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最受歡迎 最近新增 機器人平台軟體 - 最受歡迎的應用程式

機器人平台是專為建構和部署互動式聊天機器人而設計的工具。這些平台使公司能夠創建智慧的對話機器人，與客戶互動並協助向用戶傳遞訊息。這些平台提供一系列開發工具，例如框架和 API 工具集，可實現可自訂的機器人創建。通常，這些機器人是可擴展的，能夠同時在各種通訊平台和多個設備上提供服務。有些平台甚至提供廣告和支付整合功能。此外，它們還提供維護功能來解決發布後可能出現的問題。 許多機器人平台利用人工智慧和機器學習產品來實現先進的性能和分析。他們利用自然語言處理 (NLP) 工具來解釋文字並與人工智慧平台有效互動。 要納入機器人平台類別，產品必須： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供機器人開發框架，方便客製化。 3. 使用戶能夠為其機器人定義行為和程式回應。 4. 提供使用者用於對已發布的機器人進行維護和更新的工具。