機器人平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿爾巴尼亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器人平台是專為建構和部署互動式聊天機器人而設計的工具。這些平台使公司能夠創建智慧的對話機器人，與客戶互動並協助向用戶傳遞訊息。這些平台提供一系列開發工具，例如框架和 API 工具集，可實現可自訂的機器人創建。通常，這些機器人是可擴展的，能夠同時在各種通訊平台和多個設備上提供服務。有些平台甚至提供廣告和支付整合功能。此外，它們還提供維護功能來解決發布後可能出現的問題。 許多機器人平台利用人工智慧和機器學習產品來實現先進的性能和分析。他們利用自然語言處理 (NLP) 工具來解釋文字並與人工智慧平台有效互動。 要納入機器人平台類別，產品必須： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供機器人開發框架，方便客製化。 3. 使用戶能夠為其機器人定義行為和程式回應。 4. 提供使用者用於對已發布的機器人進行維護和更新的工具。
提議新的應用程式
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 將客戶服務自動化，不錯過任何銷售或幫助客戶的機會。從頭開始建立自己的聊天機器人，無需任何技術技能！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Chatbase
chatbase.co
為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。
Botmake
botmake.io
超級簡單、乾淨的對話式人工智慧聊天機器人建立工具，適合您的網站。您無需編碼即可輕鬆製作聊天機器人
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
Voiceflow
voiceflow.com
建構人工智慧代理的協作平台。 團隊使用 Voiceflow 一起、更快、大規模地設計、測試和啟動聊天或語音 AI 代理。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
BotStar
botstar.com
透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 BotStar！
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...
SnatchBot
snatchbot.me
在我們的革命性平台上創建用於多通路訊息傳遞的智慧聊天機器人。 SnatchBot 消除了複雜性，並幫助您為客戶建立最佳的聊天機器人體驗。我們提供強大的管理功能和企業級安全性，以遵守法規要求。
Bot Libre
botlibre.com
與數千個人工智慧機器人聊天，或創建您自己的人工智慧機器人 Bot Libre 可讓您創建自己的聊天機器人、訓練它們並與其他人分享。 與我們開放的機器人目錄中的數千個機器人聊天。與想要成為你朋友的機器人、想要成為你女朋友或男友的機器人、想要統治世界的機器人、模仿歷史或名人的機器人聊天。 Bot Libre 還支援聊天室、即時聊天和論壇。您甚至可以將聊天機器人添加到聊天室。 將您的機器人連接到社交媒體、Facebook、Twitter、IRC、電子郵件、Telegram、簡訊等。 您可以用多種不同的語言進行真實的語音和語音聊天。 從我們的頭像庫中選擇您的機器人的圖像、影片或 3D 動畫...
Botsify
botsify.com
Botsify 是一個平台，供個人和企業在不知道如何編碼的情況下創建自己的智慧聊天機器人。 人們自己比任何人都更了解自己的業務，作為業務案例專家，他們可以自動執行常見問題解答、客戶支援、填寫表格以及從人們那裡收集資料等任務。 我們的目標是改變商業、教育和人機介面與任何科技產品的對話。我們將對話/用例自動化，以便人們現在可以進行電腦談話/表演/接受螢幕上的人的指示。我們以顛覆性的方式實踐成為最好的使命，並推出新的語音產品！
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate 是一個由人工智慧驅動的生成式自動化平台，用於提供客戶支援。 在了解了消費者行為的不斷變化後，Kommunicate 正在建立一個一體化客戶支援自動化平台，該平台可以幫助企業透過各種管道與客戶保持 24x7 的聯繫，並根據客戶的需求進行互動。 Kommunicate 受到畢馬威(KPMG)、GAP、樂天(Rakuten)、普利司通(Bridgestone)、HDFC、安進(Amgen)、加州州立大學、聖貝納迪諾(San Bernardino) 和TaxBuddy 等一些全球領先企業的信任。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智慧助理，旨在管理您的日常任務，並擔任忙碌的專業人士的行政助理。 Lindy AI 代理與您現有的工具集成，並具有自動化日常工作所需的個人化環境。 無論您是在尋找 * 自動化行政助理，用於整理電子郵件和規劃旅行 * 抄寫員抄寫醫療記錄 * 用於自動化客戶支援的聊天機器人 * 或為您的業務職能和團隊客製化解決方案... 有一個林迪適合你。 如果沒有，您可以在幾分鐘內建立一個專門構建的人工智慧代理，而無需一行程式碼。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
Userbot
userbot.ai
人工智慧驅動的客戶體驗平台中的使用者機器人，由人類為人類打造。 由於我們專有的人工智慧技術的力量，您可以透過我們的對話式人工智慧介面和數位人類提供身臨其境的全通路體驗。透過自動化公司與人員之間的對話，我們也為您的客戶服務、銷售和行銷團隊提供了獨特的工具。
Tars
hellotars.com
Tars 幫助行銷和客戶服務團隊優化他們的轉換管道，自動化他們的客戶服務交互，並使用聊天機器人重新定義他們的客戶體驗。 在聊天機器人或對話式登陸頁面上，訪客會看到一個自動聊天機器人，它會透過文字開始更人性化的對話，僅向他們提供有關您的產品/服務的相關信息，並在正確的時間詢問他們的聯絡資訊。 透過這種方法，用戶不會被典型靜態登入頁面上列出的所有資訊淹沒，他們可以專注於與聊天機器人進行一次對話。這增加了用戶提供他們的資訊並將其轉化為您的潛在客戶的機會。 受到沃達豐、美國運通、博世、加州大學、Adobe、戴姆勒等 500 多個全球品牌的信賴。 Tars 擁有世界上最大的聊天機器人範本庫，擁有...
