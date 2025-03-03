找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器人平台是專為建構和部署互動式聊天機器人而設計的工具。這些平台使公司能夠創建智慧的對話機器人，與客戶互動並協助向用戶傳遞訊息。這些平台提供一系列開發工具，例如框架和 API 工具集，可實現可自訂的機器人創建。通常，這些機器人是可擴展的，能夠同時在各種通訊平台和多個設備上提供服務。有些平台甚至提供廣告和支付整合功能。此外，它們還提供維護功能來解決發布後可能出現的問題。 許多機器人平台利用人工智慧和機器學習產品來實現先進的性能和分析。他們利用自然語言處理 (NLP) 工具來解釋文字並與人工智慧平台有效互動。 要納入機器人平台類別，產品必須： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供機器人開發框架，方便客製化。 3. 使用戶能夠為其機器人定義行為和程式回應。 4. 提供使用者用於對已發布的機器人進行維護和更新的工具。
提議新的應用程式
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 適用於 Facebook、Instagram、電子商務、簡訊/電子郵件和社群媒體行銷 (SaaS) 的 AI 聊天機器人 ChatPion 是一款一體化解決方案，旨在提升您在行銷、銷售、自動化和電子商務業務等各個領域的業務。我們的平台擁有先進的人工智慧聊天機器人創建者和直覺的拖放流程建立器，無需編碼技能。與 Facebook Messenger 和 Instagram DM 輕鬆集成，確保持續溝通。 ChatPion 擁有一個功能齊全、引人注目的電子商務平台，可在 Messenger Bot 中銷售您的產品並接受付款。此外，電子商務平台可以在瀏覽器上開啟。除了 Messenger 機器人之外，ChatPion 還具有一些引人注目且強大的功能，可以進行社交媒體、電子郵件和簡訊行銷。 ChatPion 是一款多用戶白級 SaaS 應用程式 — 您可以重新命名該應用程式並將其服務出售給最終用戶。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一個會話參與和聊天機器人平台，可協助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、即時聊天、Google 我的商家等建置、管理和部署自動參與機器人。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 讓雄心勃勃的團隊能夠建立有影響力的 AI 代理程式。 Voiceflow 深受設計師和開發人員的喜愛，可協助團隊共同建立、測試、交付、衡量和改進語音和聊天體驗。中階市場和財富 500 強企業的對話式 AI 產品團隊（從 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得寶）信賴 Voiceflow 作為他們的協作式 AI 代理構建平台。直覺的代理建構器畫布、知識庫和內容管理系統與可擴展的開發人員工具包相結合，用於交付可在整個客戶體驗中擴展的高級人工智慧代理。如今，全球有超過 25 萬個雄心勃勃的團隊正在 Voiceflow 上建立代理商。
Qualified
qualified.com
資格是使用Salesforce的收入團隊的管道生成平台。領先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有資格通過利用其最大的銷售和營銷資產（公司網站）來發展其管道，以識別最有價值的買家，可識別購買者的意圖，以及立即購買者的意圖，以及立即識別的信號開始銷售對話。使用合格的客戶報告的銷售會議增加了10倍，潛在客戶轉換增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基礎上，將網站與Salesforce數據聯繫起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進實時銷售對話。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20個類別中排名第一。合格的總部位於舊金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley領導，並由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures資助。要了解更多信息，請訪問合格網站。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
