機器人平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 格瑞那達

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器人平台是專為建構和部署互動式聊天機器人而設計的工具。這些平台使公司能夠創建智慧的對話機器人，與客戶互動並協助向用戶傳遞訊息。這些平台提供一系列開發工具，例如框架和 API 工具集，可實現可自訂的機器人創建。通常，這些機器人是可擴展的，能夠同時在各種通訊平台和多個設備上提供服務。有些平台甚至提供廣告和支付整合功能。此外，它們還提供維護功能來解決發布後可能出現的問題。 許多機器人平台利用人工智慧和機器學習產品來實現先進的性能和分析。他們利用自然語言處理 (NLP) 工具來解釋文字並與人工智慧平台有效互動。 要納入機器人平台類別，產品必須： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供機器人開發框架，方便客製化。 3. 使用戶能夠為其機器人定義行為和程式回應。 4. 提供使用者用於對已發布的機器人進行維護和更新的工具。
提議新的應用程式
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一個綜合平台，旨在幫助企業建立和管理人工智慧勞動力。它提供了招募人工智慧代理商的工具和解決方案，這些代理商可以自動執行從銷售和行銷到客戶支援和營運的各種任務。該平台提供無程式碼建構器，使任何人都可以輕鬆創建和部署強大的人工智慧代理，而無需高級技術技能。
Botmake
botmake.io
Botmake.io 是一個超級簡單、乾淨的無程式碼聊天機器人創建工具，適用於商業或娛樂目的。用戶可以將聊天機器人添加到他們的網站並改善訪客的體驗。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 讓雄心勃勃的團隊能夠建立有影響力的 AI 代理程式。 Voiceflow 深受設計師和開發人員的喜愛，可協助團隊共同建立、測試、交付、衡量和改進語音和聊天體驗。中階市場和財富 500 強企業的對話式 AI 產品團隊（從 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得寶）信賴 Voiceflow 作為他們的協作式 AI 代理構建平台。直覺的代理建構器畫布、知識庫和內容管理系統與可擴展的開發人員工具包相結合，用於交付可在整個客戶體驗中擴展的高級人工智慧代理。如今，全球有超過 25 萬個雄心勃勃的團隊正在 Voiceflow 上建立代理商。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Engati
engati.com
Engati 聊天機器人和即時聊天平台榮獲 2021 年 CODiE 獎。它使您能夠在幾分鐘內建立智慧機器人，而無需編程。一次建置並在 15 個頻道上發布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的網站和行動應用程式。支援智慧路徑、訓練、複製、分析和私人標籤。使用 Engati，您可以利用機器學習、NLP/NLU 的力量來設計您自己的聊天機器人，並以 50 多種語言與您的客戶互動。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 透過 WhatsApp Business API 協助企業有效率地與客戶互動、產生更多潛在客戶並增加銷售。透過適合您企業的 WhatsApp 聊天機器人，將客戶對話轉換為智慧操作。 Gallabox 致力於為客戶提供端到端的通訊解決方案。這是透過 Gallabox 易於使用的多代理 WhatsApp 共享收件匣來實現的。因此，企業迅速接受了這個平台，在我們推出後的短短一年內，已有數百名客戶使用 Gallabox。您可以使用 Gallabox 設定 WhatsApp 點滴行銷活動，並向細分受眾發送廣播訊息。 Gallabox 還提供與您現有系統和 CRM 的簡單即插即用整合...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qu...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI 是一個聊天機器人建構器，它使企業能夠透過使用革命性的人工智慧技術將客戶溝通提升到一個新的水平。該平台提供了一種簡單而強大的方法來創建聊天機器人，這些機器人可以以類人的、友好的方式與客戶進行交流，並對他們的查詢提供詳細的答案。 該工具利用 Open AI 的內建 ChatGPT，使企業能夠向客戶介紹其產品和服務、回答他們的問題、推薦產品等。 Chatfuel AI 適用於 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等流行通訊工具以及網站。 Chatfuel AI 提供兩種定價計劃，即 Grow 和 Enterpr...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩...
