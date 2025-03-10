簿記服務 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
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簿記服務透過記錄日常財務交易來幫助維護業務組織。這些提供者（也稱為簿記員）精心記錄財務數據，包括支出、收入、債務和零用現金。與提供財務指導的會計服務不同，簿記員只專注於記錄交易。雖然許多會計師事務所將簿記作為其服務的一部分，但也有專門從事這一領域的獨立提供者。通常，這些實體會為客戶提供線上平台，以提交收據和帳單等財務資料進行處理。簿記員通常使用電子表格、資料庫和會計軟體，方便企業以電子方式存取其記錄。此類服務在可能不定期聘請會計師事務所的小型企業中特別受歡迎。
提議新的應用程式
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。
Osome
osome.com
Osome是一個數字平台，簡化業務的會計、合規和財務管理，使企業能夠自動化相關任務，提高運營效率。
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一個連結企業與財務自由專業人士的平台，提供專業財務服務並支持有效的合作與項目管理。
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360提供在線簿記服務，幫助中小型企業管理財務，包括銀行對帳、財務報告及納稅文件。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一個由AI驅動的財務平台，提供簿記、會計、稅務和CFO服務，幫助初創企業管理財務事務並獲取實時財務見解。
Profit Matters
profitmatters.co
利潤問題應用程式幫助用戶準確跟踪和分析財務數據，支持財務報告和預測，促進財務決策和合規性。
Fincent
fincent.com
Fincent是一個全面的財務管理平台，提供簿記、稅務報告、發票及付款追踪等功能，幫助企業簡化財務流程。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors應用程序提供稅務準備和計劃服務，幫助個人和企業有效管理稅務義務，確保準確性和合規性。
Counto
mycounto.com
Counto是一款金融科技會計應用，透過AI技術提供會計自動化、稅務優化及支出管理，幫助小企業簡化合規流程。
Pilot
pilot.com
Pilot 是美國最大的初創企業會計公司，提供記帳、CFO 和稅務服務，專注於為小型企業建立財務基礎。
Digits
digits.com
Digits 是一款現代化會計應用，提供自動化帳目處理與財務報告，適用於創業公司，並由美國專業會計師提供支持。
Xendoo
xendoo.com
Xendoo提供全面的會計和稅務解決方案，幫助企業主管理財務數據，實現實時跟蹤和減少錯誤。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一款會計和財務軟體，提供小型企業會計、稅務及工資管理服務，幫助簡化財務流程和提高合規性。
CoCountant
cocountant.com
CoCountant 提供全面的記帳和會計解決方案，適用於美國的初創企業和小型企業，具固定價格計劃，便於預算管理。
Ceterus
ceterus.com
Ceterus是一款自動化會計應用，簡化財務管理和報告流程，幫助企業有效追蹤財務指標並降低運營成本。
BlueMeg
bluemeg.com
有了 BlueMeg，公司治理就不再是麻煩事。 BlueMeg 控制台是企業資料的全球作業系統。為您的客戶和員工提供一個安全的、基於雲端的平台，消除繁瑣且耗時的文書工作，並使您的公司治理和子公司管理數位化。我們的平台連接到值得信賴的合作夥伴，例如新加坡 ACRA、香港 CR、馬來西亞 SSM、MyInfo、Xero、Stripe 等，以簡化您的工作流程並提高效率。借助我們的平台，您可以在一個方便的位置輕鬆存取和管理您企業的所有重要文件和訊息，從而騰出時間和資源來專注於其他重要任務。告別實體文書工作的麻煩，迎接更有效率、更現代的經營方式。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美國最大的小型企業虛擬會計師事務所。我們的使命是為各行業的小型企業提供財務專業知識。我們的服務由專業註冊會計師和技術相結合，使企業能夠最大限度地減少任務，同時最大限度地節省稅金。這使得業主可以將時間和精力集中在發展業務上，而我們則負責其餘的事情。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立於 1986 年，作為大型全國性會計師事務所的替代公司，同時專注於該地區少數人持股公司的業務需求。 Perkins 在俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華設有辦事處，專注於許多行業，包括製造、批發分銷、房地產、建築、專業和創意服務、技術、食品和飲料、汽車經銷商和非營利組織。 Perkins 連續10 年因卓越客戶服務而榮獲ClearlyRated 最佳會計™獎、連續16 年被《波特蘭商業雜誌》評為最受尊敬的公司、一家以女性為主的公司以及該地區最多元化的會計師事務所之一。請立即致電我們，以了解有關 Perkins 差異的更多資訊！
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 為高成長新創公司提供最佳的全端財務功能。財務經理和強大的軟體為新創公司提供無與倫比的會計、研發稅收抵免和金融服務。每個新創公司都可以使用我們的軟體，該軟體提供財務報告和管理資訊以協助決策。在過去 5 年裡，客戶的收入平均成長了 3 倍，估值超過 5 億英鎊，我們支援了 10 個退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。