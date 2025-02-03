品牌宣傳軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli 是一個屢獲殊榮的倡導行銷和銷售 SaaS 平台。透過美觀且用戶友好的介面，SoAmpli 幫助公司將其銷售團隊轉變為社交銷售明星，從而增加銷售額並為品牌提供動力。 SoAmpli 平台有助於為行銷主管和社交媒體經理創建一個集中空間，以便將完全批准的 100% 品牌內容快速分發給他們的銷售團隊和員工，使用戶可以非常輕鬆地發布或安排在提前- 他們的個人社群媒體資料上的公司內容。用戶可以將許多社群媒體帳號附加到他們的 SoAmpli 個人資料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有連結都會自動縮短，這樣可以追蹤他們的網路旅程，並帶回有關點擊率、分享數量和整體覆蓋範圍的資訊。然後，公司可以透過 SoAmpli 的即時統計數據和可下載的儀表板收集獨特的見解，以幫助衡量成功並展示社交內容的投資回報率。在 30 天內，SoAmpli 可以為公司帶來 30% 的相關性勘探，提高和展示其數位內容的投資回報率，同時獲得獨特的洞察力並在社交媒體上獲取新的、未開發的市場途徑。同時，SoAmpli 有助於彌合行銷和銷售學科之間昂貴的差距，有效地為銷售團隊提供由行銷創建的內容彈藥，以達成更多交易並在社交媒體上培養更牢固的關係。