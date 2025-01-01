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董事會管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

董事會管理軟體為董事會成員、執行長和其他關鍵專業人員提供了統一的工作空間，幫助他們保持組織有序、及時決策和有效規劃。這些協作工具提供對議程、文件、筆記、日曆和聯絡人的訪問，從而增強了公司會議流程。使用者可以將檔案上傳到工作區，並根據角色和權限等級指派存取權限。董事會管理軟體通常由領導團隊（例如大公司的母委員會或董事會）使用，也可以與涉及不同權限級別的員工或參與者的其他協作工具整合。

提議新的應用程式


Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

納斯達克應用程序提供即時市場更新、可自定義監視列表和詳細的市場分析，幫助用戶掌握金融數據和投資機會。

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

勤奮的董事是一個治理平台，提供議程建設、批准流程和政策管理等工具，支持會議組織和決策過程。

Admincontrol

Admincontrol

admincontrol.com

Admincontrol 是一款為董事會和管理層提供安全高效資訊存取的軟體，支援數位協作和決策過程。

Boardable

Boardable

boardable.com

Boardable是一個董事會管理平台，提供協作、文件共享、議程管理及安全投票等功能，簡化治理流程，提高運作效率。

Knowa

Knowa

knowa.co

Knowa是一款董事會管理工具，提供會議、文件和溝通管理的平台，旨在提高治理效率和團隊合作。

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada是一款安全的虛擬數據室應用，專為管理合併、資金籌集及其他金融交易而設計，提供實時數據共享及風險控制功能。

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen是一款安全易用的合同管理軟體，提供無紙化董事會管理、實體管理及電子簽名整合，幫助組織簡化合同生命週期。

Beenote

Beenote

beenote.io

Beenote是一款會議管理工具，幫助團隊組織、記錄會議、跟進任務和決策，並與Microsoft 365及Google日曆整合。

OnBoard

OnBoard

onboardmeetings.com

OnBoard 是一款董事會管理軟體，簡化治理流程，提供議程建設、協作、投票等功能，提升董事會參與度與決策效率。

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

勤奮的管理員應用程序幫助治理專業人員和公共服務組織有效管理會議和策略，增進透明度和協作。

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Tasks in a Box 應用程式使用者可以共同合作達成共同目標，簡化流程並靈活應對變化，促進團隊協作。

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

adam.ai 是一款創新的董事會管理軟體，幫助組織捕捉、管理及分享會議知識，提升決策效率，適用於董事會及專案會議。

Zeck

Zeck

zeck.app

Zeck是一個雲端平台，用於簡化和提升董事會會議的效率，支持實時協作和報告自動化，適用於多種企業會議。

BoardPro

BoardPro

boardpro.com

BoardPro是一款為小型企業和非營利組織提供的董事會管理軟體，簡化會議議程、記錄及文件安全儲存，提升效率。

Board Management

Board Management

boardmanagement.com

董事會管理應用軟體提供會議管理、文件管理與溝通工具，幫助董事會成員安全協作與提高運營效率。

Hippoly

Hippoly

hippoly.com

希波利（Hippoly）是一個安全的協作平台，專為組織董事會和管理團隊設計，用於有效的信息共享和組織管理。

GOVRN

GOVRN

govrn.com

GOVRN是一款AI驅動的董事會管理軟件，提供信息集中、高效溝通和數據管理功能，幫助用戶優化治理過程。

Govenda

Govenda

govenda.com

Govenda是一個董事會管理平台，提供安全文檔存儲、會議組織和協作工具，簡化董事會活動。

EntityKeeper

EntityKeeper

entitykeeper.com

EntityKeeper是一個全面的資料管理平台，幫助企業監控數據、組織架構及合規要求，並自動化文件提交過程。

BoardOnTrack

BoardOnTrack

boardontrack.com

BoardOnTrack是一個專為特許學校董事會設計的在線治理管理平台，提供有效的董事會運作、成員招募及績效評估工具。

MyBoardPacket

MyBoardPacket

myboardpacket.com

MyBoardPacket是一款線上董事會會議管理工具，提供文檔管理、線上投票及討論，簡化董事會數據包的創建與共享過程。

Diskus

Diskus

letsdiskus.com

Diskus是一款董事會及會議管理應用程式，幫助董事、委員會及領導團隊更有效地準備、參與及協作決策過程。

BoardSpace

BoardSpace

boardspace.co

BoardSpace是一個讓公寓、業主協會和非營利組織的董事會和管理者自動化和簡化董事會管理流程的應用程式。

BoardShape

BoardShape

boardshape.com

BoardShape 是一個為初創企業設計的會議管理軟體，輕鬆構建議程、共享討論重點並生成會議紀要，提升董事會或委員會的會議效率。

AdvisoryCloud

AdvisoryCloud

advisorycloud.com

AdvisoryCloud是一個連結專業人士與公司的平台，幫助企業建立和管理顧問委員會，專業人士可參與並豐富履歷。

Sherpany

Sherpany

sherpany.com

Sherpany是一款瑞士會議管理解決方案，專為董事會和高層會議設計，簡化準備流程並提高會議效率。

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