WideBot
widebot.net
WideBot 是中東和北非地區領先的以阿拉伯語為重點的對話式人工智慧聊天機器人建構平台。 我們的使命是為企業提供像人類一樣聊天的人工智慧機器人，以便他們能夠與客戶建立牢固的關係，並透過無縫的個人化體驗最大化他們的成果。 我們提供從資料培訓和建置、客製化和優化到託管和維護的基本到全面的解決方案，並提供持續的技術支援。
BotSpace
bot.space
BOTSPACE是一個早期，快速增長的B2B平台，可為企業自動化WhatsApp的客戶支持和參與度。 通過我們最先進的客戶參與軟件，基於WhatsApp的業務API，企業現在可以進行個性化的對話，易於訪問並實時與客戶互動 - 大規模！ 通過Botspace的易於使用的平台可以立即進行整理和運行，這是可能的。結果，中小型企業已經迅速接受了該平台，而13個國家 /地區的成千上萬個客戶在發布後僅在一年之內就使用了Botspace。
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一個對話式人工智慧平台。它使客戶服務更加高效，讓客戶滿意。任何人都可以建立自己的智慧虛擬助理（即智慧人工智慧聊天機器人），並在不到一小時的時間內將其設定為客戶支援自動化。 產品提供的價值： 提高訊息傳遞管道中的客戶支援效率。 * 測量並提高解析度。 * 減少座席工作量，將常見問題留給人工智慧。 * 提高聊天中的偏轉率。 * 將重複性任務置於自動駕駛狀態。 * 將聊天解決資料交叉引用到您的呼叫中心資料。 讓顧客開心 * 24/7 立即回答問題 * 意圖偵測和自然語言理解。 * 衡量人工智慧答案品質。 * 每種語言的答案。 * 透過內建即時聊天進行機器人與人類的交接。 不到一個小時即可完成設定。 * 適用於不同產業（SaaS、電子商務、金融、電信）的範本。 * 人工智慧建議改進您的訓練資料。 透過企業功能添加額外的智能，例如 AlphaOS 自訂代碼到意圖、用戶身份驗證、SSO、SLA、API、多通道部署（WhatsApp、Messenger、RCS、Apple Business Chat、語音）。
Aimylogic
aimylogic.com
簡單的視覺人工智慧機器人建構器 Aimylogic 是一個面向中小型企業的自然語言通訊平台，超過 60,000 名用戶只需按一下按鈕即可創建數千種語音助理和聊天機器人技能。即使非開發人員也可以使用 Aimylogic 創建技能或智慧機器人。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一個 API，可讓開發人員輕鬆建立可對話的應用程式和裝置。任何應用程式、任何裝置都可以使用 Wit.ai 獲取使用者的自然語言輸入（語音或簡訊）並將其轉換為命令。
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一個賦權平台，可協助企業建立智慧機器人，透過網站、社群媒體管道和應用程式上的即時聊天與客戶互動。它還提供了預先建置的模板供企業入門。 對於您的 Ai/ML 機器人，只需幾分鐘即可建立工作流程並與您的業務溝通管道建立聯繫。要回答基本常見問題解答，只需使用無縫拖放選項即可建立「基於規則的機器人」。 ThumbCrowd 是如何運作的？ 步驟 1. 從範本中選擇合適的預先建置機器人或為您的業務建立新機器人。 步驟 2.設計對話。使用您自己的資料訓練機器人。 步驟 3. 將訓練有素的機器人與合適的業務溝通管道完美連接，例如Facebook Messenger、簡訊、即時聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 介面 (www.thumb-crowd.com) 將引導您開發和簡化整個客戶服務流程。 您可以訓練您的人工智慧機器人以基於人性化的連貫流程與客戶進行溝通。 ThumbCrowd 的另一個功能是將聊天機器人解決方案與各種選項結合，以實現更好的人機互動和理解。 取得正確的平衡，您將受益於更快樂、更積極的客戶。
