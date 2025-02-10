機器人檢測和緩解軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器人偵測和緩解軟體可協助公司防範未經授權的機器人活動和攻擊。機器人可用於透過 DDoS 攻擊破壞網站、竊取資料或進行詐欺交易。這些解決方案旨在檢測機器人活動、識別有害機器人並阻止它們與網站、應用程式或網路互動。公司依靠這些工具來確保其係統在攻擊期間保持運作並防止機器人實現其惡意目標。 雖然機器人偵測和緩解工具可能與 DDoS 防護軟體共享一些功能，但它們透過針對各種與機器人相關的活動而不是只關註一種類型的攻擊來提供更廣泛的保護。同樣，雖然點擊詐欺軟體也具有重疊的功能，但它專門針對並防禦按點擊付費 (PPC) 廣告中的欺詐性點擊，這只是機器人檢測和緩解工具解決的眾多威脅之一。
提議新的應用程式
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是排名第一的隱私優先機器人緩解平台。 hCaptcha Enterprise 在偵測和緩解詐欺和濫用方面提供無與倫比的準確性，並提供全面的解決方案來保護線上財產免受自動和半自動攻擊。 hCaptcha 解決方案保護每個行業的類別領導者，包括許多最大的企業和政府。強大且低摩擦的挑戰平台與現代機器學習相結合，提供一流的準確性、可擴展性和高級安全性，以保護組織。 hCaptcha 獨特的邊緣驅動架構使所有資料保持短暫性，並處理來自 250 多個位置的請求，確保資料和處理髮生在離用戶非常近的地方。該平台還提供先進的企業級功能，如私人學習、零 PII 模式、零摩擦和被動學習
Akamai
akamai.com
Akamai是領先的內容交付網絡（CDN）和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗。 關鍵功能： *內容交付：Akamai加速了Web內容和應用程序的交付，以確保全球用戶的快速可靠訪問。 *安全解決方案：該平台提供了強大的安全功能，包括DDOS保護和Web應用程序防火牆，以保護在線威脅。 *邊緣計算：Akamai利用邊緣計算來處理更接近用戶的數據，從而提高性能並減少延遲。 *可伸縮性：企業可以使用Akamai的靈活解決方案來輕鬆擴展其在線操作，適合不同需求。
Fastly
fastly.com
迅速是美國雲計算服務提供商。它將其網絡描述為邊緣雲平台，該平台旨在幫助開發人員將其核心雲基礎架構擴展到網絡邊緣，更接近用戶。快捷的邊緣雲平台包括其內容交付網絡（CDN），圖像優化，視頻和流，雲安全和負載平衡服務。迅速的雲安全服務包括拒絕服務攻擊保護，緩解機器人和Web應用程序防火牆。快速的Web應用程序FireWall使用開放的Web應用程序安全項目ModSecurity Core規則與其自己的規則集一起設置。 快捷的平台建在清漆之上。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是適用於大規模 Web 和行動應用程式的領先裝置智慧平台，可協助開發人員建立一流的詐欺偵測解決方案。指紋的準確率高達99.5%，訪客ID 穩定，可持續數月而不是數天，透過簡單的API 呼叫即可快速做出即時決策，並可透過裝置智慧進行操作，使用戶能夠做出更明智的決策。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Edgio
edg.io
Edgio（納斯達克股票代碼：EGIO）幫助公司更快、更安全、更可控地提供線上體驗和內容。我們的開發人員友善、全球規模的邊緣網路與我們完全整合的應用程式和媒體解決方案相結合，為交付高效能、安全的網路資產和串流內容提供了單一平台。透過這個完全整合的平台和端到端邊緣服務，公司可以更快、更安全地交付內容，從而提高整體收入和業務價值。所有服務都在我們擁有 250 Tbps 頻寬容量的私人全球網路邊緣運行。我們處理所有網路流量的 5%，並且正在快速成長。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、Yahoo、Shoe Carnival、加拿大冰球聯盟、World Champion Fantasy、Mars Wrigley、Coach 和 Kate Spade 的信任和依賴。
Stytch
stytch.com