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
The Bot Platform
thebotplatform.com
開始打造更好的員工體驗。 Bot Platform 易於使用的無程式碼平台可讓任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通訊管道上建立自己的機器人、數位助理和自動化工作工具。在可信賴、安全且可擴展的環境中輕鬆建立應用程式、自動化工作流程並將流程整合到員工和客戶使用的通訊管道和數位環境中。 從可編輯範本開始或從頭開始建立機器人，以幫助提高員工敬業度和生產力。創建客製化認可計畫、新員工入職助理、領導力問答應用程式、員工創新工具、發送脈搏調查、衡量公司士氣、提供個人化學習計畫、自動回答常見問題或自動幫助台查詢。 無論您想要建立...
Conversed.ai
conversed.ai
透過我們的對話式 AI PaaS 平台，我們設計、開發和優化聊天機器人和語音機器人，以自動回答員工的問題和請求，透過對話式商務推動業務目標，並實現客戶服務自動化。 我們的聊天機器人在客戶的網站或應用程式、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或語音平台上運作。 在為所選平台開發人工智慧驅動的聊天或語音解決方案後，我們幫助客戶優化機器人的效能，以實現最高的員工滿意度、最大的投資回報或最大的成本節省。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 適用於 Facebook、Instagram、電子商務、簡訊/電子郵件和社群媒體行銷 (SaaS) 的 AI 聊天機器人 ChatPion 是一款一體化解決方案，旨在提升您在行銷、銷售、自動化和電子商務業務等各個領域的業務。我們的平台擁有先進的人工智慧聊天機器人創建者和直覺的拖放流程建立器，無需編碼技能。與 Facebook Messenger 和 Instagram DM 輕鬆集成，確保持續溝通。 ChatPion 擁有一個功能齊全、引人注目的電子商務平台，可在 Messenger Bot 中銷售您的產品並接受付款。此外，電子商務平台可以在瀏覽器上開啟。除了 Mess...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用於參與基於語音和文字的對話應用程式的最佳機器人建立平台。無需編程，只需幾分鐘即可建立您的機器人！
Gupshup
gupshup.io
Gupshup.io 是領先的行銷、商務和支援自動化對話雲。 Gupshup 的自動化解決方案可協助印度、拉丁美洲、歐洲、東南亞、中東和美國的 45,000 多個品牌提供更好的客戶體驗，並在節省成本的同時增加收入。花旗銀行、阿克蘇諾貝爾、可汗學院、聯合利華、MPL、Netflix、Flipkart 和 Ola 是其主要客戶。 Gupshup 對話雲透過適用於 30 多個語音、文字和聊天管道的單一訊息 API，每月支援超過 100 億則訊息。
WideBot
widebot.net
WideBot 是中東和北非地區領先的以阿拉伯語為重點的對話式人工智慧聊天機器人建構平台。 我們的使命是為企業提供像人類一樣聊天的人工智慧機器人，以便他們能夠與客戶建立牢固的關係，並透過無縫的個人化體驗來最大化他們的成果。 我們提供從資料培訓和建置、客製化和優化到託管和維護的基本到全面的解決方案，並提供持續的技術支援。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一個全端對話式 AI 平台，提供一套用於為各種應用程式建置、部署和管理 GenAI 聊天機器人的工具。 它提供的功能包括用於設計聊天機器人工作流程的拖放介面、用於理解用戶輸入的自然語言處理功能、與WhatsApp 等流行訊息平台的整合、用於監控聊天機器人效能的分析以及適用於Web 和移動環境的部署選項。 我們都看過典型的網站聊天機器人。幸運的是，生成式人工智慧的潛力遠遠超出了這些基本聊天機器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更進一步，支援進階聊天功能，以便客戶可以直接從行動應用程式中實現這些下一代聊天機器人。 BotStacks 正在為 GenAI 聊天...
