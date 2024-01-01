票房軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄利垂亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
票房軟體是端到端的活動管理解決方案，可促進現場活動的票務、銷售和與會者名單管理。活動主辦單位使用票房軟體來收集註冊、銷售門票和商品、接受捐贈以及管理與會者資料。這些產品可以在活動期間和活動結束後利用，在現場出售門票、簽到與會者並分析活動的成功情況。一些票房軟體還包括用於管理客戶或顧客資料的 CRM 軟體功能。
提議新的應用程式
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我們的使命是讓門票銷售變得簡單且經濟實惠，從而為各種活動創作者提供支援。我們靈活且公平的定價有助於進一步節省活動預算。一流的客戶服務意味著無論白天或晚上，我們都隨時提供支援。我們為能夠以客戶至上的心態建立一個簡單的平台而感到自豪。用戶可以選擇即用即付或預先購買積分以節省費用。我們也為慈善機構、共益企業和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一項活動是免費的，那麼我們也是免費的。一旦票房啟動並運行，活動就可以完全客製化，我們提供大量的功能。對於初學者來說，請考慮座位表、與流行工具的整合以及免費的登機應用程式。我們的團隊雖小但很強大，以回饋為動力，注重簡單性。我們...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免費、易於使用、可靠的線上活動票務平台和一流的客戶服務，讓您可以放心地在線上銷售門票。與其他報價提供者不同，我們沒有合約、隱藏費用或複雜的存取等級。透過單一、易於理解、誠實的預訂費用結構，全面存取我們的完整系統。 TicketSource 與其他公司的差異在於我們致力於提供一流的客戶支援。我們很友好並且樂於助人，當您與我們交談時，您不會發現我們在照本宣科。無論您是精通科技還是科技恐懼者，我們都會以個人身分與您交談，因為我們也是個人。
TicketSpice
ticketspice.com
使用 TicketSpice 在線銷售門票並舉辦您有史以來最成功的活動。 TicketSpice 易於使用、高度可自訂且價格實惠。每張票只需 0.99 美元，您可以節省數千美元，同時提供無縫簡單的票務體驗。 TicketSpice 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、定時票務、預約座位、行動掃描、票房、商品選項等。如果您對昂貴且限制性的票務系統感到沮喪，這些系統將其徽標放在您的票務頁面頂部，您一定會喜歡 TicketSpice 如何幫助您控制整個票務體驗。 TicketSpice 為您提供一個平台，其中包含銷售門票、管理與會者、捕獲數據等所需的一切。憑藉超過 60,000 名客戶和 12 年的...
pretix
pretix.eu
pretix 是一款高度複雜的票務軟體，集線上商店、售票處和票務網點為一體，注重隱私和安全。 pretix 提供完整的多語言功能，高度適應您的活動，並可透過外掛程式和 REST API 進行擴充。我們的軟體已成功用於世界各地的會議、節慶、音樂會、表演、展覽、研討會等。我們的定價 - 銷售額的 2.5%（不包括支付提供者） - 無風險且完全透明。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交鑰匙混合活動平台以及活動和體驗軟體。我們為活動票務和註冊、直播影片和點播串流、行銷和促銷提供全方位的解決方案。客戶可以使用 ViewStub 的白標軟體直接從自己的網站出售門票、收集登記並舉辦虛擬活動和體驗。我們還提供免費的活動市場，供您在全球範圍內獲利、直播和舉辦活動。 ViewStub 是商務會議、體育賽事、音樂節、音樂會以及任何希望將活動體驗轉變為混合方式的人士的完美解決方案。還在尋找傳統的解決方案嗎？ ViewStub 提供現場活動票務解決方案以及嚴格的虛擬選項。
Time.ly
time.ly