Stytch 是為開發人員打造的最強大的身份平台。憑藉設備指紋識別和帳戶防盜用身份驗證等高級功能，Stytch 提供基礎設施，使您公司的身份和存取管理安全、可靠且可擴展。 Stytch 為 B2C 和 B2B 提供 CIAM 解決方案，包括防洩漏密碼、無密碼驗證流程、MFA、使用 SAML 和 OIDC 的 SSO，以及詐欺和風險保護。
GeeTest
geetest.com
GeeTest 是驗證碼和機器人管理供應商，可保護網站、行動應用程式和API 免受自動機器人驅動的攻擊，例如ATO、撞庫、網路倒賣等。技術，並應用了一系列人工智慧和深度學習模型（例如圖卷積神經網路）到 GeeTest CAPTCHA 的結合，可實現更準確的檢測和更好的用戶體驗。目前，每天處理 29 億個驗證碼請求，服務區塊鏈、網路遊戲、電商等行業超過 32 萬家企業。
CHEQ
cheq.ai
進入市場安全領域的領導者。 a最近的研究表明，超過 27% 的網路流量是無效的，每年造成 420 億美元的損失。而且情況只會變得更糟。在當今的數位環境中，任何能夠存取網路的人都可以隨時隨地對任何網站造成重大損害，無論特定行業或國家。 CHEQ Essentials 運行先進的演算法和即時監控功能來檢測和阻止這些有害來源造成巨大損害。每次訪問都會經過 2,000 多次行為測試，如果檢測到無效 - 我們會阻止它。一旦您實施了 CHEQ Essentials，您的整個行銷週期就會變得純粹而乾淨。這意味著您將像昨天一樣做同樣的事情，但不會為那些浪費和有害的訪問以及欺詐點擊付費。 借助領先的市場進入安全平台，保護您的數據和分析、現場轉換和付費行銷免受機器人、虛假流量和惡意用戶的侵害。
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
符合 GDPR 的機器人防護。 從新創公司到大型企業，組織都使用友善驗證碼來保護其網站和線上服務免受垃圾郵件和濫用。友好的驗證碼尊重用戶的隱私並自動工作，因此您的用戶無需執行任何操作。
Castle
castle.io
Castle 是一個身分和詐欺風險管理平台。我們協助安全和詐欺團隊發現、調查、報告並最終阻止註冊、登入和交易過程中的詐欺行為。我們的 SDK 與您的應用程式程式碼集成，之後安全和詐欺分析師使用我們的網站來監控和管理攻擊和詐欺。
DataDome
datadome.co
DataDome 的機器人和線上詐欺防護以無與倫比的準確性和零妥協來阻止攻擊。我們的平台由多層機器學習提供支持，每天分析 5 兆個訊號，並即時適應和掃描每個請求。 2023 年，DataDome 阻止了超過 3,160 億次詐欺攻擊。全球領導者（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 來保護其網站、行動應用程式和 API 免受帳戶詐欺、支付詐欺、撞庫、DDoS、廣告詐欺等侵害。 DataDome 憑藉創紀錄的價值實現時間，提供透明的見解、24/7 SOC 專業知識、輕鬆部署和 50 多個整合。此解決方案不會為受保護的端點增加任何延遲，借助 26 個以上的區域 PoP 和自動擴展技術，可以在 2 毫秒內回應每個請求。 DataDome 對消費者來說是無摩擦的，同時提供最佳保護，並提供唯一安全、用戶友好且符合隱私的驗證碼和設備檢查，這是第一個隱形替代方案。 DataDome 提供額外的解決方案，專門用於打擊帳戶和廣告詐欺。 DataDome Ad Protect 可偵測廣告詐欺，使行銷人員能夠優化其行銷活動。 DataDome 的帳戶保護解決方案透過分析使用者意圖，提供全面的保護，防止人為驅動和機器人驅動的帳戶詐欺。
Netacea
netacea.com
Netacea 機器人防護可偵測並防止針對線上品牌的複雜機器人攻擊。 Netacea 機器人管理位於技術基礎設施的最邊緣，無需使用代理，它將跨 API、應用程式和網站的所有流量的無與倫比的可見性與不斷發展的偵測、回應和威脅情報功能相結合。其結果是為高流量企業提供更有效的自動化機器人防護。 Netacea 機器人防護可為全球最大的線上品牌偵測、緩解和防止複雜的機器人攻擊。防止暴力攻擊，例如帳戶接管、撞擊庫、支付濫用、API 攻擊和線上詐欺。透過單一低程式碼無代理程式部署，Netacea 允許品牌分析 Web、應用程式和 API 上的所有流量來源，以偵測並阻止自動威脅，避免它們對您的企業或客戶造成損害。
Synthient
synthient.com
Synthient 提供針對詐欺和自動化流量的領先偵測。為您提供無與倫比的訪客洞察，讓您能夠追蹤您關心的數據點。