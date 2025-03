Sociabble

Sociabble提供了內部交流,員工倡導和員工敬業度的頂級,移動優先解決方案。作為服務(SaaS)的軟件,該平台匯總了來自官方公司渠道(社交網絡,公司網站等)和策展平台的內容,以及平台用戶(UGC)和管理員建議的內容。 內容是個性化的,並將其組織到主題渠道中,可以在移動設備,台式機,Intranet,企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外,員工還可以參與內置的測驗和調查。 Features include: * Notifications for new content and internal company news * One-click sharing to all your favourite social media platforms * Internal content “like” and “comment” features * Create your own messages and content * Participate in, and check out the latest challenges and prizes * Leader board accessibility to see how you and your colleagues rank * Create and respond to quizzes and polls Sociabble employs user activation, rewards, and recognition across various levels of the user experience to maximize engagement.它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易,快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞,更新及其工作場所,從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴,外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的數字資產管理技術,社交媒體和內容營銷的經驗豐富的企業家團隊啟動,目前在80多個國家 /地區使用,並收購了一些世界上最負盛名的客戶,包括Microsoft,BNP Paribas,L'Oréal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎,還在紐約市,倫敦和孟買開展業務。