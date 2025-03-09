ThumbCrowd

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ThumbCrowd 是一個賦權平台，可協助企業建立智慧機器人，透過網站、社群媒體管道和應用程式上的即時聊天與客戶互動。它還提供了預先建置的模板供企業入門。 對於您的 Ai/ML 機器人，只需幾分鐘即可建立工作流程並與您的業務溝通管道建立聯繫。要回答基本常見問題解答，只需使用無縫拖放選項即可建立「基於規則的機器人」。 ThumbCrowd 是如何運作的？ 步驟 1. 從範本中選擇合適的預先建置機器人或為您的業務建立新機器人。 步驟 2.設計對話。使用您自己的資料訓練機器人。 步驟 3. 將訓練有素的機器人與合適的業務溝通管道完美連接，例如Facebook Messenger、簡訊、即時聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 介面 (www.thumb-crowd.com) 將引導您開發和簡化整個客戶服務流程。 您可以訓練您的人工智慧機器人以基於人性化的連貫流程與客戶進行溝通。 ThumbCrowd 的另一個功能是將聊天機器人解決方案與各種選項結合，以實現更好的人機互動和理解。 取得正確的平衡，您將受益於更快樂、更積極的客戶。