最受歡迎 最近新增 機器人檢測和緩解軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奈及利亞

機器人偵測和緩解軟體可協助公司防範未經授權的機器人活動和攻擊。機器人可用於透過 DDoS 攻擊破壞網站、竊取資料或進行詐欺交易。這些解決方案旨在檢測機器人活動、識別有害機器人並阻止它們與網站、應用程式或網路互動。公司依靠這些工具來確保其係統在攻擊期間保持運作並防止機器人實現其惡意目標。 雖然機器人偵測和緩解工具可能與 DDoS 防護軟體共享一些功能，但它們透過針對各種與機器人相關的活動而不是只關註一種類型的攻擊來提供更廣泛的保護。同樣，雖然點擊詐欺軟體也具有重疊的功能，但它專門針對並防禦按點擊付費 (PPC) 廣告中的欺詐性點擊，這只是機器人檢測和緩解工具解決的眾多威脅之一。