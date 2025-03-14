票房軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
票房軟體是端到端的活動管理解決方案，可促進現場活動的票務、銷售和與會者名單管理。活動主辦單位使用票房軟體來收集註冊、銷售門票和商品、接受捐贈以及管理與會者資料。這些產品可以在活動期間和活動結束後利用，在現場出售門票、簽到與會者並分析活動的成功情況。一些票房軟體還包括用於管理客戶或顧客資料的 CRM 軟體功能。
提議新的應用程式
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票員是一個活動票務平台，幫助組織者管理和出售票務，提供自定義選項和即時付款服務。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource是一個線上票務平台，提供簡化的門票管理與銷售服務，並提供即時的客戶支援。
pretix
pretix.eu
Pretix是一個全面的票務平台，簡化各類活動的門票創建、管理及銷售過程，支持多種付款方式及自定義選項。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一款專為藝術和文化組織提供的綜合管理軟體，支持票務、籌款、客戶關係及行銷等功能，提高運營效率。
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice是一個票務和註冊平台，幫助用戶輕鬆銷售票券、管理活動、提供實時分析和自定義品牌體驗。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub是一個混合活動平台，提供活動票務、報名、直播及點播串流服務，適用於商業會議、音樂節等各類活動。
ShowClix
showclix.com
ShowClix是一個票務平台，幫助活動組織者管理和銷售門票，提供自定義頁面和多種付款方式，提升參加者的購票體驗。
Smeetz
smeetz.com
Smeetz是一個數據驅動的平台，用於改善景點和文化場所的票務、訪客管理及工作流程，並支持動態定價以優化收入。
Showpass
showpass.com
Showpass是一個活動管理平台，提供票務、分發及與會者管理工具，方便活動組織者簡化流程。
Time.ly
time.ly
Time.ly是一個基於網路的活動票務系統，支持線上和現場售票，適用於各種活動，並提供網站和界面客製化功能。
Sparxo
sparxo.com
Sparxo是一個活動管理和票務平台，提供事件創建、門票銷售和與會者管理，使活動組織者的工作更簡便。
Hytix
hytix.com
Hytix是一款線上票務管理軟體，幫助活動組織者簡化票務銷售流程，提供快速、安全的入場驗證和即時更新功能。
Yapsody
yapsody.com
Yapsody是一個活動票務平台，幫助組織者創建、管理和促銷活動，支持自定義門票、付款和數據分析。
SimpleTix
simpletix.com
SimpleTix是一款票務管理應用，幫助用戶在線銷售各類活動的門票，提供靈活的票務管理和實時報告功能。
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout是一個票務平台，提供實時註冊趨勢、網站流量和銷售收入的信息，簡化活動管理流程，包括門票銷售和與會者管理。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix是一個活動票務平台，使用戶可以輕鬆管理和購買各類活動的門票，並提供即時銷售報告和安全交易選項。
Eventix
eventix.io
Eventix是一款線上票務軟體，幫助活動組織者管理門票銷售和參與者註冊，簡化活動執行過程，支持各類型活動。
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee是一個自助平台，讓用戶輕鬆出售活動或課程的票務及預約，支持虛擬和現場活動的管理。
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton門票是一個票務平台，簡化購買和管理活動門票的過程，並提供活動管理和統計追蹤工具。