品牌宣傳軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

Herdify

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Herdify 是一家行為分析公司，致力於偵測圍繞品牌形成的社群。從這個意義上說，社群並不意味著社群媒體粉絲、忠誠度計畫或 CRM 數據。它指的是人們居住的現實世界社區（街道、城鎮和城市）。即使在我們數位優先的世界中，這些社區對消費者的購買行為影響最大。它曾經是關於個人的——我們認為看起來相同的人，行為也相同。我們以同樣的方式向他們行銷，就像我們的競爭對手一樣。當今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都專注於其社群。透過 Herdify 的 AI 技術，偵測和監控您的社區，並像當今最成功的行銷人員一樣進行策略性成長。