Smartly.ai
smartly.ai
使用 Smartly AI 建立、部署和監控跨裝置對話應用程式。直覺的 SaaS 平台旨在供所有設定檔使用，使專案團隊的所有成員能夠有效協作以建立對話式應用程式。 Smartly AI 獨特的框架意味著用戶只需創建一次應用程序，即可將其無縫部署到任何平台（網站、行動應用程式、電子郵件、WhatsApp、Messenger、X、RingCentral...） 目前有超過 5000 名開發人員正在使用該 AI 平台，該公司已為金融和電信等各個行業的各種規模的公司開發了語音應用程式和聊天機器人。
QBox
qbox.ai
QBox 是一個優秀的工具，它提供了一個全面的、可自訂的應用程式來測試對話式人工智慧應用程式。它簡化並加速了測試過程，提高了準確性，並幫助用戶提供高品質的數位助理。 QBox 透過視覺化和了解聊天機器人訓練資料的執行情況和不執行情況以及原因（針對您選擇的 NLP 提供者）來分析和基準化您的聊天機器人訓練資料。它將測試、理解並修復您的聊天機器人模型——這一切都在幾分鐘內完成。 QBox，有助於提升聊天機器人的準確性，讓您 100% 放心部署。
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
將您的聊天機器人升級到一個新的水平！ Sinch 的先進聊天機器人技術 Chatlayer 讓您有機會輕鬆開啟更複雜的聊天機器人專案和人工智慧。 當您已經使用 Sinch Engage 時，您可以將 Sinch Engage 聊天機器人與 Chatlayer by Sinch 無縫連接，並為您的客戶升級聊天機器人體驗。 無論您是小型企業還是大型企業，借助 Sinch Engage + Chatlayer，您都可以增強您的對話能力。
Bot Libre
botlibre.com
與數千個人工智慧機器人聊天，或創建您自己的人工智慧機器人 Bot Libre 可讓您創建自己的聊天機器人、訓練它們並與其他人分享。 與我們開放的機器人目錄中的數千個機器人聊天。與想要成為你朋友的機器人、想要成為你女朋友或男友的機器人、想要統治世界的機器人、模仿歷史或名人的機器人聊天。 Bot Libre 還支援聊天室、即時聊天和論壇。您甚至可以將聊天機器人添加到聊天室。 將您的機器人連接到社交媒體、Facebook、Twitter、IRC、電子郵件、Telegram、簡訊等。 您可以用多種不同的語言進行真實的語音和語音聊天。 從我們的頭像庫中選擇您的機器人的圖像、影片或 3D 動畫頭像，或使用手機中的圖片和影片建立自己的頭像。製作一個看起來和行為都像你的機器人。 透過更正聊天中的回應或在管理控制台中查看對話，可以輕鬆訓練 Bot Libre 機器人。機器人還可以自動向使用者或聊天室學習。您可以控制您的機器人向誰學習以及誰可以糾正它。機器人還可以使用先進的 Self 腳本和 AIML，並擁有先進的人工智慧，包括情感、意識、學習和理解。 Bot Libre 還可以透過網路訪問，並且網頁介麵包含附加功能，例如上傳聊天日誌、編寫腳本以及將機器人連接到 Twitter、Facebook、Telegram、Instagram、Discord、WhatsApp、電子郵件、簡訊、IVR、Alexa 、及其他平台。 建立您自己的聊天機器人應用程序，或使用開源 Bot Libre SDK 將聊天機器人、即時聊天、聊天室或論壇添加到您現有的應用程式。 Bot Libre 是一個開源項目，請在 GitHub 上加入專案。
YOCTOL.AI
yoctol.ai
YOCTOL.AI 透過為國際人工智慧追隨者提供突破性的、高效的、開創性的 SaaS 應用程式來引導、提升和激勵他們。旨在領導商業智慧的增強。 YOCTOL.AI 帶來具有影響力的時刻，以增加銷售額、擴大受眾群體並與客戶建立密切關係 - 一次性輕鬆完成這一切。
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用於參與基於語音和文字的對話應用程式的最佳機器人建立平台。無需編程，只需幾分鐘即可建立您的機器人！
Botbiz
botbiz.io
