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簿記服務 - 最受歡迎的應用程式

簿記服務透過記錄日常財務交易來幫助維護業務組織。這些提供者（也稱為簿記員）精心記錄財務數據，包括支出、收入、債務和零用現金。與提供財務指導的會計服務不同，簿記員只專注於記錄交易。雖然許多會計師事務所將簿記作為其服務的一部分，但也有專門從事這一領域的獨立提供者。通常，這些實體會為客戶提供線上平台，以提交收據和帳單等財務資料進行處理。簿記員通常使用電子表格、資料庫和會計軟體，方便企業以電子方式存取其記錄。此類服務在可能不定期聘請會計師事務所的小型企業中特別受歡迎。

提議新的應用程式


QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。

Osome

Osome

osome.com

Osome是一個數字平台，簡化業務的會計、合規和財務管理，使企業能夠自動化相關任務，提高運營效率。

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai是一個連結企業與財務自由專業人士的平台，提供專業財務服務並支持有效的合作與項目管理。

Profit Matters

Profit Matters

profitmatters.co

利潤問題應用程式幫助用戶準確跟踪和分析財務數據，支持財務報告和預測，促進財務決策和合規性。

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360提供在線簿記服務，幫助中小型企業管理財務，包括銀行對帳、財務報告及納稅文件。

Digits

Digits

digits.com

Digits 是一款現代化會計應用，提供自動化帳目處理與財務報告，適用於創業公司，並由美國專業會計師提供支持。

Pilot

Pilot

pilot.com

Pilot 是美國最大的初創企業會計公司，提供記帳、CFO 和稅務服務，專注於為小型企業建立財務基礎。

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors應用程序提供稅務準備和計劃服務，幫助個人和企業有效管理稅務義務，確保準確性和合規性。

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni是一個由AI驅動的財務平台，提供簿記、會計、稅務和CFO服務，幫助初創企業管理財務事務並獲取實時財務見解。

Xendoo

Xendoo

xendoo.com

Xendoo提供全面的會計和稅務解決方案，幫助企業主管理財務數據，實現實時跟蹤和減少錯誤。

Fincent

Fincent

fincent.com

Fincent是一個全面的財務管理平台，提供簿記、稅務報告、發票及付款追踪等功能，幫助企業簡化財務流程。

Counto

Counto

mycounto.com

Counto是一款金融科技會計應用，透過AI技術提供會計自動化、稅務優化及支出管理，幫助小企業簡化合規流程。

CoCountant

CoCountant

cocountant.com

CoCountant 提供全面的記帳和會計解決方案，適用於美國的初創企業和小型企業，具固定價格計劃，便於預算管理。

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins＆Co應用程式提供安全的雲端財務文件管理和共享，幫助用戶高效協作和保護敏感信息。

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero 是一款會計和財務軟體，提供小型企業會計、稅務及工資管理服務，幫助簡化財務流程和提高合規性。

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud 提供全面的財務管理功能，幫助高增長的初創企業進行會計、稅務和財務服務，並生成財務報告以支持決策。

Ceterus

Ceterus

ceterus.com

Ceterus是一款自動化會計應用，簡化財務管理和報告流程，幫助企業有效追蹤財務指標並降低運營成本。

BlueMeg

BlueMeg

bluemeg.com

BlueMeg是一款雲端企業治理管理工具，幫助用戶集中管理文件和數據，提高工作效率，簡化操作流程。

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant是美國最大的虛擬會計公司，提供小型企業簿記、稅務、工資等服務，簡化財務管理。

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