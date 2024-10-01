品牌宣傳軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 南喬治亞與南三明治群島

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推出品牌宣傳軟體：讓您的客戶支持您的品牌 品牌宣傳軟體透過將滿意的客戶轉變為熱情的品牌大使，徹底改變了企業利用口碑行銷力量的方式。這種創新軟體為組織提供了培養和擴大客戶群中真實宣傳所需的工具和資源。 從本質上講，品牌宣傳軟體使公司能夠識別、吸引和激勵最忠實的客戶，透過各種管道（包括社交媒體、線上評論和推薦）積極宣傳其品牌。透過利用滿意客戶的真誠熱情和信任，企業可以顯著提高其品牌知名度、可信度，並最終提高其利潤。 透過利用品牌宣傳軟體，組織可以利用滿意客戶的真實聲音來大規模提高品牌知名度、忠誠度和宣傳。無論是產生正面的線上評論、引發病毒式社群媒體活動，還是推動推薦，品牌宣傳軟體都可以幫助企業將客戶轉變為熱情的擁護者，向全世界宣傳其品牌。
提議新的應用程式
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是領先的員工溝通平台，可協助您的員工透過溝通和社群實現目標。 前身為 COYO（德國）、Smarp（芬蘭）和 Jubiwee（法國）
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
Talkable
talkable.com
很棒的推薦行銷計劃 ✅ 適用於線上商店、本地企業和 B2B 服務。增長行銷的客戶忠誠度計劃。易於啟動、測試和優化！獎勵您的客戶！
Smile.io
smile.io
Smile.io 是全球最大的忠誠度平台，提供易於使用的獎勵計劃，幫助擴大電子商務品牌規模，將一次性銷售轉化為回頭客、忠誠客戶。超過 100,000 個品牌使用微笑積分、推薦和 VIP 計劃來最大限度地提高收購力度，並將交易性購買轉化為熱情的品牌擁護者，讓他們情不自禁地一次又一次地回來。只需點擊幾下，您就可以啟動精美且可自訂的獎勵計劃。此外，Smile.io 允許您獎勵客戶的各種行為，包括社交媒體分享、產品評論等。 Smile 應用程式的數量也在增加，包括 MailChimp 和 Klaviyo。這些應用程式可讓您將程式連接到您已經使用的工具。 Smile.io 可在以下應用程式商店使用：Sh...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 幫助優秀的企業獲得應有的聲譽、獲得最高評價並贏得更多銷售。它是一個聲譽行銷平台，旨在透過吸引更多潛在客戶和完成更多銷售來幫助您的企業發展。 NiceJob 透過自動化收集客戶評論和推薦的過程來實現這一點，並在所有行銷管道中利用它們來提高轉換率、減少客戶擔憂並幫助您的企業獲得最高評價。 * 領先的聲譽行銷平台。 * 輕鬆成為頂級企業並贏得更多銷售。 * 受到超過 7000 家企業的評級和信任。 將 Convert 網站新增至任何 NiceJob 計畫。轉換網站保證比您現有網站的銷售額增加至少 10%，確保您的網站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是水管工、女傭、律師...
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。 LiveSocial 與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個 LiveSocial 客戶不同的安全性、合規性和歸檔需求。表現出真正的專業知識和社交熱情的賣家可以大規模建立信任。他們培養重要的關係。他們引發了商業建設對話。他們的表現優於競爭對手。大多數社群銷售項目都舉步維艱，因為它們沒有為人們提供買家真正重視的內容。 Seismic LiveSocial 為每...
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用軟體，用於建立和追蹤您自己的推薦計劃或聯盟計劃。被全球行銷人員評選為第一名。唯一獲得HubSpot官方認證的推薦軟體。 使用 Referral Factory 的拖放活動建立器，在幾天而不是幾週內建立您的計劃。 Referral Factory 提供高級白標定制，無需編寫任何程式碼！創建推薦計劃、聯盟計劃、大使計劃、推薦贏得比賽等等！ * 存取 100 多個由行銷專家設計的可編輯推薦計畫範本。 * 與 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等整合。 * Referral Factory 還提供 webhook...