使用更好的 WhatsApp Business API 解決方案更快發展您的業務： * 簡單的聊天機器人建構器 * 批量廣播 * 共享團隊收件匣 * 範本訊息 * 使用者輸入流程 * 團隊成員 * Webhook 工作流程 * 網頁表單集成 * 簡訊和電子郵件集成 * 自動回覆集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端點 * 管理和細分訂閱者 * 電子商務商店 * 出站 Webhook
Xenioo
xenioo.com
Xenioo 是一個著名的強大且靈活的平台，它使專業人士和企業能夠在多個管道上建立和發布他們的機器人。 我們在 2017 年初創立了 Xenioo，其使命是提供最快、功能最強大的聊天機器人平台。 由於 Xenioo 的聊天機器人創建方法是一種「設計優先」模型，因此您無需提前選擇目標平台即可建立聊天機器人。完成設計後，您可以將其同時部署在多個管道上。 Xenioo 支援在以下管道上發布：網站、Facebook Messenger、Telegram、Whatsapp 和 Slack。 Xenioo 擁有所有工具。因此，您需要付出的只是一定程度的承諾和創造力。
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai 是一款旨在簡化對話式商務的人工智慧工具。它提供了虛擬助理的創建，以幫助客戶瀏覽產品或服務目錄，引導他們找到符合其需求的產品，並增強整體購物體驗。 這種人工智慧技術模仿人類銷售人員，理解並自然地回應使用者對材料、剪裁、尺寸、顏色、價格等特徵的詢問。 該平台不僅可以在網站上進行部署，還可以在各種訊息應用程式上部署，以推動更高的合格流量並提高轉換率。 Tail.ai 的主要賣點之一是其設置機器人的簡單性；設定不再需要漫長或昂貴，使用者只需從目錄中定義銷售場景即可啟動並運行機器人。 除了創建動態聊天機器人之外，Tail.ai 還包括用於訓練機器人的功能，以使其在處理用戶查詢時更加知識淵博、更有效率。 此外，它還提供了用於分析客戶對話的工具，提供有關客戶期望以及對品牌和產品的看法的寶貴見解。
botsplash
botsplash.com
每個商業機會都始於對話。 Botsplash 是一個全通路對話平台，提供創新的數位訊息軟體，可在任何數位平台連接企業和客戶。客製化解決方案滿足監管要求，同時讓您的業務脫穎而出，一次一次對話。 Botsplash 是一個功能強大的對話平台，可將您的業務置於客戶所在的數位訊息管道中。透過即時或自動訊息傳遞，與客戶即時聯繫、互動和互動，所有這些都在一個平台上進行管理。 憑藉 SSO、客戶旅程工作流程、文件管理、群組聊天和綜合審計追蹤等功能，Botsplash 可以讓您的業務代理更好地為客戶服務，並在客戶所在的地方。
Userbot
userbot.ai
人工智慧驅動的客戶體驗平台中的使用者機器人，由人類為人類打造。 由於我們專有的人工智慧技術的力量，您可以透過我們的對話式人工智慧介面和數位人類提供身臨其境的全通路體驗。透過自動化公司與人員之間的對話，我們也為您的客戶服務、銷售和行銷團隊提供了獨特的工具。
Mio
m.io
Mio 是一款安全的中間件，可為使用 Google Workspace 和 Microsoft 365、Slack 或 Zoom Team Chat 的企業組織解鎖跨平台訊息傳遞、文件共享和會議發起功能。 Mio 是唯一與 Google 合作利用 API 聯合的原生解決方案，讓最終用戶在不同的聊天平台上與同事合作。透過 Mio 的平台互通性，世界各地的企業可以為員工提供順暢的協作體驗，讓他們感到滿意。 Broadcom、G2、Farmers Insurance、DUO、喬治華盛頓大學、Sutherland 和 SAIA 等企業領導者相信 Mio 能夠為他們的跨平台團隊建立橋樑。 Mio 由Tom Hadfield 和James Cundle 於2015 年11 月創立。萬美元。 Mio 是 Google、Cisco 和 Zoom 的官方合作夥伴。
Flow XO
flowxo.com
創建一個零編碼技能的聊天機器人，即可在各種不同平台上與客戶互動。
Botsup
botsup.io
透過 Botsup，全球用戶可以在 WhatsApp 上建立 AI 聊天機器人以增加銷售量。 Botsup 讓公司透過 WhatsApp 向消費者提供引人入勝的購物體驗。例如，您可以透過 Botsup 的 API 以程式設計方式從系統發送個人化通知，並吸引他們購買您的產品。