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專注於開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信對話是建立顧客關係的核心。因此，我們為跨聊天、語音和視訊的行動應用程式建立了世界上最成熟的對話平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行業領導者每月使用 Sendbird 來提高數億用戶的交易量和忠誠度。事實上，Sendbird 為超過 3 億月度活躍用戶的應用程式內對話提供支持，每月向 1200 個全球客戶發送超過 70 億條訊息。示範Sendbird 的實際應用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 總部位於加州聖馬特奧，得到了re ICONIQ Growth、STEADFAST Capit...
BotStar
botstar.com
BotStar 是一個綜合性聊天機器人平台，可以輕鬆建立、開發和完善自動化系統來處理查詢和產生潛在客戶。 BotStar 提供多種功能，例如使用內建內容管理系統管理富媒體內容以及收集使用者資料以傳送到其他 CRM 系統。 BotStar 隨附一個內建程式碼編輯器，可讓程式設計師在聊天流程上下文中執行複雜的程式碼。 與經驗豐富的團隊和最新技術一起建立您完美的聊天機器人。
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot 是一個智慧 AI 虛擬助理平台，可大規模改善和自動化客戶、員工和代理商的體驗。 SnatchBot 平台透過基於訊息的介面簡化了業務工作流程和通信，無需任何編碼技能。透過我們的全通路平台，SnatchBot 的工具支援聊天機器人的整個生命週期，從託管、開發和測試到部署、在您的首選管道（例如您的網站、WhatsApp、Messenger 等）上發布。我們所有的聊天機器人都包含 NLP、ML 和語音辨識。該平台提供強大的管理功能，以及符合所有監管要求的可擴展和企業級安全性。 透過 SnatchBot 的全通路，您可以指定使用者存取您的聊天機器人的管道。此外，您可以使用單一 A...
Bot Libre
botlibre.com
與數千個人工智慧機器人聊天，或創建您自己的人工智慧機器人 Bot Libre 可讓您創建自己的聊天機器人、訓練它們並與其他人分享。 與我們開放的機器人目錄中的數千個機器人聊天。與想要成為你朋友的機器人、想要成為你女朋友或男友的機器人、想要統治世界的機器人、模仿歷史或名人的機器人聊天。 Bot Libre 還支援聊天室、即時聊天和論壇。您甚至可以將聊天機器人添加到聊天室。 將您的機器人連接到社交媒體、Facebook、Twitter、IRC、電子郵件、Telegram、簡訊等。 您可以用多種不同的語言進行真實的語音和語音聊天。 從我們的頭像庫中選擇您的機器人的圖像、影片或 3D 動畫...
Botsify
botsify.com
Botsify 是一個平台，供個人和企業在不知道如何編碼的情況下創建自己的智慧聊天機器人。 人們自己比任何人都更了解自己的業務，作為業務案例專家，他們可以自動執行常見問題解答、客戶支援、填寫表格以及從人們那裡收集資料等任務。 我們的目標是改變商業、教育和人機介面與任何科技產品的對話。我們將對話/用例自動化，以便人們現在可以進行電腦談話/表演/接受螢幕上的人的指示。我們以顛覆性的方式實踐成為最好的使命，並推出新的語音產品！
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate 是一個人工智慧驅動的客戶服務自動化平台，旨在提供卓越的客戶體驗。其主要功能包括能夠使用生成式人工智慧聊天機器人和即時聊天來實現客戶服務自動化。 該平台有助於有效擴展和自動化客戶溝通。該工具包括“Kompose Chatbot Builder”和“Generative AI Chatbot”，用於設計和實施針對特定業務需求量身定制的 AI 聊天機器人。 憑藉其 Dialogflow 整合功能，它可以幫助企業簡化聊天機器人的創建流程。