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是專為 Slack 建置的員工倡議解決方案，是員工分享和參與批准的新聞和公告的最快、最簡單的方式！各種規模和行業的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性來鼓勵員工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或參與經批准的部落格、新聞、職位發布和其他內容。 Please Share 價格實惠且有效，為公司提供了一種增強員工宣傳行銷、社群媒體和社群銷售活動的方式，同時簡化了鼓勵團隊成員在社群和專業網路上分享公司內容的流程。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 無需伺服器或代碼。使用 Stripe 付款連結的公司可以透過我們的複製貼上整合在 5 分鐘內開始追蹤推薦！
ReferralCandy
referralcandy.com
想像一下您自己的客戶幫助您推動新的銷售！客戶推薦是病毒式行銷和業務蓬勃發展的關鍵。透過 ReferralCandy，將這種令人難以置信的同行影響力帶入您自己的商店。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Affilae
affilae.com
Affilae 是一個聯盟平台，使廣告商、網路和買家能夠創建自己的專用且安全的聯盟網路。
Friendbuy
friendbuy.com
高成長品牌可以透過 Friendbuy 從每位客戶身上獲得更多收益。憑藉一流的推薦和忠誠度計劃，品牌可以透過推薦實現至少 5-10% 的銷售額，生命週期價值提高 4 倍。 Friendbuy 與 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃爾瑪、迪士尼和雀巢等財富 100 強公司合作。此外，Friendbuy 與您的技術堆疊無縫集成，因此您可以將推薦和忠誠度無縫地融入您的客戶旅程中。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶語音平台，可自動為 GTM 團隊進行社交證明，在幾分鐘內產生經過驗證的案例研究、推薦和統計資料。透過調查和第三方評論，UserEvidence 不斷捕獲整個客戶旅程中的回饋，並建立一個客戶故事庫來證明您的產品的價值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改變遊戲規則的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大規模創建真實的客戶故事。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...
Paiger
paiger.co
透過打造團隊的個人品牌來吸引更多潛在客戶。 為您的銷售團隊提供自己的自動化行銷助理，以發佈內容和尋找潛在客戶，並內建 LinkedIn 培訓和報告。
CustomerGauge
customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。
Visibly
visibly.io
在一個基於口碑消費產品、服務和工作的世界中，組織需要為求職者、員工、客戶、合作夥伴和校友等提供卓越的體驗。透過一個統一的平台，明顯地將敬業且消息靈通的員工、快樂且福音派的客戶之間的點連接起來。明顯幫助組織管理所有員工和客戶群的參與、溝通、體驗和宣傳。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 為內部溝通、員工宣傳和員工敬業度提供頂級的行動優先企業解決方案。作為一種軟體即服務 (SaaS)，我們的平台聚合了來自官方公司管道（社交網路、公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶 (UGC) 和管理員建議的內容。內容是個人化的，並組織成主題頻道，可以在行動裝置、桌上型電腦、內部網路、企業社交網路和顯示器上查看。授權內容可以一鍵分享到使用者的社群媒體資料中。除了內容消費之外，員工還可以參與內建測驗和調查。 Sociabble 在不同級別的用戶體驗中使用用戶激活、獎勵和認可來最大限度地提高參與度。 Sociabble 獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得簡單、快速且有吸...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 為企業提供了一個啟動和管理高效推薦計畫活動的平台。我們用戶友善的平台使企業能夠挖掘客戶擁護的巨大潛力，推動指數級成長並增加客戶獲取。
Harviist
harviist.com
在 Harviist，我們相信，為了消除噪音，有效行銷的未來在於真實、有機和值得信賴的推薦。為了利用客戶推薦的力量，我們創建了一個簡單且經濟實惠的插件平台，您只需點擊幾下即可建立和追蹤推薦活動。 83% 的潛在客戶相信朋友和家人的推薦，推薦客戶的保留率高出 37%（尼爾森）。客戶推薦行銷透過提供使客戶更容易談論您的產品或服務的管道和活動來促進和鼓勵這些點對點推薦
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一個端到端的企業創作者管理平台，適用於希望將大使、影響者和附屬機構集中在一個屋簷下的行銷團隊。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消費者為中心的品牌都使用 SocialLadder 透過客戶進行行銷，並將其轉化為成長動力，激活社群來創建內容並提高轉換率。 SocialLadder 技術可讓您簡化溝通、分配數位和現實世界的任務、監控參與度，並獎勵幫助推廣您的品牌的成功大使。您的大使是為成功而準備的，同時讓您專注於整體成長策略，而不是花時間管理日常事務。 SocialLadder 擁有您的品牌所需...