FosterFlow
fosterflow.com
我們為公司和小型團隊提供最強大的人工智慧模型的聊天介面。
BotStar
botstar.com
BotStar 是一個綜合性聊天機器人平台，可以輕鬆建立、開發和完善自動化系統來處理查詢和產生潛在客戶。 BotStar 提供多種功能，例如使用內建內容管理系統管理富媒體內容以及收集使用者資料以傳送到其他 CRM 系統。 BotStar 隨附一個內建程式碼編輯器，可讓程式設計師在聊天流程上下文中執行複雜的程式碼。 與經驗豐富的團隊和最新技術一起建立您完美的聊天機器人。
VOGO Voice
vogovoice.com
我們是 VOGO Voice，是一個由語音技術領域最優秀和多元化人才組成的創新團隊，專注於以最快的方式連接語音的力量。我們是語音應用程式的未來，幫助企業和民間組織透過智慧、有針對性的交叉連結語音平台吸引不斷增長的受眾。 VOGO Voice 支援亞馬遜和谷歌製作語音應用程序，並以技能和操作的形式將其部署在其聲控設備上。我們是一個用戶友好的多租戶 SaaS 平台，透過語音使用者介面 (VUI) 向企業和社群提供資訊。 VOGO Voice 與全球公司、頂級數據提供商和技術合作，將原始數據轉化為數據驅動決策的資訊。 從今天開始培養您的技能！聯絡我們以了解更多資訊。
Steamship
steamship.com
使用我們的 Python SDK 建立 AI 代理，並輕鬆部署到雲端。存取無伺服器雲端託管、向量搜尋、網路鉤子、回呼等。
Parallel AI
parallellabs.app
了解並行 AI—專為現代企業量身定制的尖端解決方案。透過平行 AI，為每個特定任務選擇最合適的 AI 模型，確保無與倫比的效率和準確性。我們的平台與您現有的知識庫無縫集成，創造出了解情況並準備好應對您的業務挑戰的人工智慧員工。無論是快速進行穩健的研究項目還是按需提供專家諮詢，Parallel AI 都能為您的企業配備虛擬專家，讓您隨時隨地進行聊天。
NoForm.aI
noform.ai
您是否厭倦了因繁瑣的潛在客戶表格而失去潛在客戶，導致他們離開您的業務？透過出色的人工智慧銷售助手，將您的潛在客戶開發和轉換率提升到新的高度！ NoForm.AI 是您最好的基於 GPT-4 的銷售代理，只需 3 分鐘即可與您的數據成為朋友。 是什麼讓 NoForm.AI 脫穎而出？ * 提高參與度。 NoForm.A 提供即時答案，對訪客進行資格預審，並有效率地為您收集聯絡資訊。 * 對訪客進行資格預審。 透過專注於準備購買的潛在客戶而不是在可能不會實現的潛在客戶上投入時間來最大化您的努力。 * 提高潛在客戶轉換率。 忘記典型的網站表單，透過個人化的人工智慧銷售助理將潛在客戶轉換率提高兩倍。
My AskAI
myaskai.com
My AskAI 是您的 AI 客戶支援聊天機器人，24/7 全天候可用，可在您的網站上或透過電子郵件為您的客戶提供即時答案。 根據您公司的知識進行培訓，您的聊天機器人可確保您的客戶始終能夠回答他們的問題，並在無法回答時將其轉交給您的（人類）團隊，從而實現兩全其美並提高客戶滿意度和保留率。 透過 AI 洞察立即找出您的常見問題或疑問，這樣您就可以花更少的時間在一般查詢上，而將更多的時間用於開發產品。 我們發現，平均 79% 的對話是由人工智慧直接解決用戶之間的問題，節省了數千小時的支援時間，這些時間可以用於更具策略性的機會。 使用 My AskAI，一夜之間將您的支援請求減少 50% 以上。
Meya
meya.ai
Meya 是一個聊天機器人平台，允許使用者使用 BFML 和 Python 程式語言建立和啟動客戶支援服務。該平台配備了先進的行動和網路聊天使用者介面，允許用戶創建自訂流程和元件。 Meya 的顯著功能之一是瀏覽器內的開發人員控制台，它提供 CLI 訪問，允許用戶使用自己的程式碼和整合準確建立他們需要的內容。 該平台還支援與各種訊息平台、客戶支援提供者、自然語言理解工具和用戶分析的整合。 Meya 的平台具有可擴展性和可自訂性，允許使用者連接任何系統、編寫任何流程的腳本以及編寫任何元件的程式碼。該平台使用 BFML（一種人性化的 YAML 語法）和具有非同步 I/O 的 Python 3，允許使用者安裝任何 Python 套件並擴充 SDK 元素類別。 