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一個對話式人工智慧平台。它使客戶服務更加高效，讓客戶滿意。任何人都可以建立自己的智慧虛擬助理（即智慧人工智慧聊天機器人），並在不到一小時的時間內將其設定為客戶支援自動化。 產品提供的價值： 提高訊息傳遞管道中的客戶支援效率。 * 測量並提高解析度。 * 減少座席工作量，將常見問題留給人工智慧。 * 提高聊天中的偏轉率。 * 將重複性任務置於自動駕駛狀態。 * 將聊天解決資料交叉引用到您的呼叫中心資料。 讓顧客開心 * 24/7 立即回答問題 * 意圖偵測和自然語言理解。 * 衡量人工智慧答案品質。 * 每種語言的答案。 * 透過內建即時聊天進行機器人與人類的交接。 ...
Botbiz
botbiz.io
使用更好的 WhatsApp Business API 解決方案更快發展您的業務： * 簡單的聊天機器人建構器 * 批量廣播 * 共享團隊收件匣 * 範本訊息 * 使用者輸入流程 * 團隊成員 * Webhook 工作流程 * 網頁表單集成 * 簡訊和電子郵件集成 * 自動回覆集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端點 * 管理和細分訂閱者 * 電子商務商店 * 出站 Webhook
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一個快速發展的早期 B2B 平台，讓企業在 Whatsapp 上實現客戶支援和互動自動化。 透過我們基於 WhatsApp Business API 建立的尖端客戶互動軟體，企業現在能夠進行個人化對話、輕鬆存取並與客戶進行大規模即時互動！ 這是透過 BotSpace 易於使用的平台實現的，該平台可以立即建置並運行。因此，中小型企業迅速接受了該平台，在推出後的短短一年內，來自 13 個國家的數千名客戶現在正在使用 BotSpace。
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai 超越了聊天機器人領域，成為一個可擴展、人工智慧驅動的通訊平台，徹底改變了客戶支援。作為行業領導者，Ivy 提供專為高等教育、醫療保健、政府和私營部門量身定制的高智商聊天機器人解決方案，提供豐富的功能集，透過24/7 自主全通路擴大資訊存取、減少員工工作量並提高營運效率支援。借助尖端的人工智慧，Ivy 的聊天機器人可以跨網路、簡訊、語音和電子郵件協調個人化的對話式幫助，將支援互動重塑為無縫的智慧對話。
Joonbot
joonbot.com
使用我們的無程式碼聊天機器人建構器在幾分鐘內創建一個聊天機器人。立即提高您的銷售線索並增加您的銷售額。
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。
Steamship
steamship.com
使用我們的 Python SDK 建立 AI 代理，並輕鬆部署到雲端。存取無伺服器雲端託管、向量搜尋、網路鉤子、回呼等。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一個會話參與和聊天機器人平台，可協助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、即時聊天、Google 我的商家等建置、管理和部署自動參與機器人。
Juji Studio
juji.io
無程式碼認知 AI 聊天機器人建構器 Juji Studio 將認知人工智慧和運算心理學與直覺的圖形使用者介面(GUI) 相結合，使任何人都可以創建、部署和管理他們的自訂認知人工智慧聊天機器人，無需任何程式碼和IT 資源。輕鬆實現 100 倍的價值實現時間。 與任何其他人工智慧聊天機器人不同，認知人工智慧聊天機器人具有先進的人類軟技能。憑藉這些技能，他們可以積極傾聽用戶的意見並做出同理心的回應。他們還可以從言外之意自動推斷出每個用戶的獨特特徵，例如 Big 5 性格特徵和軟技能，並利用這些洞察力為每個用戶提供深度個人化的服務。 Juji Studio 已用於自動化各種複雜的人員參與任務，例...