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的會員管理工具。它幫助公司透過其市場招募新的附屬機構，幫助他們在自己的人脈之外發展。他們的 USP 是乾淨的用戶介面、即時聊天支援以及他們吸收客戶反饋的方式。該公司是由前任客戶成功主管創建的，他們對如何開展業務非常清楚；他們肯定希望人們從他們的產品中獲得價值，並將幫助您實現這一目標。他們提供免費計劃，當您購買高級套餐時，您將根據他們定義的定價方式很快獲得投資回報。這是 SaaS 公司啟動聯盟計畫的好方法，無需高昂的前期成本。公司位於荷蘭烏特勒支（符合GDPR），成立於2020年。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一個員工倡議平台，讓員工能夠輕鬆創建和分享真實的內容，從而將他們轉變為有影響力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在內的一些全球績效最高的組織都是EveryoneSocial 的客戶，他們信任我們能夠幫助大規模分發內容、擴大其品牌知名度，並透過員工網路的力量推動業務成長。無論您是一家小型新創企業，還是擁有數千名員工的全球工作場所，您的需求都是一樣的。你需要成長，而為了成長：你需要雇用。你需要行銷。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的員工倡議平台，可幫助您使員工成為有影響力的人。員工擁護會影響您業務的所有領域，從行銷和銷售到人力資源和招募。因此，無論您是在尋求擴大覆蓋範圍和參與度、增加入站銷售，還是尋找下一位超級明星員工，DSMN8 都能提供解決方案。我們使組織能夠輕鬆地利用員工的影響力，幫助他們的員工成為品牌倡導者和更有效的社交賣家。我們的創新解決方案使您的員工能夠輕鬆找到、創建和分享公司認可的內容。最簡單的形式是其運作方式：第 1 步：將組織的內容集中到自訂動態消息中。步驟 2：為員工提供共享公司批准內容的存取權限。步驟 3： 使用我們行業領先的分析套件來追蹤結果和投資回報率。全球最大的公司信賴...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一個簡單且有效的工具，可協助企業、個人品牌或任何人在 Auto Pilot 上發起、管理和追蹤口碑行銷活動。它有助於將客戶轉變為口碑行銷團隊並顯著提高品牌知名度。
LoyalAs
loyalas.com
只需幾分鐘即可設定推薦計劃。自動追蹤推薦和積分。無限推薦 LoyalAs 為每個客戶建立一個自訂推薦連結。透過我們的自動電子郵件與客戶分享並尋求推薦。收到的推薦沒有限制。尋找客戶擁護者我們追蹤客戶分享的推薦連結以及回覆者。您將知道誰為您提供了最好的推薦，並輕鬆找到客戶支持者。追蹤獲得的積分 我們追蹤當前客戶和推薦客戶獲得的積分。您可以設定信用金額以及申請的時間和地點
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 透過專注於個人推薦的推薦行銷為 B2B 企業帶來新的收入。以零初始成本擴展您的業務，或靠推薦謀生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不僅僅是一個忠誠度和評論平台。它是一套完整的客戶保留套件，結合了忠誠度計劃、客戶回饋和創新的推薦系統。深入吸引客戶，鼓勵回頭客，並輕鬆擴大您的客戶群。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是電子商務品牌透過創建個人化忠誠度和推薦計劃來發展業務的理想即插即用解決方案。借助這種面向未來的工具，客戶可以透過完成下訂單等操作來賺取積分，然後可以兌換獨家福利。透過引入 VIP 等級，您可以獎勵最忠實的客戶，同時推薦計劃可以吸引新客戶。此外，您可以識別和管理聯營公司以提高客戶保留率。
