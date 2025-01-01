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最受歡迎 最近新增 票房軟體 - 最受歡迎的應用程式

票房軟體是端到端的活動管理解決方案，可促進現場活動的票務、銷售和與會者名單管理。活動主辦單位使用票房軟體來收集註冊、銷售門票和商品、接受捐贈以及管理與會者資料。這些產品可以在活動期間和活動結束後利用，在現場出售門票、簽到與會者並分析活動的成功情況。一些票房軟體還包括用於管理客戶或顧客資料的 CRM 軟體功能。