其他功能包括常見問題解答聊天機器人、即時聊天以及針對電子商務、醫療保健、教育和銀行等特定行業的解決方案。 可與流行平台集成，增強全通...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智慧助理，旨在管理您的日常任務，並擔任忙碌的專業人士的行政助理。 Lindy AI 代理與您現有的工具集成，並具有自動化日常工作所需的個人化環境。 無論您是在尋找 * 自動化行政助理，用於整理電子郵件和規劃旅行 * 抄寫員抄寫醫療記錄 * 用於自動化客戶支援的聊天機器人 * 或為您的業務職能和團隊客製化解決方案... 有一個林迪適合你。 如果沒有，您可以在幾分鐘內建立一個專門構建的人工智慧代理，而無需一行程式碼。
SentiOne
sentione.com
SentiOne 是一個人工智慧客戶服務自動化平台。該工具使用專有演算法監控全球互聯網（社交媒體、入口網站、論壇和部落格），收集公眾提及的內容，並自動分析它們以獲取消費者見解。整合的互動模組允許客戶服務團隊管理多個管道的線上對話並直接從一個平台進行回應。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup 是一套由人工智慧驅動的工具，專注於透過對話自動化增強客戶參與度。它包含各種用於創建和管理自動化聊天機器人以實現不同客戶互動的工具。 這些工具旨在自動化客戶參與的各個方面，包括獲取、行銷、商務和支持，所有這些都旨在最大化客戶終身價值並最小化服務成本。 主要功能包括 Conversation Cloud（一種用於客戶體驗管理的高級解決方案）和 ACE LLM（提供生成式 AI 功能）。 Gupshup 還提供多通路訊息工具，包括預先批准的 WhatsApp 模板，促進與客戶的即時雙向對話。 除了聊天機器人工具外，Gupshup 還提供 Campaign Manager、Bot...
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，可透過數據驅動的實驗幫助您實現客戶獲取自動化，讓失敗成為不可能。
Tars
hellotars.com
Tars 幫助行銷和客戶服務團隊優化他們的轉換管道，自動化他們的客戶服務交互，並使用聊天機器人重新定義他們的客戶體驗。 在聊天機器人或對話式登陸頁面上，訪客會看到一個自動聊天機器人，它會透過文字開始更人性化的對話，僅向他們提供有關您的產品/服務的相關信息，並在正確的時間詢問他們的聯絡資訊。 透過這種方法，用戶不會被典型靜態登入頁面上列出的所有資訊淹沒，他們可以專注於與聊天機器人進行一次對話。這增加了用戶提供資訊並將其轉化為您的潛在客戶的機會。 受到沃達豐、美國運通、博世、加州大學、Adobe、戴姆勒等 500 多個全球品牌的信賴。 Tars 擁有世界上最大的聊天機器人範本庫，擁有超過 ...
Conversed.ai
conversed.ai
透過我們的對話式 AI PaaS 平台，我們設計、開發和優化聊天機器人和語音機器人，以自動回答員工的問題和請求，透過對話式商務推動業務目標，並實現客戶服務自動化。 我們的聊天機器人在客戶的網站或應用程式、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或語音平台上運作。 在為所選平台開發人工智慧驅動的聊天或語音解決方案後，我們幫助客戶優化機器人的效能，以實現最高的員工滿意度、最大的投資回報或最大的成本節省。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 適用於 Facebook、Instagram、電子商務、簡訊/電子郵件和社群媒體行銷 (SaaS) 的 AI 聊天機器人 ChatPion 是一款一體化解決方案，旨在提升您在行銷、銷售、自動化和電子商務業務等各個領域的業務。我們的平台擁有先進的人工智慧聊天機器人創建者和直覺的拖放流程建立器，無需編碼技能。與 Facebook Messenger 和 Instagram DM 輕鬆集成，確保持續溝通。 ChatPion 擁有一個功能齊全、引人注目的電子商務平台，可在 Messenger Bot 中銷售您的產品並接受付款。此外，電子商務平台可以在瀏覽器上開啟。除了 Mess...