該平台還具有完整的系統參考文件、流程和元件介紹以及聊天 UI 自訂。 Meya 提供 14 天免費試用，無需信用卡，並提供 24/7 支持，包括協作解決方案、結對編程會話以及主動監控和事件升級。 Meya 的平台是面向事件的，允許用戶透過其第三代架構使用自訂程式碼對任何事件做出反應。該平台提供可自訂的 DevOps 工作流程，支援 GitHub 部署操作，並支援持續改善。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智慧助理，旨在管理您的日常任務，並擔任忙碌的專業人士的行政助理。 Lindy AI 代理與您現有的工具集成，並具有自動化日常工作所需的個人化環境。 無論您是在尋找 * 自動化行政助理，用於整理電子郵件和規劃旅行 * 抄寫員抄寫醫療記錄 * 用於自動化客戶支援的聊天機器人 * 或為您的業務職能和團隊客製化解決方案... 有一個林迪適合你。 如果沒有，您可以在幾分鐘內建立一個專門構建的人工智慧代理，而無需一行程式碼。
konversable
konversable.com
Konversable 是一款強大的聊天解決方案，旨在取悅您的客戶並轉換更多詢問。 我們的解決方案可用於許多不同的用例。 Konversable 旨在透過多種方式幫助我們的客戶： * 啟用即時聊天備份的客戶現在可以透過應用程式收到傳入即時聊天請求的通知，甚至可以直接在應用程式內與用戶聊天。 * 我們基於雲端的解決方案中存在的所有即時聊天功能都可以在應用程式中使用，包括在部門之間轉移聊天的能力，以及創建/插入快速回復以提高易用性。 * 客戶可以收到任何機器人產生的潛在客戶的通知，確保可以快速採取行動。 * 可在所有訊息頻道的連線處查看聊天記錄；包括網站聊天、Whatsapp 聊天和 Messenger 聊天。 反應式和主動式功能可增加查詢、聊天和轉換。
Juji Studio
juji.io
無程式碼認知 AI 聊天機器人建構器 Juji Studio 將認知人工智慧和運算心理學與直覺的圖形使用者介面(GUI) 相結合，使任何人都可以創建、部署和管理他們的自訂認知人工智慧聊天機器人，無需任何程式碼和IT 資源。輕鬆實現 100 倍的價值實現時間。 與任何其他人工智慧聊天機器人不同，認知人工智慧聊天機器人具有先進的人類軟技能。憑藉這些技能，他們可以積極傾聽用戶的意見並做出同理心的回應。他們還可以從言外之意自動推斷出每個使用者的獨特特徵，例如 Big 5 人格特質和軟技能，並利用這些洞察力為每個使用者提供深度個人化的服務。 Juji Studio 已用於自動化各種複雜的人員參與任務，例如跨不同領域（包括教育、醫療保健和人才管理）的面試、培訓/輔導和說服性資訊演示。
Conversed.ai
conversed.ai
透過我們的對話式 AI PaaS 平台，我們設計、開發和優化聊天機器人和語音機器人，以自動回答員工的問題和請求，透過對話式商務推動業務目標，並實現客戶服務自動化。 我們的聊天機器人在客戶的網站或應用程式、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或語音平台上運作。 在為所選平台開發人工智慧驅動的聊天或語音解決方案後，我們幫助客戶優化機器人的效能，以實現最高的員工滿意度、最大的投資回報或最大的成本節省。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一個全端對話式 AI 平台，提供一套用於為各種應用程式建置、部署和管理 GenAI 聊天機器人的工具。 它提供的功能包括用於設計聊天機器人工作流程的拖放介面、用於理解用戶輸入的自然語言處理功能、與WhatsApp 等流行訊息平台的整合、用於監控聊天機器人效能的分析以及適用於Web 和移動環境的部署選項。 我們都看過典型的網站聊天機器人。幸運的是，生成式人工智慧的潛力遠遠超過了這些基本的聊天機器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更進一步，支援進階聊天功能，以便客戶可以直接從行動應用程式中實現這些下一代聊天機器人。 BotStacks 正在為 GenAI 聊天機器人跨多個企業平台部署鋪平道路，作為自動化業務流程的一種方式。
Botanic
code7.com
