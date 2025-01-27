書籤管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧地利

Diigo

diigo.com

Diigo 是一個社交書籤網站，允許註冊用戶為網頁添加書籤和標籤。此外，它允許用戶突出顯示網頁的任何部分，並將便籤附加到特定突出顯示或整個頁面。這些註釋可以保密，與 Diigo 內的群組共享，或透過特殊連結轉發給其他人。 「Diigo」這個名字是「網路資訊、群組和其他內容摘要」的縮寫。全文搜尋也會搜尋頁面 URL、標籤和註釋。這意味著高級帳戶持有者可以選擇省略已出現在要加書籤的頁面文字中的標籤（儘管無法搜尋圖像內的文字）。 Diigo 的推出引起了不同的反應，從未感興趣到熱情。 Diigo beta 於 2006 年被 CNET 列為十大研究工具之一。 在網站之外，Diigo 的圖形使用者介麵包括一個可選的書籤或一個可自訂的工具欄，具有各種搜尋功能。反白顯示由選單啟用，該選單可以在選擇內容時自動出現，也可以嵌入到上下文選單中。 2009年3月，Diigo以未公開的價格從Looksmart收購了網頁剪輯服務Furl。網站還在Chrome Web Store上提供了擴充功能。未知攻擊者更改了DNS 區域DIIGO.COM 的權威域名伺服器記錄（“NS 記錄”），暫時將控制權交給了AFRAID.ORG 的域名伺服器，並導致流量被誤導。 、Android 和Windows 上使用電話 7.