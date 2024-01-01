簿記服務提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

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簿記服務透過記錄日常財務交易來幫助維護業務組織。這些提供者（也稱為簿記員）精心記錄財務數據，包括支出、收入、債務和零用現金。與提供財務指導的會計服務不同，簿記員只專注於記錄交易。雖然許多會計師事務所將簿記作為其服務的一部分，但也有專門從事這一領域的獨立提供者。通常，這些實體會為客戶提供線上平台，以提交收據和帳單等財務資料進行處理。簿記員通常使用電子表格、資料庫和會計軟體，方便企業以電子方式存取其記錄。此類服務在可能不定期聘請會計師事務所的小型企業中特別受歡迎。
提議新的應用程式
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
Osome
osome.com
我們將您從手工會計中解放出來，理清電子商務，並成立公司。在您發展業務的同時，讓我們的專家處理發票、報告和稅務事宜
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一個成長平台，它將專家人才社群和企業聚集在一起，以應對眼前的挑戰並制定長期成功的計劃。憑藉專有的人工智慧技術和深入的行業專業知識，Paro 為企業匹配最合適的專家和解決方案，以解決問題並推動成長。我們的精英財務和會計專家群體為客戶提供一系列服務，從簿記和會計到高度專業化的企業發展和策略諮詢。透過利用人力和技術的力量，帕羅使企業和專業人士能夠追求有意義的工作，甚至超越他們最崇高的目標。
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 是中小型企業的 Quickbooks 和 Xero 簿記、會計和諮詢解決方案。
Zeni
zeni.ai
人工智慧驅動的新創公司財務團隊。 透過 Zeni 的智慧簿記、會計和 CFO 服務，解鎖即時財務洞察和全方位服務的財務團隊。
Profit Matters
profitmatters.co
利潤很重要 簿記可確保您每個月的財務報表都是準確的。我們熱愛企業家，理解他們的痛苦。準確的財務數據可以帶來更好的決策，進而帶來更好的利潤。
Pilot
pilot.com
專注於您的業務，了解我們的專業簿記員在軟體超能力的幫助下，正在照顧您的帳簿。
Fincent
fincent.com
體驗無縫的財務管理。簡化 ✓ 簿記 ✓ 報稅 ✓ 發票和付款 ✓ 費用追蹤等。預約演示！
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供稅務準備和規劃服務的公司，旨在協助個人和企業應對任何複雜的稅務狀況。
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) 是一家金融科技會計公司，它使用專有的人工智慧技術- 從會計自動化到稅務優化，再到帳單支付和支出管理- 使小型企業的合規變得輕而易舉。成立於2019年，我們的使命是幫助創業家蓬勃發展。 Counto 是新加坡第一家向其會計客戶提供無限交易和基於收入的定價的公司，以此提高合規部門的透明度。自此，Counto 的稅務系統獲得了 IRAS ASR+ Tier 3 資格，這是新加坡可能獲得的最高認證。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供會計和財務軟體的會計軟體和服務公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 於 2009 年創立，於 2010 年從創業孵化器 Y Combinator 畢業。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收購了總部位於聖荷西的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收購了第二家公司 mAccounting，這是一家位於印第安納波利斯的會計和稅務公司。
Ceterus
ceterus.com
自動化就在這裡——讓它成為您會計的一部分！ 無論您是小型企業企業家還是支持小型企業的註冊會計師事務所，您都需要自動化才能在當今的市場中競爭。 Ceterus 結合了簿記和報告流程中自動化步驟的技術，從而降低了成本、提高了準確性並縮短了結帳時間。我們的客戶和合作夥伴依賴我們的技術，以便他們可以專注於自己的業務和客戶。 為您的會計帶來自動化，而無需中斷您的業務。
CoCountant
cocountant.com
CoCountant 為美國的新創公司和小型企業提供全面、完全託管的簿記和會計解決方案。透過我們的固定價格計劃，您可以清楚地知道您所支付的金額，為您帶來超值的體驗，不會帶來任何意外。我們使用最新的技術和經過認證的專家團隊意味著我們的簿記不僅僅提供基礎服務 - 它有助於推動您的業務發展尋求全面的簿記和會計服務，或考慮聘請全職簿記員、會計師或財務總監在船上？我們來談談。在此處開始 30 天免費試用：https://cocountant.com/start-your-free-Trial/
BlueMeg
bluemeg.com
有了 BlueMeg，公司治理就不再是麻煩事。 BlueMeg 控制台是企業資料的全球作業系統。為您的客戶和員工提供一個安全的、基於雲端的平台，消除繁瑣且耗時的文書工作，並使您的公司治理和子公司管理數位化。我們的平台連接到值得信賴的合作夥伴，例如新加坡 ACRA、香港 CR、馬來西亞 SSM、MyInfo、Xero、Stripe 等，以簡化您的工作流程並提高效率。借助我們的平台，您可以在一個方便的位置輕鬆存取和管理您企業的所有重要文件和訊息，從而騰出時間和資源來專注於其他重要任務。告別實體文書工作的麻煩，迎接更有效率、更現代的經營方式。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美國最大的小型企業虛擬會計師事務所。我們的使命是為各行業的小型企業提供財務專業知識。我們的服務由專業註冊會計師和技術相結合，使企業能夠最大限度地減少任務，同時最大限度地節省稅金。這使得業主可以將時間和精力集中在發展業務上，而我們則負責其餘的事情。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立於 1986 年，作為大型全國性會計師事務所的替代公司，同時專注於該地區少數人持股公司的業務需求。 Perkins 在俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華設有辦事處，專注於許多行業，包括製造、批發分銷、房地產、建築、專業和創意服務、技術、食品和飲料、汽車經銷商和非營利組織。 Perkins 連續10 年因卓越客戶服務而榮獲ClearlyRated 最佳會計™獎、連續16 年被《波特蘭商業雜誌》評為最受尊敬的公司、一家以女性為主的公司以及該地區最多元化的會計師事務所之一。請立即致電我們，以了解有關 Perkins 差異的更多資訊！
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 為高成長新創公司提供最佳的全端財務功能。財務經理和強大的軟體為新創公司提供無與倫比的會計、研發稅收抵免和金融服務。每個新創公司都可以使用我們的軟體，該軟體提供財務報告和管理資訊以協助決策。在過去 5 年裡，客戶的收入平均成長了 3 倍，估值超過 5 億英鎊，我們支援了 10 個退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。
Digits
digits.com
數字就是會計，經過重新想。想像乾淨的帳簿、深刻的見解和直觀的報告，所有這些都在月底（而不是晚 2-3 週！）交付，成本是任何傳統公司的一半。 Digits 在 20 多年來構建了第一個現代會計平台，該平台從頭開始設計，旨在為技術領先的企業實現簿記和會計的自動化。 Digits 將尖端人工智慧與美國專業註冊會計師結合起來，為種子期至 B 輪融資的公司提供全方位的會計和簿記服務。
Xendoo
xendoo.com
Xendoo 為需要財務安心的企業主提供全方位服務的簿記和稅務解決方案。我們由簿記員和註冊會計師組成的專業專家團隊以節稅的視角審查您的業務支出。每月訂閱套餐起價僅為 395 美元/月，可用於基本簿記。除了每月記帳之外，我們還提供稅務諮詢、準備和報稅（企業+個人）以及部分財務長服務，以滿足您的所有財務需求。我們隨時為您和您的業務服務！