該平台使得只需拖放模組即可創建整個交互樹。之後，只需單擊即可將完成的機器人發佈到您最喜歡的頻道，例如 WhatsApp Business 和 Web Chat。
Arsturn
arsturn.com
在當今快節奏的數位世界中，企業不斷尋求與客戶互動的創新方式。 Arsturn AI 作為尖端解決方案出現，提供可以輕鬆整合到您的網站中的自訂 ChatGPT 聊天機器人。只需一分鐘的設置，Arsturn AI 承諾透過提供即時支援和增強用戶體驗，徹底改變企業與訪客互動的方式。 Arsturn AI 利用對話式 AI 的力量為用戶提供高度互動且反應迅速的聊天機器人。下面我們來看看底層機制： * 利用先進的自然語言處理 (NLP) 來理解和回應使用者查詢。 * 適應您的品牌聲音，以保持溝通的一致性。 * 提供即時交互，確保網站訪客立即獲得協助。 Arsturn AI 的 ChatGPT 解決方案包含滿足各種業務需求的功能。讓我們深入了解一下具體情況： * 個人化聊天機器人：根據您的品牌訊息和目標量身訂做。 * 即時支援：立即回答客戶的詢問，改善他們的體驗。 * 潛在客戶開發：透過互動對話吸引潛在客戶，有效捕捉潛在客戶。 * 虛擬協助：充當線上代表，引導使用者瀏覽您的網站。 好處包括： * 增強使用者參與度，進而提高顧客滿意度。 * 透過主動的客戶互動提高轉換率。 * 透過自動回應節省客戶支援成本。
UNOY
unoy.io
人工智慧輔助工作。 - UNOY® 是一個無程式碼建置平台，可讓您有效地數位化您的知識、流程和決策。 UNOY 也讓專業知識更容易記錄和付諸實踐。 透過提供量身定制的人工智慧助理、靈活適應個人需求、專業的安全性、持續改進和簡單的無程式碼解決方案，UNOY 使公司能夠提高其工作流程的效率和有效性。 UNOY 支援公司利用人工智慧的優勢、節省成本並以合法安全的方式開展工作。 只需點擊幾下，即可在我們的視覺化 Y-Designer 中自動化任何業務知識。透過新增資料連接器、表單等來獲得最大的靈活性。無需代碼！
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility 是一個由思想領袖、軟體開發人員和設計師組成的團隊，他們將每一天都視為突破性想法、無與倫比的執行力和建立持久客戶關係的新機會。 該公司總部位於佛羅裡達州迪爾菲爾德比奇，其核心產品TruVisibility數位行銷平台是為企業和專業人士提供的全面數位行銷解決方案。 該公司最近推出了 TruCHAT——一款功能強大的多通路聊天機器人 + 即時聊天解決方案，適用於各種規模的企業。 TruVisibility 採用最新的機器學習和軟體技術，幫助企業建立聊天機器人、行動網站、電子郵件行銷、部落格等。
The Bot Platform
thebotplatform.com
開始打造更好的員工體驗。 Bot Platform 易於使用的無程式碼平台可讓任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通訊管道上建立自己的機器人、數位助理和自動化工作工具。在可信賴、安全且可擴展的環境中輕鬆建立應用程式、自動化工作流程並將流程整合到員工和客戶使用的通訊管道和數位環境中。 從可編輯範本開始或從頭開始建立機器人，以幫助提高員工敬業度和生產力。建立客製化識別計畫、新入職助理、領導力問答應用程式、員工創新工具、發送脈搏調查、衡量公司士氣、提供個人化學習計畫、自動回答常見問題或自動幫助台查詢。 無論您想要建立什麼工作工具，都可以使用 Bot Platform 來建置它們。
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一個人工智慧平台，與 Facebook 的行銷 API 團隊合作開發。它將自動找出哪些汽車以最低的每次點擊成本最受關注，並首先展示這些廣告以降低成本。 SocialBot 會在每位買家的 Facebook 動態中加入他們最有可能點擊的汽車。透過我們的智慧微定位，SocialBot 的廣告點擊率比業界平均高 250%，而平均成本僅為 18%。
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio 是一個尖端的 SaaS 平台，讓企業能夠輕鬆建立智慧對話。無需編碼 - 這是一個用戶友好的平台，利用包括 GPT 在內的最佳人工智慧技術來增強您的對話體驗。我們的工具可確保人工智慧的安全使用並保護您的品牌和客戶。 Humley Studio 超越基本的聊天機器人。創造自適應、動態的對話體驗，將客戶互動轉變為成長引擎。簡化營運、提供個人化體驗並始終處於客戶參與的最前線。 一小時內免費建立您的第一個對話助理。