Userbot
userbot.ai
人工智慧驅動的客戶體驗平台中的使用者機器人，由人類為人類打造。 由於我們專有的人工智慧技術的力量，您可以透過我們的對話式人工智慧介面和數位人類提供身臨其境的全通路體驗。透過自動化公司與人員之間的對話，我們也為您的客戶服務、銷售和行銷團隊提供了獨特的工具。
Steamship
steamship.com
使用我們的 Python SDK 建立 AI 代理，並輕鬆部署到雲端。存取無伺服器雲端託管、向量搜尋、網路鉤子、回呼等。
Botbiz
botbiz.io
使用更好的 WhatsApp Business API 解決方案更快發展您的業務： * 簡單的聊天機器人建構器 * 批量廣播 * 共享團隊收件匣 * 範本訊息 * 使用者輸入流程 * 團隊成員 * Webhook 工作流程 * 網頁表單集成 * 簡訊和電子郵件集成 * 自動回覆集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端點 * 管理和細分訂閱者 * 電子商務商店 * 出站 Webhook
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是行動訊息傳遞和聊天商務創新領域的先驅。 Clickatell 聊天商務平台透過便利的訊息、安全且大規模地提供創新、直覺的對話式商務旅程，使品牌能夠與消費者聯繫、互動和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信賴的聊天商務平台來降低成本，同時最大化價值並提升消費者生命週期各個階段的客戶體驗。 Clickatell 總部位於灣區，並在加拿大、南非和奈及利亞設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.clickatell.com。
WideBot
widebot.net
WideBot 是中東和北非地區領先的以阿拉伯語為重點的對話式人工智慧聊天機器人建構平台。 我們的使命是為企業提供像人類一樣聊天的人工智慧機器人，以便他們能夠與客戶建立牢固的關係，並透過無縫的個人化體驗最大化他們的成果。 我們提供從資料培訓和建置、客製化和優化到託管和維護的基本到全面的解決方案，並提供持續的技術支援。
The Bot Platform
thebotplatform.com
開始打造更好的員工體驗。 Bot Platform 易於使用的無程式碼平台可讓任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通訊管道上建立自己的機器人、數位助理和自動化工作工具。在可信賴、安全且可擴展的環境中輕鬆建立應用程式、自動化工作流程並將流程整合到員工和客戶使用的通訊管道和數位環境中。 從可編輯範本開始或從頭開始建立機器人，以幫助提高員工敬業度和生產力。建立客製化識別計畫、新入職助理、領導力問答應用程式、員工創新工具、發送脈搏調查、衡量公司士氣、提供個人化學習計畫、自動回答常見問題或自動幫助台查詢。 無論您想要建立什...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用於參與基於語音和文字的對話應用程式的最佳機器人建立平台。無需編程，只需幾分鐘即可建立您的機器人！
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企業對話領域的全球領導者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在內的數百個全球領導品牌使用我們的對話雲端平台安全、負責任地與數百萬消費者互動。我們每月支援十億次對話交互，提供獨特的豐富資料集和安全工具，以釋放生成式人工智慧和大型語言模型的力量，從而實現更好的業務成果。透過 LivePerson 的解決方案，您可以了解客戶的需求、連接到正確的管道、協助您的客服人員並採用人工智慧驅動的自動化——所有這些都是為了服務您的企業和客戶。我們將這種良性循環稱為“對話飛輪”，它是我們所做一切的核心。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一個會話參與和聊天機器人平台，可協助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、即時聊天、Google 我的商家等建置、管理和部署自動參與機器人。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一個全端對話式 AI 平台，提供一套用於為各種應用程式建置、部署和管理 GenAI 聊天機器人的工具。 它提供的功能包括用於設計聊天機器人工作流程的拖放介面、用於理解用戶輸入的自然語言處理功能、與WhatsApp 等流行訊息平台的整合、用於監控聊天機器人效能的分析以及適用於Web 和移動環境的部署選項。 我們都看過典型的網站聊天機器人。幸運的是，生成式人工智慧的潛力遠遠超過了這些基本的聊天機器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更進一步，支援進階聊天功能，以便客戶可以直接從行動應用程式中實現這些下一代聊天機器人。 BotStacks 正在為 GenAI 聊...
