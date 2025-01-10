機器人檢測和緩解軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赤道幾內亞

DataDome

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DataDome 的機器人和線上詐欺防護以無與倫比的準確性和零妥協來阻止攻擊。我們的平台由多層機器學習提供支持，每天分析 5 兆個訊號，並即時適應和掃描每個請求。 2023 年，DataDome 阻止了超過 3,160 億次詐欺攻擊。全球領導者（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 來保護其網站、行動應用程式和 API 免受帳戶詐欺、支付詐欺、撞庫、DDoS、廣告詐欺等侵害。 DataDome 憑藉創紀錄的價值實現時間，提供透明的見解、24/7 SOC 專業知識、輕鬆部署和 50 多個整合。此解決方案不會為受保護的端點增加任何延遲，借助 26 個以上的區域 PoP 和自動擴展技術，可以在 2 毫秒內回應每個請求。 DataDome 對消費者來說是無摩擦的，同時提供最佳保護，並提供唯一安全、用戶友好且符合隱私的驗證碼和設備檢查，這是第一個隱形替代方案。 DataDome 提供額外的解決方案，專門用於打擊帳戶和廣告詐欺。 DataDome Ad Protect 可偵測廣告詐欺，使行銷人員能夠優化其行銷活動。 DataDome 的帳戶保護解決方案透過分析使用者意圖，提供全面的保護，防止人為驅動和機器人驅動的帳戶詐欺。