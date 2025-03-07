Social HorsePower

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通過SocialHP（SHP）將您的員工轉變為最有力的擁護者。如果您想提高底線，更多地關注公司內容，或者吸引更多高質量的成員，SHP可以幫助您實現專業目標。這一切都始於我們的“永無止境”哲學。複雜的軟件已成為過去。使用SHP，您的員工不必在復雜的培訓中學習新軟件或浪費時間。我們的平台簡單，直觀，旨在幫助團隊成員立即開始共享內容。您的員工是您公司最有價值的資產。這就是為什麼我們使他們簡單地為您的業務倡導您的業務，從而使您更容易： - 新人 - 新朋友 - 對公司內容的社交參與 - 通過社交銷售的力量增強銷售。使用SHP的自動駕駛功能，您的員工不需要製定其內容日曆。批准的內容自動與他們的社交共享，因此參與可以推進。為什麼這很重要？超過80％的消費者在廣告之前重視家人和朋友的建議。 SHP將您的員工變成有影響力的人，他們吸引更多的銷售業務。您準備好使員工成為您最大的擁護者嗎？您是否想了解有關SHP如何促進社交參與並讓人們談論您的產品和服務的更多信息？今天與我們的團隊安排免費演示，並釋放SHP的力量。