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio 是一個尖端的 SaaS 平台，讓企業能夠輕鬆建立智慧對話。無需編碼 - 這是一個用戶友好的平台，利用包括 GPT 在內的最佳人工智慧技術來增強您的對話體驗。我們的工具可確保人工智慧的安全使用並保護您的品牌和客戶。 Humley Studio 超越基本的聊天機器人。創造自適應、動態的對話體驗，將客戶互動轉變為成長引擎。簡化營運、提供個人化體驗並始終處於客戶參與的最前線。 一小時內免費建立您的第一個對話助理。
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一個對話式人工智慧平台。它使客戶服務更加高效，讓客戶滿意。任何人都可以建立自己的智慧虛擬助理（即智慧人工智慧聊天機器人），並在不到一小時的時間內將其設定為客戶支援自動化。 產品提供的價值： 提高訊息傳遞管道中的客戶支援效率。 * 測量並提高解析度。 * 減少座席工作量，將常見問題留給人工智慧。 * 提高聊天中的偏轉率。 * 將重複性任務置於自動駕駛狀態。 * 將聊天解決資料交叉引用到您的呼叫中心資料。 讓顧客開心 * 24/7 立即回答問題 * 意圖偵測和自然語言理解。 * 衡量人工智慧答案品質。 * 每種語言的答案。 * 透過內建即時聊天進行機器人與人類的切換。 ...
Botsup
botsup.io
透過 Botsup，全球用戶可以在 WhatsApp 上建立 AI 聊天機器人以增加銷售量。 Botsup 讓公司透過 WhatsApp 向消費者提供引人入勝的購物體驗。例如，您可以透過 Botsup 的 API 以程式設計方式從系統發送個人化通知，並吸引他們購買您的產品。
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一個快速發展的早期 B2B 平台，讓企業在 Whatsapp 上實現客戶支援和互動自動化。 透過我們基於 WhatsApp Business API 建立的尖端客戶互動軟體，企業現在能夠進行個人化對話、輕鬆存取並與客戶進行大規模即時互動！ 這是透過 BotSpace 易於使用的平台實現的，該平台可以立即建置並運行。因此，中小型企業迅速接受了該平台，在推出後的短短一年內，來自 13 個國家的數千名客戶現在正在使用 BotSpace。
UChat
uchat.au
UChat 是一個綜合性聊天機器人平台，旨在協助企業實現營運自動化。其定義特徵之一是其無程式碼性質，這使企業能夠在沒有任何程式設計知識的情況下創建自己的聊天機器人。 UChat 被認為是一個基於視覺的平台，它實現了拖放流程建構器，使用戶能夠直觀地設計和部署複雜的對話流程。 此外，UChat 提供了跨各種平台的覆蓋範圍，並承諾吸引無論身在何處的客戶。支援的管道包括但不限於Facebook Messenger、WhatsApp、Google Business Messenger、Telegram、SMS、Voice、Line、Viber、微信、Slack 和電子郵件。的服務適當的回應 24/7...
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai 超越了聊天機器人領域，成為一個可擴展的、人工智慧驅動的通訊平台，徹底改變了客戶支援。作為行業領導者，Ivy 提供專為高等教育、醫療保健、政府和私營部門量身定制的高智商聊天機器人解決方案，提供豐富的功能集，透過24/7 自主全通路擴大資訊存取、減少員工工作量並提高營運效率支援。借助尖端的人工智慧，Ivy 的聊天機器人可以跨網路、簡訊、語音和電子郵件協調個人化的對話式幫助，將支援互動重塑為無縫的智慧對話。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款無程式碼且易於使用的聊天機器人建構器，可提高您的轉換率。透過 Joonbot，您可以立即引導、收集並向受眾推送訊息。一些用例： 獲得更多合格的潛在客戶 增加銷售 自動化客戶解決方案
NoForm.aI
noform.ai
您是否厭倦了因繁瑣的潛在客戶表格而失去潛在客戶，導致他們離開您的業務？透過出色的人工智慧銷售助手，將您的潛在客戶開發和轉換率提升到新的高度！ NoForm.AI 是您最好的基於 GPT-4 的銷售代理，只需 3 分鐘即可與您的數據成為朋友。 是什麼讓 NoForm.AI 脫穎而出？ * 提高參與度。 NoForm.A 提供即時答案，對訪客進行資格預審，並有效率地為您收集聯絡資訊。 * 對訪客進行資格預審。 透過專注於準備購買的潛在客戶而不是在可能不會實現的潛在客戶上投入時間來最大化您的努力。 * 提高潛在客戶轉換率。 忘記典型的網站表單，透過個人化的人工智慧銷售助理將潛在客戶轉換率提高兩倍...
