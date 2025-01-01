機器人檢測和緩解軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器人偵測和緩解軟體可協助公司防範未經授權的機器人活動和攻擊。機器人可用於透過 DDoS 攻擊破壞網站、竊取資料或進行詐欺交易。這些解決方案旨在檢測機器人活動、識別有害機器人並阻止它們與網站、應用程式或網路互動。公司依靠這些工具來確保其係統在攻擊期間保持運作並防止機器人實現其惡意目標。 雖然機器人偵測和緩解工具可能與 DDoS 防護軟體共享一些功能，但它們透過針對各種與機器人相關的活動而不是只關註一種類型的攻擊來提供更廣泛的保護。同樣，雖然點擊詐欺軟體也具有重疊的功能，但它專門針對並防禦按點擊付費 (PPC) 廣告中的欺詐性點擊，這只是機器人檢測和緩解工具解決的眾多威脅之一。
提議新的應用程式
Castle
castle.io
Castle是一個身份與欺詐風險管理平台，幫助安全與欺詐團隊在註冊、登入和交易期間發現、調查和阻止欺詐。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一個裝置智慧平台，幫助開發者構建高效的詐騙檢測方案，具有99.5%的準確率，提供穩定的訪客識別。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是一種安全工具，通過挑戰測試區分人類和機器，以保護網站免受機器人和濫用，並重視用戶隱私。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ 應用程式提供網站安全服務，透過進階算法和即時監控檢測與阻止無效流量及惡意用戶，保護數據和轉換率。
Stytch
stytch.com
Stytch是一個身份驗證平台，提供無密碼登錄、MFA和單點登錄等功能，簡化開發者集成用戶身份管理。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
友好的CAPTCHA應用通過創新解決方案增強網站安全，簡化用戶驗證過程，並確保用戶隱私和可訪問性。
Synthient
synthient.com
Synthient是一個網站安全分析平台，能實時識別惡意與安全流量，幫助用戶保護在線形象和管理網站安全。
Edgio
edg.io
Edgio是一個整合平台，幫助企業更快、安全地傳遞網頁和流媒體內容，提供高性能的Web應用程序和安全性功能。
DataDome
datadome.co
DataDome是一個網絡安全應用，專門保護網站及應用程序免受機器人和欺詐攻擊，並提供實時威脅檢測和緩解措施。
GeeTest
geetest.com
GeeTest是一款用於防止自動機器人攻撃的驗證工具，提供高級驗證解決方案以保護網站、應用程式及API的安全性。
Netacea
netacea.com
Netacea是一款機器人管理解決方案，可以檢測和防止網站、應用程序和API的自動威脅，保護品牌免受惡意攻擊。