FosterFlow
fosterflow.com
我們為公司和小型團隊提供最強大的人工智慧模型的聊天介面。
Arsturn
arsturn.com
在當今快節奏的數位世界中，企業不斷尋求與客戶互動的創新方式。 Arsturn AI 作為尖端解決方案出現，提供可以輕鬆整合到您的網站中的自訂 ChatGPT 聊天機器人。只需一分鐘的設置，Arsturn AI 承諾透過提供即時支援和增強用戶體驗來徹底改變企業與訪客互動的方式。 Arsturn AI 利用對話式 AI 的力量為用戶提供高度互動且反應迅速的聊天機器人。下面我們來看看底層機制： * 利用先進的自然語言處理 (NLP) 來理解和回應使用者查詢。 * 適應您的品牌聲音，以保持溝通的一致性。 * 提供即時交互，確保網站訪客立即獲得協助。 Arsturn AI 的 ChatGPT 解決方...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一個 API，可讓開發人員輕鬆建立可對話的應用程式和裝置。
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
將您的聊天機器人升級到一個新的水平！ Sinch 的先進聊天機器人技術 Chatlayer 讓您有機會輕鬆開啟更複雜的聊天機器人專案和人工智慧。 當您已經使用 Sinch Engage 時，您可以將 Sinch Engage 聊天機器人與 Chatlayer by Sinch 無縫連接，並為您的客戶升級聊天機器人體驗。 無論您是小型企業還是大型企業，借助 Sinch Engage + Chatlayer，您都可以增強您的對話能力。
Flow XO
flowxo.com
創建一個零編碼技能的聊天機器人，即可在各種不同平台上與客戶互動。
Botup
botup.com
BotUp 是一款革命性的新型人工智慧聊天機器人軟體，可協助您將訪客轉換為付費客戶。它允許您將智慧會話聊天機器人與您的網站、Facebook、WhatsApp、Slack 和 SMS 集成，而無需技術專業知識或開發知識。您可以使用我們易於導航的儀表板在幾分鐘內創建和自訂機器人。 1) 從我們的預建模板庫中選擇 2) 使用個性特徵、回應等自訂您的機器人！ 3) 將聊天機器人加入您的網站 4) 見證奇蹟發生！ 500apps 的聊天機器人軟體。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的對話式人工智慧公司，提供對話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
Babble AI
babble-ai.com
高品質的聊天機器人、輕鬆的設定、類人的互動以及針對高級套餐的微調模型。創造強大且引人入勝的聊天機器人體驗，讓您的客戶滿意並再次光顧。
UChat
uchat.au
UChat 是一個設計和建構聊天機器人以自動執行任務並進行轉換的平台。透過提供有針對性的內容並預測客戶的反應，與客戶建立更牢固的關係。 * 提供 24/7 支持，吸引客戶 * 具有可視化流程建構器的全通路平台，無需任何程式碼即可建構
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在為溝通的新時代鋪平道路，在這個時代，品牌可以以一種無摩擦、有意義且鼓舞人心的方式與客戶進行溝通。 Hubtype 使公司能夠透過對話應用程式大規模地進行簡單、有意義且以客戶為中心的對話；一項超越聊天機器人的新技術，結合了最好的圖形介面（如網站和行動應用程式），提供出色的用戶體驗和最佳的訊息應用程式（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或網路聊天。
Octane AI
octaneai.com
人工智慧可促進您的電子商務業務發展 超過 3,000 家 Shopify 商家使用 Octane AI 為 AI 測驗管道和 AI 見解提供支援。已產生並正在增加 5 億美元的收入。
mottle
mottle.com
透過友善的聊天機器人將訪客變成客戶。 輕鬆創建適合您業務需求的人工智慧聊天機器人：簡化客戶支援並提高客戶滿意度 - 無需任何編碼。只需用簡單的語言寫下您的說明即可。
VOGO Voice
vogovoice.com
我們是 VOGO Voice，是一個由語音技術領域最優秀和多元化人才組成的創新團隊，專注於以最快的方式連接語音的力量。我們是語音應用程式的未來，幫助企業和民間組織透過智慧、有針對性的交叉連結語音平台吸引不斷增長的受眾。 VOGO Voice 支援亞馬遜和谷歌製作語音應用程序，並以技能和操作的形式將其部署在其聲控設備上。我們是一個用戶友好的多租戶 SaaS 平台，透過語音使用者介面 (VUI) 向企業和社群提供資訊。 VOGO Voice 與全球公司、頂級數據提供商和技術合作，將原始數據轉化為數據驅動決策的資訊。 從今天開始培養您的技能！聯絡我們以了解更多資訊。
Parallel AI
parallellabs.app
了解並行 AI—專為現代企業量身定制的尖端解決方案。透過平行 AI，為每個特定任務選擇最合適的 AI 模型，確保無與倫比的效率和準確性。我們的平台與您現有的知識庫無縫集成，培養出了解情況並準備好應對您的業務挑戰的人工智慧員工。無論是快速進行穩健的研究項目還是按需提供專家諮詢，Parallel AI 都能為您的企業配備虛擬專家，讓您隨時隨地進行聊天。