Loyoly.io
loyoly.io
我們認為，購置成本飆升是由過時的品牌對消費者行銷模式所造成的。是時候做出改變了。消費者正在尋求親密感和信任，他們會向同行尋求產品推薦。傳統的推薦計劃可能會達不到要求，讓您感覺與您的品牌脫節。這就是 Wiink 的用武之地。他們可以執行任務，透過遊戲化解鎖獎勵，並為您的品牌發展做出貢獻。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可擴展的忠誠度體驗平台™ 讓全球企業能夠捕獲零方和第一方資料並採取行動，從而在整個客戶旅程（從認知到購買到保留、忠誠度）中無縫參與、認可、獎勵和增加價值和宣傳。與市場領先技術的超過 125 項整合可實現一致、個人化、全通路體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.annexcloud.com。
Perkville
perkville.com
Perkville 是健康、健身、沙龍、水療和零售業領先的保留和推薦解決方案。我們的獎勵計劃直接與 POS 或調度系統集成，可以為每個企業量身定制。 Perkville 系統在世界各地的企業中得到應用，可以推動推薦、獎勵客戶回訪和購買，甚至產生社交媒體貼文。了解 Perkville 如何幫助您增加客戶群並發展業務。
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
Seenit
seenit.io
我們幫助企業與員工一起製作影片。透過 Seenit 的員工生成影片平台，您可以在一個地方收集、編輯和分享影片。透過員工影片吸引、吸引和留住頂尖人才。專為希望提升 Amazon、Sky、Vodafone 和 H&M 等公司員工聲音的雇主品牌和傳播團隊而打造。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad 是設計工作室和品牌所有者標準化其品牌交付的品牌平台。從創建到共享和使用的一切都在雲端中的一個專用位置進行。每位參與者都可以使用，由您精心設計。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social 是一家社群媒體管理軟體公司，提供工具讓受監管產業的行銷人員能夠在一個平台上管理自然社群媒體內容和付費社群媒體廣告。 Denim Social 受到 250 多家銀行、保險、抵押貸款和財富管理機構的信賴，使品牌能夠在社交媒體上吸引消費者，加深與社區的關係，並在保持合規性的同時達成更多交易。 Denim Social 是唯一獲得 ABA 認可的銀行和金融服務公司社群媒體管理平台。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli 是一個屢獲殊榮的倡導行銷和銷售 SaaS 平台。透過美觀且用戶友好的介面，SoAmpli 幫助公司將其銷售團隊轉變為社交銷售明星，從而增加銷售額並為品牌提供動力。 SoAmpli 平台有助於為行銷主管和社交媒體經理創建一個集中空間，以便將完全批准的 100% 品牌內容快速分發給他們的銷售團隊和員工，使用戶可以非常輕鬆地發布或安排在提前- 他們的個人社群媒體資料上的公司內容。用戶可以將許多社群媒體帳號附加到他們的 SoAmpli 個人資料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有連結都會自動縮短，這樣可以追蹤他們的網路旅程，並帶回有...
