。
MarketBeam
marketbeam.io
安全合規的社群媒體平台。員工在自己的網路上分享公司內容，以擴大社群媒體影響力、提升品牌並在社群媒體上培養潛在客戶。我們是唯一專門為在醫療保健、金融服務和網路安全等嚴格監管環境中運作的公司設計的平台。我們的客戶說，他們。 LinkedIn 覆蓋範圍增加了 3000%。點擊率增加 15 倍。透過 MarketBeam 開展了最成功的行銷活動 詢問我們最受歡迎的功能。社交滴水活動。執行品牌。內容和受眾 360
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