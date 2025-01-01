書籤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
書籤管理器軟體可協助使用者儲存和組織網路內容和網站，以便將來輕鬆存取。這些工具與網頁瀏覽器整合或在網頁瀏覽器中運行，使用戶無需單獨的應用程式即可添加書籤和重新訪問內容。書籤通常會在瀏覽器中反白顯示，以防止已儲存的項目被忽略或遺失。各個領域的專業人士依靠書籤管理器來儲存並在需要時快速存取重要內容。
提議新的應用程式
getpocket.com
Pocket是一個應用程式，讓用戶保存和管理來自網絡的文章和視頻，支持離線閱讀，並提供整理和內容建議功能。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一個安全的企業電子郵件服務，提供無廣告的業務通信平台，支援組織協作與管理。
Raindrop.io
raindrop.io
Raindrop.io是一款多功能書籤管理器，支持保存和組織各種網頁內容，適用於個人及專業用途，提供跨平台訪問和同步。
start.me
start.me
start.me是一個集中式書籤管理平台，使用戶能夠組織和訪問數字內容，提高工作效率和組織性。
Diigo
diigo.com
Diigo是一個社交書籤網站，允許用戶保存、標記網頁，並在頁面上突出顯示和添加註釋，方便組織和共享資訊。
Dropmark
dropmark.com
Dropmark 是一款幫助用戶將鏈接、文件和筆記組織成視覺集合的應用程式，並提供完全私密且無廣告的使用體驗。
Superdense
superdense.com
Superdense 是一個最緊湊的書籤管理器，適用於所有瀏覽器和設備。
Toby
gettoby.com
Toby 是一個瀏覽器擴充功能，幫助用戶將瀏覽器標籤頁組織成清單，方便快速訪問重要資源。
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Bookmark Ninja 是一款書籤管理工具，允許用戶在任何設備和瀏覽器上輕鬆存取和組織書籤，提供私密性和自定義選項。
Bookmark OS
bookmarkos.com
Bookmark OS 是一個整合書籤、任務、筆記和文件管理的桌面應用，提供自定義及跨設備同步功能。
Toast
dotoast.com
Toast 應用可以在不同的瀏覽器、設備和團隊成員之間保存、同步或分享鏈接集合。可一鍵或逐一管理瀏覽器窗口中的標籤。
GoLinks
golinks.io
GoLinks應用程式將複雜的URL轉換為易記的快捷方式，幫助團隊更快速有效地尋找和共享企業資源及知識。
Atavi
atavi.com
Atavi 應用程式安全地儲存你的書籤，並在同步後讓你能從任何電腦、智慧手機或平板快速訪問。
Linkish
linkish.io
Linkish是一個多功能應用，可讓用戶在一個儀表板中觀看影片、聽音樂、查看圖片和文章，並管理加密的連結。
Hypershoot
hypershoot.com
Hypershoot 應用程式可讓您輕鬆截圖並整理您喜愛的網站，便於日後查找與存取。
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
書籤駱駝是一款強大的書籤分享工具，可在Chrome、Firefox和Edge上方便地管理和組織書籤。
Tefter
tefter.io
Tefter是一個數字平台，幫助用戶快速管理和組織重要鏈接，適合各種設備和Slack使用。