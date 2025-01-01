start.me

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公司背景：start.me 於 2014 年在荷蘭成立，現已發展成為數位組織中值得信賴的品牌，在全球擁有活躍的用戶群。作為一個充滿活力的實體，start.me 不斷發展，保留其簡化和提高線上生產力的願景。主要功能和功能：start.me 是首要的連結管理平台，為個人和團隊提供書籤、網路資源和基本工具的中心樞紐。功能包括直覺的書籤編輯、團隊協作共享頁面以及用於快速存取的用戶友好的儀表板。此外，進階產品包括單一登入 (SSO) 整合和針對大型團隊的強大管理控制。主要價值主張：start.me 的本質在於整理數位工作空間，確保只需點擊一下即可獲得重要連結和工具。透過集中資源，start.me 減少了...