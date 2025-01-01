機器人平台軟體 - 最受歡迎的應用程式

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機器人平台是專為建構和部署互動式聊天機器人而設計的工具。這些平台使公司能夠創建智慧的對話機器人，與客戶互動並協助向用戶傳遞訊息。這些平台提供一系列開發工具，例如框架和 API 工具集，可實現可自訂的機器人創建。通常，這些機器人是可擴展的，能夠同時在各種通訊平台和多個設備上提供服務。有些平台甚至提供廣告和支付整合功能。此外，它們還提供維護功能來解決發布後可能出現的問題。 許多機器人平台利用人工智慧和機器學習產品來實現先進的性能和分析。他們利用自然語言處理 (NLP) 工具來解釋文字並與人工智慧平台有效互動。 要納入機器人平台類別，產品必須： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供機器人開發框架，方便客製化。 3. 使用戶能夠為其機器人定義行為和程式回應。 4. 提供使用者用於對已發布的機器人進行維護和更新的工具。
提議新的應用程式
ManyChat
manychat.com
ManyChat 是一個聊天自動化平台，幫助企業在多個社交媒體上管理與客戶的互動，並提供自動化解決方案以改善營銷效果。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow是一個平台，幫助團隊構建和部署AI驅動的對話代理，如聊天機器人和語音助手，支持多渠道的實時協作。
Relevance AI
relevanceai.com
相關性AI是一個平台，幫助企業創建和管理AI代理，自動化銷售、營銷和客戶支持等任務，無需編碼技能。
Botpress
botpress.com
Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。
ChatBot
chatbot.com
聊天機器人應用可快速建立和自訂聊天機器人，支持多平台整合，並透過AI分析互動以改善客戶服務。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Chatbase
chatbase.co
ChatBase是一個自定義聊天機器人建造平台，允許用戶上傳資料並為資料創建專屬的AI聊天機器人，適用於客戶支持和知識管理。
Botmake
botmake.io
Botmake是一個無需編碼的聊天機器人創建工具，允許用戶設計、構建和部署自定義聊天機器人以改善網站訪客體驗。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel是一款無代碼聊天機器人構建器，幫助企業在多個平台上自動化與客戶的互動，提供即時支持及產品建議。
Engati
engati.com
Engati是一個聊天機器人和實時聊天平台，幫助企業快速創建自定義聊天機器人，支持多語言，並可在多個渠道上發布。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一個綜合通訊解決方案，透過WhatsApp Business API增強客戶互動和銷售過程的自動化，支持多平台集成及任務自動化。
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre是一個聊天機器人平台，用戶可創建、訓練與分享機器人，支持多語言互動及與社交媒體連接。
Qualified
qualified.com
Qualified是一個為使用Salesforce的營收團隊設計的管道生成平台，幫助企業從網站中識別買家意圖，並促進即時銷售對話。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一個對話AI平台，幫助企業利用自動化提升客戶服務和互動效果，支持多語言和無代碼搭建。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一款 AI 助手，幫助用戶管理日常任務，支持無代碼自定義，適用於客戶支持、會議調度等多種工作流自動化。
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate是一個AI驅動的客戶服務自動化平台，提供聊天機器人和實時聊天功能，以增強客戶體驗並自動化客戶交流。
Botsify
botsify.com
Botsify是一個平台，幫助企業輕鬆創建智能聊天機器人，無需編碼知識，適用於客戶支持和自動化任務。
BotStar
botstar.com
BotStar 是一個無代碼聊天機器人平台，幫助企業快速構建和管理聊天機器人，並提供用戶數據收集和工作流程自動化功能。
Kindly
kindly.ai
Kindly 是一個基於AI的聊天機器人平台，自動化客戶支持和銷售，支持多語言並易於客製化。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot是一個無需編碼的智能聊天機器人平台，幫助企業自動化客戶互動，支持多渠道集成和自然語言處理功能。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird是一個綜合數字通信平台，提供即時聊天、語音和視頻功能，旨在提升用戶間的互動與溝通體驗。
500apps
500apps.com
500apps的CRM.io是一款雲端CRM軟體，提供客戶管理、聯絡人管理等功能，助力企業提升銷售和業務增長。
Tars
hellotars.com
Tars 是一款幫助行銷及客服團隊透過聊天機器人優化轉換流程與自動化客服互動的應用程式。
Botbiz
botbiz.io
Botbiz 是一款 WhatsApp 商業 API 解決方案，提供聊天機器人建構、批量廣播、共享團隊收件箱及多種整合功能，幫助企業快速成長。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion是一個AI聊天機器人應用，支援Facebook、Instagram及電子商務，提供銷售、行銷和自動化功能，無需編程技能。
bant.io
