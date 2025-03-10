票房軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
票房軟體是端到端的活動管理解決方案，可促進現場活動的票務、銷售和與會者名單管理。活動主辦單位使用票房軟體來收集註冊、銷售門票和商品、接受捐贈以及管理與會者資料。這些產品可以在活動期間和活動結束後利用，在現場出售門票、簽到與會者並分析活動的成功情況。一些票房軟體還包括用於管理客戶或顧客資料的 CRM 軟體功能。
提議新的應用程式
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票員是一個活動票務平台，幫助組織者管理和出售票務，提供自定義選項和即時付款服務。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource是一個線上票務平台，提供簡化的門票管理與銷售服務，並提供即時的客戶支援。
pretix
pretix.eu
Pretix是一個全面的票務平台，簡化各類活動的門票創建、管理及銷售過程，支持多種付款方式及自定義選項。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一款專為藝術和文化組織提供的綜合管理軟體，支持票務、籌款、客戶關係及行銷等功能，提高運營效率。
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice是一個票務和註冊平台，幫助用戶輕鬆銷售票券、管理活動、提供實時分析和自定義品牌體驗。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub是一個混合活動平台，提供活動票務、報名、直播及點播串流服務，適用於商業會議、音樂節等各類活動。
ShowClix
showclix.com
ShowClix是一個票務平台，幫助活動組織者管理和銷售門票，提供自定義頁面和多種付款方式，提升參加者的購票體驗。
Smeetz
smeetz.com
Smeetz是一個數據驅動的平台，用於改善景點和文化場所的票務、訪客管理及工作流程，並支持動態定價以優化收入。
Showpass
showpass.com
Showpass是一個活動管理平台，提供票務、分發及與會者管理工具，方便活動組織者簡化流程。
Time.ly
time.ly
Time.ly是一個基於網路的活動票務系統，支持線上和現場售票，適用於各種活動，並提供網站和界面客製化功能。
Sparxo
sparxo.com
Sparxo是一個活動管理和票務平台，提供事件創建、門票銷售和與會者管理，使活動組織者的工作更簡便。
Hytix
hytix.com
Hytix是一款線上票務管理軟體，幫助活動組織者簡化票務銷售流程，提供快速、安全的入場驗證和即時更新功能。
Yapsody
yapsody.com
Yapsody是一個活動票務平台，幫助組織者創建、管理和促銷活動，支持自定義門票、付款和數據分析。
SimpleTix
simpletix.com
SimpleTix是一款票務管理應用，幫助用戶在線銷售各類活動的門票，提供靈活的票務管理和實時報告功能。
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout 是一個票務平台，提供有關註冊趨勢、網站流量和銷售收入的即時資訊。
Cooltix
cooltix.hu
票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取收入 - 等等。
Eventix
eventix.io
為轉換而創建的線上票務軟體 (SaaS)。我們幫助各種規模的活動組織者快速、無縫地售罄他們的活動。受到全球超過 16,000 家客戶的信賴。 https://eventix.io
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee 是一個自助服務平台，您可以透過虛擬或面對面方式出售門票或預訂您的活動或課程。今天就報名吧！
Afton Tickets
aftontickets.com
在價格、客戶支援、現場設備、備用 Wifi、功能集、每日支付和提高活動盈利能力方面，雅富頓票務公司擊敗了所有其他票務公司。如何？雅富頓門票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。透過將我們的小額服務費轉嫁給您的與會者，雅富頓為您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本獲得。