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簿記服務透過記錄日常財務交易來幫助維護業務組織。這些提供者（也稱為簿記員）精心記錄財務數據，包括支出、收入、債務和零用現金。與提供財務指導的會計服務不同，簿記員只專注於記錄交易。雖然許多會計師事務所將簿記作為其服務的一部分，但也有專門從事這一領域的獨立提供者。通常，這些實體會為客戶提供線上平台，以提交收據和帳單等財務資料進行處理。簿記員通常使用電子表格、資料庫和會計軟體，方便企業以電子方式存取其記錄。此類服務在可能不定期聘請會計師事務所的小型企業中特別受歡迎。
提議新的應用程式
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。
Osome
osome.com
Osome是一個數字平台，簡化業務的會計、合規和財務管理，使企業能夠自動化相關任務，提高運營效率。
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一個連結企業與財務自由專業人士的平台，提供專業財務服務並支持有效的合作與項目管理。
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360提供在線簿記服務，幫助中小型企業管理財務，包括銀行對帳、財務報告及納稅文件。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一個由AI驅動的財務平台，提供簿記、會計、稅務和CFO服務，幫助初創企業管理財務事務並獲取實時財務見解。
Profit Matters
profitmatters.co
利潤問題應用程式幫助用戶準確跟踪和分析財務數據，支持財務報告和預測，促進財務決策和合規性。
Fincent
fincent.com
Fincent是一個全面的財務管理平台，提供簿記、稅務報告、發票及付款追踪等功能，幫助企業簡化財務流程。
Digits
digits.com
Digits 是一款現代化會計應用，提供自動化帳目處理與財務報告，適用於創業公司，並由美國專業會計師提供支持。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors應用程序提供稅務準備和計劃服務，幫助個人和企業有效管理稅務義務，確保準確性和合規性。
Counto
mycounto.com
Counto是一款金融科技會計應用，透過AI技術提供會計自動化、稅務優化及支出管理，幫助小企業簡化合規流程。
Pilot
pilot.com
Pilot 是美國最大的初創企業會計公司，提供記帳、CFO 和稅務服務，專注於為小型企業建立財務基礎。
Xendoo
xendoo.com
Xendoo提供全面的會計和稅務解決方案，幫助企業主管理財務數據，實現實時跟蹤和減少錯誤。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一款會計和財務軟體，提供小型企業會計、稅務及工資管理服務，幫助簡化財務流程和提高合規性。
CoCountant
cocountant.com
CoCountant 提供全面的記帳和會計解決方案，適用於美國的初創企業和小型企業，具固定價格計劃，便於預算管理。
Ceterus
ceterus.com
Ceterus是一款自動化會計應用，簡化財務管理和報告流程，幫助企業有效追蹤財務指標並降低運營成本。
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg是一款雲端企業治理管理工具，幫助用戶集中管理文件和數據，提高工作效率，簡化操作流程。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant是美國最大的虛擬會計公司，提供小型企業簿記、稅務、工資等服務，簡化財務管理。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins＆Co應用程式提供安全的雲端財務文件管理和共享，幫助用戶高效協作和保護敏感信息。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 提供全面的財務管理功能，幫助高增長的初創企業進行會計、稅務和財務服務，並生成財務報告以支持決策。
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