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai 是一個基於雲端的平台，旨在建立、託管和擴展自然語言代理。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企業對話領域的全球領導者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在內的數百個全球領導品牌使用我們的對話雲端平台安全、負責任地與數百萬消費者互動。我們每月支援十億次對話交互，提供獨特的豐富資料集和安全工具，以釋放生成式人工智慧和大型語言模型的力量，從而實現更好的業務成果。透過 LivePerson 的解決方案，您可以了解客戶的需求、連接到正確的管道、協助您的客服人員並採用人工智慧驅動的自動化——所有這些都是為了服務您的企業和客戶。我們將這種良性循環稱為“對話飛輪”，它是我們所做一切的核心。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在為溝通的新時代鋪平道路，在這個時代，品牌可以以一種無摩擦、有意義且鼓舞人心的方式與客戶進行溝通。 Hubtype 使公司能夠透過對話應用程式大規模地進行簡單、有意義且以客戶為中心的對話；一項超越聊天機器人的新技術，結合了最好的圖形介面（如網站和行動應用程式），提供出色的用戶體驗和最佳的訊息應用程式（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或網路聊天。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款無程式碼且易於使用的聊天機器人建構器，可提高您的轉換率。透過 Joonbot，您可以立即引導、收集並向受眾推送訊息。一些用例： 獲得更多合格的潛在客戶 增加銷售 自動化客戶解決方案
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
500apps
500apps.com
Crm.io by 500Apps是一種高級CRM軟件，可通過最佳的基於雲的客戶關係管理軟件來推動更多銷售額，並更快地發展業務。每位用戶以$ 14.99的價格訪問50個應用程序。 特徵： 1。潛在客戶管理：潛在客戶管理軟件可以在一個中心位置添加和管理所有潛在客戶。使用一流的聯繫人管理功能輕鬆管理客戶信息並培養客戶關係。結束更多的工作。 2.聯繫管理軟件：CRM.IO的聯繫管理軟件可以管理客戶信息，並從一個中心位置發展更牢固的客戶關係。 3.帳戶管理軟件：智能帳戶管理軟件了解您的客戶的業務需求，並贏得更多的交易，並在您的銷售追求中對關鍵帳戶進行戰略性觀點。 4。交易管理：交易管理軟件可以跟踪，管理和贏得與不斷增長的業務的更多交易。 5。銷售自動化軟件：用於成長的企業的銷售自動化軟件，以輕鬆自動化複雜的銷售流程。智能，強大的銷售自動化，節省時間，簡化您的銷售流程，並通過幾分鐘內自動化銷售和業務工作流程來擴展業務。
Octane AI
octaneai.com
人工智慧可促進您的電子商務業務發展 超過 3,000 家 Shopify 商家使用 Octane AI 為 AI 測驗管道和 AI 見解提供支援。已產生並正在增加 5 億美元的收入。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
mottle
mottle.com
透過友善的聊天機器人將訪客變成客戶。 輕鬆創建適合您業務需求的人工智慧聊天機器人：簡化客戶支援並提高客戶滿意度 - 無需任何編碼。只需用簡單的語言寫下您的說明即可。
Relevance AI
relevanceai.com
相關性AI是一個綜合平台，旨在幫助企業建立和管理AI勞動力。它提供了工具和解決方案來招募可以自動化的AI代理，從銷售和營銷到客戶支持和運營。該平台提供了無代碼構建器，使任何人都可以輕鬆地創建和部署強大的AI代理，而無需高級技術技能。
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