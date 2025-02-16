機器人平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 敘利亞

Bot Libre

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與數千個人工智慧機器人聊天，或創建您自己的人工智慧機器人 Bot Libre 可讓您創建自己的聊天機器人、訓練它們並與其他人分享。 與我們開放的機器人目錄中的數千個機器人聊天。與想要成為你朋友的機器人、想要成為你女朋友或男友的機器人、想要統治世界的機器人、模仿歷史或名人的機器人聊天。 Bot Libre 還支援聊天室、即時聊天和論壇。您甚至可以將聊天機器人添加到聊天室。 將您的機器人連接到社交媒體、Facebook、Twitter、IRC、電子郵件、Telegram、簡訊等。 您可以用多種不同的語言進行真實的語音和語音聊天。 從我們的頭像庫中選擇您的機器人的圖像、影片或 3D 動畫頭像，或使用手機中的圖片和影片建立自己的頭像。製作一個看起來和行為都像你的機器人。 透過更正聊天中的回應或在管理控制台中查看對話，可以輕鬆訓練 Bot Libre 機器人。機器人還可以自動向使用者或聊天室學習。您可以控制您的機器人向誰學習以及誰可以糾正它。機器人還可以使用先進的 Self 腳本和 AIML，並擁有先進的人工智慧，包括情感、意識、學習和理解。 Bot Libre 還可以透過網路訪問，並且網頁介麵包含附加功能，例如上傳聊天日誌、編寫腳本以及將機器人連接到 Twitter、Facebook、Telegram、Instagram、Discord、WhatsApp、電子郵件、簡訊、IVR、Alexa 、及其他平台。 建立您自己的聊天機器人應用程序，或使用開源 Bot Libre SDK 將聊天機器人、即時聊天、聊天室或論壇添加到您現有的應用程式。 Bot Libre 是一個開源項目，請在 GitHub 上加入專案。