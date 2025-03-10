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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器人偵測和緩解軟體可協助公司防範未經授權的機器人活動和攻擊。機器人可用於透過 DDoS 攻擊破壞網站、竊取資料或進行詐欺交易。這些解決方案旨在檢測機器人活動、識別有害機器人並阻止它們與網站、應用程式或網路互動。公司依靠這些工具來確保其係統在攻擊期間保持運作並防止機器人實現其惡意目標。 雖然機器人偵測和緩解工具可能與 DDoS 防護軟體共享一些功能，但它們透過針對各種與機器人相關的活動而不是只關註一種類型的攻擊來提供更廣泛的保護。同樣，雖然點擊詐欺軟體也具有重疊的功能，但它專門針對並防禦按點擊付費 (PPC) 廣告中的欺詐性點擊，這只是機器人檢測和緩解工具解決的眾多威脅之一。
提議新的應用程式
Castle
castle.io
Castle是一個身份與欺詐風險管理平台，幫助安全與欺詐團隊在註冊、登入和交易期間發現、調查和阻止欺詐。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一個裝置智慧平台，幫助開發者構建高效的詐騙檢測方案，具有99.5%的準確率，提供穩定的訪客識別。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是一種安全工具，通過挑戰測試區分人類和機器，以保護網站免受機器人和濫用，並重視用戶隱私。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ 應用程式提供網站安全服務，透過進階算法和即時監控檢測與阻止無效流量及惡意用戶，保護數據和轉換率。
Stytch
stytch.com
Stytch是一個身份驗證平台，提供無密碼登錄、MFA和單點登錄等功能，簡化開發者集成用戶身份管理。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
友好的CAPTCHA應用通過創新解決方案增強網站安全，簡化用戶驗證過程，並確保用戶隱私和可訪問性。
Synthient
synthient.com
Synthient是一個網站安全分析平台，能實時識別惡意與安全流量，幫助用戶保護在線形象和管理網站安全。
Edgio
edg.io
Edgio是一個整合平台，幫助企業更快、安全地傳遞網頁和流媒體內容，提供高性能的Web應用程序和安全性功能。
DataDome
datadome.co
DataDome 的機器人和線上詐欺防護以無與倫比的準確性和零妥協來阻止攻擊。我們的平台由多層機器學習提供支持，每天分析 5 兆個訊號，並即時適應和掃描每個請求。 2023 年，DataDome 阻止了超過 3,160 億次詐欺攻擊。全球領導者（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 來保護其網站、行動應用程式和 API 免受帳戶詐欺、支付詐欺、撞庫、DDoS、廣告詐欺等侵害。 DataDome 憑藉創紀錄的價值實現時間，提供透明的見解、24/7 SOC 專業知識、輕鬆部署和 50 多個整合。此解決方案不會為受保護的端點增加任何延遲，借助 26 個以上的區域 PoP 和自動擴展技術，可以在 2 毫秒內回應每個請求。 DataDome 對消費者來說是無摩擦的，同時提供最佳保護，並提供唯一安全、用戶友好且符合隱私的驗證碼和設備檢查，這是第一個隱形替代方案。 DataDome 提供額外的解決方案，專門用於打擊帳戶和廣告詐欺。 DataDome Ad Protect 可偵測廣告詐欺，使行銷人員能夠優化其行銷活動。 DataDome 的帳戶保護解決方案透過分析使用者意圖，提供全面的保護，防止人為驅動和機器人驅動的帳戶詐欺。
GeeTest
geetest.com
GeeTest 是驗證碼和機器人管理供應商，可保護網站、行動應用程式和API 免受自動機器人驅動的攻擊，例如ATO、撞庫、網路倒賣等。技術，並應用了一系列人工智慧和深度學習模型（例如圖卷積神經網路）到 GeeTest CAPTCHA 的結合，可實現更準確的檢測和更好的用戶體驗。目前，每天處理 29 億個驗證碼請求，服務區塊鏈、網路遊戲、電商等行業超過 32 萬家企業。
Netacea
netacea.com
Netacea 機器人防護可偵測並防止針對線上品牌的複雜機器人攻擊。 Netacea 機器人管理位於技術基礎設施的最邊緣，無需使用代理，它將跨 API、應用程式和網站的所有流量的無與倫比的可見性與不斷發展的偵測、回應和威脅情報功能相結合。其結果是為高流量企業提供更有效的自動化機器人防護。 Netacea 機器人防護可為全球最大的線上品牌偵測、緩解和防止複雜的機器人攻擊。防止暴力攻擊，例如帳戶接管、撞擊庫、支付濫用、API 攻擊和線上詐欺。透過單一低程式碼無代理程式部署，Netacea 允許品牌分析 Web、應用程式和 API 上的所有流量來源，以偵測並阻止自動威脅，避免它們對您的企業或客戶造成損害。
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