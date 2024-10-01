機器人平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 關島

My AskAI

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My AskAI 是您的 AI 客戶支援聊天機器人，24/7 全天候可用，可在您的網站上或透過電子郵件為您的客戶提供即時答案。 根據您公司的知識進行培訓，您的聊天機器人可確保您的客戶始終能夠回答他們的問題，並在無法回答時將其轉交給您的（人類）團隊，從而實現兩全其美並提高客戶滿意度和保留率。 透過 AI 洞察立即找出您的常見問題或疑問，這樣您就可以花更少的時間在一般查詢上，而將更多的時間用於開發產品。 我們發現，平均 79% 的對話由 AI 直接解決用戶之間的問題，節省了數千小時的支援時間，這些時間可以用於更具策略性的機會。 使用 My AskAI，一夜之間將您的支援請求減少 50% 以...