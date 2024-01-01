機器人平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞士

VOGO Voice

vogovoice.com

我們是 VOGO Voice，是一個由語音技術領域最優秀和多元化人才組成的創新團隊，專注於以最快的方式連接語音的力量。我們是語音應用程式的未來，幫助企業和民間組織透過智慧、有針對性的交叉連結語音平台吸引不斷增長的受眾。 VOGO Voice 支援亞馬遜和谷歌製作語音應用程序，並以技能和操作的形式將其部署在其聲控設備上。我們是一個用戶友好的多租戶 SaaS 平台，透過語音使用者介面 (VUI) 向企業和社群提供資訊。 VOGO Voice 與全球公司、頂級數據提供商和技術合作，將原始數據轉化為數據驅動決策的資訊。 從今天開始培養您的技能！聯絡我們以了解更多資訊。