MarketBeam
marketbeam.io
安全合規的社群媒體平台。員工在自己的網路上分享公司內容，以擴大社群媒體影響力、提升品牌並在社群媒體上培養潛在客戶。我們是唯一專門為在醫療保健、金融服務和網路安全等嚴格監管環境中運作的公司設計的平台。我們的客戶說，他們。 LinkedIn 覆蓋範圍增加了 3000%。點擊率增加 15 倍。透過 MarketBeam 開展了最成功的行銷活動 詢問我們最受歡迎的功能。社交滴水活動。執行品牌。內容和受眾 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
透過最好的發言人：您的員工，在社群媒體上增強您的品牌 員工的意見是公司在社群網路中最有影響力的聲音。然而，如何將這項寶貴資產融入品牌的社群媒體策略中呢？ BeAmbassador 是一個 SaaS 平台 taha，可讓您增加品牌在社群媒體中的自然影響力、吸引人才加入您的公司並透過員工的社群網路提高社群銷售。 BeAmbassador 功能： - 透過邀請系統創造品牌大使網絡。 - 依類別將大使細分。 - 提出大使可以在其社群網路中分享的內容，或在事先授權的情況下直接代表大使提出節目內容。 - 即時監控大使的活動並分析其出版物的影響。 - 遊戲化系統，根據大使的活動對他們進行排名，以獎勵他們。創...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
還有誰比您的員工和合作者更適合談論您的品牌？ SocialPubli Advocacy 是一種企業溝通工具，公司可以透過該工具邀請其員工和合作夥伴透過自己的社群網路傳播品牌傳播。公司可以製定激勵措施來鼓勵這些合作。它是一個連結品牌和員工的平台，改善公司內部和外部的溝通，增加品牌信任度，提升品牌價值。 SocialPubli Advocacy 創立於 2016 年，目前擁有 Iberostar、Mutua Madrileña、Mapfre、MásMóvil 等客戶。
Social HorsePower
socialhp.com
透過 SocialHP (SHP)，將您的員工轉變為最有力的倡導者。如果您希望提高利潤、更專注於公司內容或為團隊引入更多高素質成員，SHP 可以幫助您實現職業目標。這一切都始於我們的「永不登入」理念。複雜的軟體已成為過去。透過 SHP，您的員工無需學習新軟體或浪費時間進行複雜的培訓。我們的平台簡單、直觀，旨在幫助團隊成員立即開始分享內容。您的員工是您公司最寶貴的資產。這就是為什麼我們讓他們能夠輕鬆地為您的業務代言，讓您更輕鬆地： - 招募新員工 - 增加公司內容的社交參與度 - 透過社交銷售的力量促進銷售。透過 SHP 的 AutoPilot 功能，您的員工永遠不需要製定內容日曆策略。核准的內...
Swaybase
swaybase.com
自 2010 年代初以來，員工倡導軟體幾乎沒有變化。你值得更好的。 Swaybase 是一款現代員工倡議軟體，您的同事一定會喜歡使用。內建病毒式傳播功能、遊戲化、個人化、人工智慧和 ShareAnywhere™ 功能確保您永遠不會留下過時的員工倡導工具。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond 是一個員工宣傳和社交銷售平台，行銷人員可以在其中啟動並吸引員工代表其品牌在社交網路上分享內容。我們的願景是讓公司能夠無所畏懼地推動社會轉型。如今，全球超過 100 多家客戶使用 PostBeyond 進行轉型，提高品牌知名度、產生合格的銷售線索、建立思想領導力並打造成功的雇主品牌。 PostBeyond 提供了一個將員工放在第一位的可擴展解決方案。這會影響我們建立的產品以及我們支援客戶的方式—從使用者體驗到客戶成功。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一個員工倡議平台，旨在透過簡化社群媒體上的內容分享來幫助您實現業務成果。我們的平台使我們的 Gaggle 經理能夠策劃員工提倡分享的內容。我們也利用最新的人工智慧驅動技術，幫助 Gaggle 經理一次創建並永久分發獨特的內容給每位員工倡導者。隨著社群媒體活躍度的增加，您的員工可以建立個人品牌，同時擴大公司的品牌知名度、媒體機會、潛在客戶開發和行銷活動績效。 GaggleAMP 會員受益於遊戲化、排行榜和參與公司員工倡導活動的獎勵，使會員能夠快速、輕鬆地看到參與的好處。要了解員工倡議計畫對您公司的影響有多大，請造訪我們的投資報酬率計算器（無需電子郵件地址）：https://...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social 是領先的員工倡導平台，旨在幫助公司透過更有效、更有系統地使用社群媒體來增加收入。 透過 Clearview Social，員工無需離開收件匣即可在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上進行分享，從而幫助公司帶來更多業務並增加曝光。 工作原理： * Clearview Social 讓行銷人員能夠創建供員工分享的內容隊列。 * 員工會收到一封建議分享內容的電子郵件，只需點擊按鈕，他們就可以在不離開收件匣的情況下分享到 Facebook、LinkedIn 和 Twitter。 * 我們怎麼知道它有效？ Clearview Social ...