bant.io
Bant.io是一個整合的銷售加速平台，透過自動化及數據驅動的實驗幫助企業提升客戶獲取效率。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell是一個移動消息平台，幫助企業通過多渠道與客戶進行安全即時通信和互動。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup是一款可用於自動化客戶互動的AI工具套件，提供聊天機器人、營銷、客戶支持和多渠道消息傳遞功能。
UChat
uchat.au
UChat是一個無需編程的聊天機器人平台，幫助企業自動化客戶溝通，支持多個消息渠道，並提供實時聊天功能。
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai是一個對話式AI平台，可自動化員工查詢回答，推動業務目標，並優化客戶服務流程。
Meya
meya.ai
Meya是一個聊天機器人平台，允許用戶使用BFML和Python構建客戶支持服務，並提供自定義流程和組件的功能。
BotSpace
bot.space
BotSpace是一個B2B平台，讓企業通過WhatsApp自動化客戶支持和互動，提供即時個性化溝通。
Userbot
userbot.ai
Userbot是一個AI驅動的應用程序，幫助企業創建個性化的聊天機器人以簡化溝通和提高客戶參與度。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai是一個對話AI平台，使企業能夠創建、部署和管理虛擬助手和聊天機器人，提升客戶參與和運營效率。
SentiOne
sentione.com
SentiOne是一個AI客服自動化平台，監控網絡提及並分析消費者見解，幫助企業管理多渠道客戶對話。
TextIt
textit.com
TextIt是一個平台，允許用戶建構互動的簡訊和語音應用，無需程式設計技能，並支持自動化工作流程和系統整合。
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一個對話式 AI 平台，讓使用者能迅速建立智慧虛擬助手，自動化客戶支援，提升效率並提供 24/7 的即時回答。
Steamship
steamship.com
Steamship 應用程式讓用戶透過 Python SDK 建立 AI 代理，並輕鬆部署到雲端，提供無伺服器的雲端託管和各種功能。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse AI是一個對話互動平台，幫助用戶建立及管理自動化聊天機器人，支持多個社交媒體及通訊渠道。
The Bot Platform
thebotplatform.com
機器人平台是一個無代碼工具，幫助用戶在通訊渠道上創建和管理聊天機器人以自動化工作流程。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai是一個API，幫助開發者將自然語言轉換成應用程式命令，支持語音識別和多語言互動。
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI是一個無需程式設計的聊天機器人建立平台，幫助企業自動化客戶支持和潛在客戶生成。
Mio
m.io
Mio 是一款安全的中介軟體，支援 Google Workspace 和 Microsoft 365 等平台之間的消息、檔案共享與會議啟動。
CBOT
cbot.ai
CBOT是一家領先的對話式人工智慧公司，專注於金融、電子商務、電信及客服領域，提供企業級的AI解決方案和聊天機器人。
Babble AI
babble-ai.com
Babble AI 是一款提供高品質聊天機器人的應用，使用者可輕鬆設置，並享有類似人類的互動體驗，適合創造吸引人的聊天體驗。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 提供企業和行動運營商的通訊解決方案，統一多通道客戶溝通，並使用AI聊天機器人提升客戶體驗。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson是一個對話AI平台，幫助企業透過數字對話與客戶互動，提供自動支持和人類代理的無縫轉接。
WideBot
widebot.net
WideBot是一個聊天機器人建構平台，專注於阿拉伯語市場，提供自定義聊天機器人和客戶支持自動化解決方案。
Parallel AI
parallellabs.app
平行AI是一個專為現代企業設計的應用程式，提供選擇適合任務的AI模型，與知識庫無縫整合，支持AI任務的管理與優化。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks是一個完整的對話式AI平台，提供工具來建立、部署及管理各種應用的生成AI聊天機器人。
QBox
qbox.ai
QBox 是一款測試對話式人工智慧應用的工具，透過分析聊天機器人訓練數據，幫助改進準確性並加速測試過程。
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo Developers應用程序是一個用於開發和管理對話AI解決方案的綜合平台，支持多語言、語音機器人和數據分析功能。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot是一款無代碼聊天機器人建造者，幫助企業快速創建聊天機器人以增強客戶互動、收集資訊並提高轉化率。
My AskAI
myaskai.com
My AskAI 是一個 24/7 可用的 AI 客戶支援聊天機器人，提供即時解答，並在無法回答時轉接至人類團隊。
Juji Studio
juji.io
Juji Studio是一款無需編碼的認知AI聊天機器人建構工具，讓使用者簡單創建、部署與管理自定義聊天機器人，適用於各種人際互動任務。
FosterFlow
fosterflow.com
FosterFlow 是一款為企業和小團隊提供聊天界面的應用，可以連接最強大的人工智慧模型。
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一款人工智慧平台，透過智能微定位，將最受歡迎的汽車廣告顯示在買家的 Facebook 動態消息中，降低點擊成本。