書籤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
書籤管理器軟體可協助使用者儲存和組織網路內容和網站，以便將來輕鬆存取。這些工具與網頁瀏覽器整合或在網頁瀏覽器中運行，使用戶無需單獨的應用程式即可添加書籤和重新訪問內容。書籤通常會在瀏覽器中反白顯示，以防止已儲存的項目被忽略或遺失。各個領域的專業人士依靠書籤管理器來儲存並在需要時快速存取重要內容。
提議新的應用程式
getpocket.com
Pocket（以前稱為 Read It Later）是一種應用程式和 Web 服務，用於管理來自 Internet 的文章和影片的閱讀清單。該應用程式於 2007 年發布，最初僅適用於桌上型電腦和筆記型電腦，現在可用於 macOS、Windows、iOS、Android、Windows Phone、BlackBerry、Kobo 電子閱讀器和 Web 瀏覽器。 Pocket 於 2017 年被 Firefox 網路瀏覽器的開發商 Mozilla 收購。
Raindrop.io
raindrop.io
多合一書籤管理員。為了獲得靈感，請稍後閱讀媒體和其他內容。
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama 是市場上最強大的書籤共享工具，可透過 Chrome、Firefox 和 Edge 與任何人分享書籤。
GoLinks
golinks.io
如今，該公司使用超過 137 個應用程式。員工平均每週會浪費 19% 的工作時間來搜尋資訊。儘管努力組織資源，但仍然沒有解決快速查找和共享資訊的挑戰 - 到目前為止！ GoLinks 透過將任何 URL 轉換為簡短易記的 .現在，您可以透過我們平台內建的生成人工智慧支援的對話式搜索，即時存取每個問題的人工智慧答案資訊。現在，您可以使用 AI 顯示公司訊息，只需在我們的儀表板或 Slack 中輸入任何問題，即可立即獲得推薦的資源和 AI 答案。 GoLinks 將團隊更直觀地連接到他們日常存取的應用程式和資訊。淘汰長 URL，並在瀏覽器、應用程式、視覺和對話中透過令人難忘的關鍵字分享知識。上下文切換已經成為過去，人類可讀的 go 連結可以重定向到任何 Web 應用程式。
Atavi
atavi.com
Atavi.com 安全地託管您的書籤，並在您執行同步後從任何 PC、智慧型手機或平板電腦提供快速存取。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Toby
gettoby.com
書籤適用於書籍，而不是瀏覽器。將您的瀏覽器標籤組織到 Toby 中，這樣您就可以一鍵存取關鍵資源，而不是七次。
Tefter
tefter.io
從任何設備和 Slack 閃電般地訪問所有重要鏈接，讓您的團隊更快地達成共識。
Superdense
superdense.com
適用於所有瀏覽器和裝置的最緊湊的書籤管理器
start.me
start.me
公司背景：start.me 於 2014 年在荷蘭成立，現已發展成為數位組織中值得信賴的品牌，在全球擁有活躍的用戶群。作為一個充滿活力的實體，start.me 不斷發展，保留其簡化和提高線上生產力的願景。主要功能和功能：start.me 是首要的連結管理平台，為個人和團隊提供書籤、網路資源和基本工具的中心樞紐。功能包括直覺的書籤編輯、團隊協作共享頁面以及用於快速存取的用戶友好的儀表板。此外，進階產品包括單一登入 (SSO) 整合和針對大型團隊的強大管理控制。主要價值主張：start.me 的本質在於整理數位工作空間，確保只需點擊一下即可獲得重要連結和工具。透過集中資源，start.me 減少了數位混亂，提高了個人用戶的效率，同時促進了團隊的無縫協作。因此，用戶不僅節省了寶貴的時間，而且線上生產力也得到了提升。
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
在任何裝置（桌上型電腦、筆記型電腦、行動裝置）上的任何瀏覽器中存取您的書籤。預設情況下，所有書籤都是私人的，可以選擇共享。從瀏覽器或任何其他書籤管理員匯入目前書籤。對常用書籤的快速存取支援。支援透過高級標籤管理處理和組織大量書籤。乾淨簡單的使用者介面，為使用者帶來友善的體驗
Linkish
linkish.io
Linkish 可幫助您直接從一個儀表板觀看 youtube/vimeo 視頻、收聽 soundcloud 音頻、查看圖像、閱讀文章和訪問網站鏈接等，同時以加密形式保存您的鏈接
Hypershoot
hypershoot.com
輕鬆截圖並整理您喜愛的網站。
Dropmark
dropmark.com
將所有連結、文件和註釋組織到視覺集合中的智慧方式。一如既往，完全私密且無廣告。
Toast
dotoast.com
在所有瀏覽器、裝置和團隊成員之間儲存、同步或共用連結集。在瀏覽器視窗中管理選項卡，一鍵或逐一儲存並重新開啟它們。
Diigo
diigo.com
Diigo 是一個社交書籤網站，允許註冊用戶為網頁添加書籤和標籤。此外，它允許用戶突出顯示網頁的任何部分，並將便籤附加到特定突出顯示或整個頁面。這些註釋可以保密，與 Diigo 內的群組共享，或透過特殊連結轉發給其他人。 「Diigo」這個名字是「網路資訊、群組和其他內容摘要」的縮寫。全文搜尋也會搜尋頁面 URL、標籤和註釋。這意味著高級帳戶持有者可以選擇省略已出現在要加書籤的頁面文字中的標籤（儘管無法搜尋圖像內的文字）。 Diigo 的推出引起了不同的反應，從未感興趣到熱情。 Diigo beta 於 2006 年被 CNET 列為十大研究工具之一。 在網站之外，Diigo 的圖形使用者介麵包括一個可選的書籤或一個可自訂的工具欄，具有各種搜尋功能。反白顯示由選單啟用，該選單可以在選擇內容時自動出現，也可以嵌入到上下文選單中。 2009年3月，Diigo以未公開的價格從Looksmart收購了網頁剪輯服務Furl。網站還在Chrome Web Store上提供了擴充功能。未知攻擊者更改了DNS 區域DIIGO.COM 的權威域名伺服器記錄（“NS 記錄”），暫時將控制權交給了AFRAID.ORG 的域名伺服器，並導致流量被誤導。 、Android 和Windows 上使用電話 7.
Bookmark OS
bookmarkos.com
書籤管理器、任務管理器、筆記和文件集中在一個優雅的、可自訂的桌面中。