Juji Studio
juji.io
無程式碼認知 AI 聊天機器人建構器 Juji Studio 將認知人工智慧和運算心理學與直覺的圖形使用者介面(GUI) 相結合，使任何人都可以創建、部署和管理他們的自訂認知人工智慧聊天機器人，無需任何程式碼和IT 資源。輕鬆實現 100 倍的價值實現時間。 與任何其他人工智慧聊天機器人不同，認知人工智慧聊天機器人具有先進的人類軟技能。憑藉這些技能，他們可以積極傾聽用戶的意見並做出同理心的回應。他們還可以從言外之意自動推斷出每個使用者的獨特特徵，例如 Big 5 人格特質和軟技能，並利用這些洞察力為每個使用者提供深度個人化的服務。 Juji Studio 已用於自動化各種複雜的人員參與任務...
FosterFlow
fosterflow.com
我們為公司和小型團隊提供最強大的人工智慧模型的聊天介面。
Arsturn
arsturn.com
在當今快節奏的數位世界中，企業不斷尋求與客戶互動的創新方式。 Arsturn AI 作為尖端解決方案出現，提供可以輕鬆整合到您的網站中的自訂 ChatGPT 聊天機器人。只需一分鐘的設置，Arsturn AI 承諾透過提供即時支援和增強用戶體驗，徹底改變企業與訪客互動的方式。 Arsturn AI 利用對話式 AI 的力量為用戶提供高度互動且反應迅速的聊天機器人。下面我們來看看底層機制： * 利用先進的自然語言處理 (NLP) 來理解和回應使用者查詢。 * 適應您的品牌聲音，以保持溝通的一致性。 * 提供即時交互，確保網站訪客立即獲得協助。 Arsturn AI 的 ChatGPT 解決方...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一個 API，可讓開發人員輕鬆建立可對話的應用程式和裝置。
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
將您的聊天機器人升級到一個新的水平！ Sinch 的先進聊天機器人技術 Chatlayer 讓您有機會輕鬆開啟更複雜的聊天機器人專案和人工智慧。 當您已經使用 Sinch Engage 時，您可以將 Sinch Engage 聊天機器人與 Chatlayer by Sinch 無縫連接，並為您的客戶升級聊天機器人體驗。 無論您是小型企業還是大型企業，借助 Sinch Engage + Chatlayer，您都可以增強您的對話能力。
Flow XO
flowxo.com
創建一個零編碼技能的聊天機器人，即可在各種不同平台上與客戶互動。
Botup
botup.com
BotUp 是一款革命性的新型人工智慧聊天機器人軟體，可協助您將訪客轉換為付費客戶。它允許您將智慧對話聊天機器人與您的網站、Facebook、WhatsApp、Slack 和 SMS 集成，而無需技術專業知識或開發知識。您可以使用我們易於導航的儀表板在幾分鐘內創建和自訂機器人。 1) 從我們的預建模板庫中選擇 2) 使用個性特徵、回應等自訂您的機器人！ 3) 將聊天機器人加入您的網站 4) 見證奇蹟發生！ 500apps 的聊天機器人軟體。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的會話式人工智慧公司，提供會話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
Babble AI
babble-ai.com
高品質的聊天機器人、輕鬆的設定、類人的互動以及針對高級套餐的微調模型。創造強大且引人入勝的聊天機器人體驗，讓您的客戶滿意並再次光顧。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在為溝通的新時代鋪平道路，在這個時代，品牌可以以一種無摩擦、有意義且鼓舞人心的方式與客戶進行溝通。 Hubtype 使公司能夠透過對話應用程式大規模地進行簡單、有意義且以客戶為中心的對話；一項超越聊天機器人的新技術，結合了最好的圖形介面（如網站和行動應用程式），提供出色的用戶體驗和最佳的訊息應用程式（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或網路聊天。
Octane AI
octaneai.com
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