及時的活動票務軟體是一個基於網路的全方位服務活動票務系統。控制活動門票銷售。線上和售票處出售虛擬和現場活動的門票。 - 透過白標解決方案增加網站流量並提升您的品牌，讓您掌控您的活動品牌。 - 支援所有類型的活動，如藝術、音樂、運動和旅遊。 - 與任何類型的活動場所相容：劇院、博物館、當地景點、節慶等。 - 易於設定、學習和使用。 - 行動友善。 - 簡單安全的結帳。 - 即時報告和分析。
Sparxo
sparxo.com
創造更好的活動。在您的網站上出售門票。適合您發展品牌、社群和 SEO 的活動票務解決方案！還可以辦理登機手續和 POS！
Smeetz
smeetz.com
無論您是想改善票務、追蹤完整的訪客旅程，還是想優化工作流程以提高業務效率；我們的統一景點商務解決方案由人工智慧提供支持，將成為您實現目標的盟友。
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout 是一個票務平台，提供有關註冊趨勢、網站流量和銷售收入的即時資訊。
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一個高效的活動票務平台，可為活動主持人和與會者創造無縫體驗。借助 Yapsody，活動組織者可以製作可自訂的門票、追蹤門票銷售情況，並透過社交媒體整合和電子郵件行銷等功能來宣傳他們的活動。演示者可以透過 14 多個支付網關接受付款，並透過電子郵件、列印甚至上門簽到來交付門票，打造無憂無慮的體驗。 Yapsody 具有競爭力的價格、卓越的客戶服務和一系列功能，使其成為各類活動組織者的首選，是打造成功活動的一站式商店。
SimpleTix
simpletix.com
線上銷售景點、節慶、音樂會、博物館等的門票。 SimpleTix 沒有合同，提供即時付款，並且易於使用。
Hytix
hytix.com
Hytix 是一款先進的線上票務軟體，徹底改變了活動組織者管理門票銷售的方式。作為活動票務平台，Hytix 提供全面的線上售票解決方案，使其成為從音樂會到會議、鬧鬼景點到密室逃脫等各種活動的絕佳選擇。 Hytix 強大的活動票務系統使組織者能夠簡化流程、減少體力工作並提高效率。透過 Hytix，您可以快速、方便地銷售活動門票，透過宣傳您的活動來吸引更多受眾。此外，Hytix 憑藉其尖端的票房票務軟體在其他活動票務平台中脫穎而出。此功能可讓您在票房平台上進行售票。無論您計劃舉辦小型本地聚會還是大型國際活動，Hytix 的線上票務軟體都能滿足您的需求，並確保為組織者和與會者提供順暢的票務體驗。
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票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取收入 - 等等。
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為轉換而創建的線上票務軟體 (SaaS)。我們幫助各種規模的活動組織者快速、無縫地售罄他們的活動。受到全球超過 16,000 家客戶的信賴。 https://eventix.io
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Showpass 是活動技術、主要票務和分銷以及為數以萬計的活動主辦方提供混合體驗（現場、虛擬和串流媒體）的全球領導者。 Showpass 提供對全球發行和發現管道的訪問，包括 Facebook 的本地票務、Google Reserve 和專有的出版商網路。 Showpass 為複雜的活動、大型組織和大容量活動製作人創建解決方案，並很自豪能夠為數百萬客戶提供服務。
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Tessitura 是一家非營利科技公司，致力於幫助藝術和文化組織蓬勃發展。 CRM 是我們使命和技術平台的核心。票務與籌款、會員資格、行銷、教育和前台工作密切相關。直觀的工具有助於發現業務洞察並將數據轉化為行動。定時入場、整合串流媒體和非接觸式掃描等功能有助於建立可持續的未來。 Tessitura 社區包括 10 個國家的 750 多個藝術組織和文化景點。我們的員工提供 24/7 全天候支持，並提供增加收入和建立終身參與的指導。欲了解更多信息，請訪問 www.tessituranetwork.com 或聯繫 [email protected]。
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ShowClix
showclix.com
ShowClix 的功能不僅限於活動票務。創建完全品牌化的活動頁面，利用內建的行銷和分析工具，與活動專家合作等等。