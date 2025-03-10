董事會管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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董事會管理軟體為董事會成員、執行長和其他關鍵專業人員提供了統一的工作空間，幫助他們保持組織有序、及時決策和有效規劃。這些協作工具提供對議程、文件、筆記、日曆和聯絡人的訪問，從而增強了公司會議流程。使用者可以將檔案上傳到工作區，並根據角色和權限等級指派存取權限。董事會管理軟體通常由領導團隊（例如大公司的母委員會或董事會）使用，也可以與涉及不同權限級別的員工或參與者的其他協作工具整合。
提議新的應用程式
Nasdaq
nasdaq.com
納斯達克應用程序提供即時市場更新、可自定義監視列表和詳細的市場分析，幫助用戶掌握金融數據和投資機會。
Diligent Director
diligent.com
勤奮的董事是一個治理平台，提供議程建設、批准流程和政策管理等工具，支持會議組織和決策過程。
Admincontrol
admincontrol.com
Admincontrol 是一款為董事會和管理層提供安全高效資訊存取的軟體，支援數位協作和決策過程。
Boardable
boardable.com
Boardable是一個董事會管理平台，提供協作、文件共享、議程管理及安全投票等功能，簡化治理流程，提高運作效率。
Knowa
knowa.co
Knowa是一款董事會管理工具，提供會議、文件和溝通管理的平台，旨在提高治理效率和團隊合作。
Ansarada
ansarada.com
Ansarada是一款安全的虛擬數據室應用，專為管理合併、資金籌集及其他金融交易而設計，提供實時數據共享及風險控制功能。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全易用的合同管理軟體，提供無紙化董事會管理、實體管理及電子簽名整合，幫助組織簡化合同生命週期。
Beenote
beenote.io
Beenote是一款會議管理工具，幫助團隊組織、記錄會議、跟進任務和決策，並與Microsoft 365及Google日曆整合。
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard 是一款董事會管理軟體，簡化治理流程，提供議程建設、協作、投票等功能，提升董事會參與度與決策效率。
Diligent Administrator
diligent.com
勤奮的管理員應用程序幫助治理專業人員和公共服務組織有效管理會議和策略，增進透明度和協作。
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Tasks in a Box 應用程式使用者可以共同合作達成共同目標，簡化流程並靈活應對變化，促進團隊協作。
Adam.ai
adam.ai
adam.ai 是一款創新的董事會管理軟體，幫助組織捕捉、管理及分享會議知識，提升決策效率，適用於董事會及專案會議。
Zeck
zeck.app
Zeck是一個雲端平台，用於簡化和提升董事會會議的效率，支持實時協作和報告自動化，適用於多種企業會議。
Board Management
boardmanagement.com
準備好讓您的董事會更上一層樓了嗎？利用我們的董事會會議和管理軟體幫助董事會成員合作並完成更多工作
Hippoly
hippoly.com
Hippoly 是一個流暢、安全的協作平台，專為雲端建置並為決策者打造。我們主要的使用者群體是組織的董事會，但管理團隊、顧問委員會和股東團體也使用 Hippoly，他們需要一種簡單、安全的方式來溝通和分享資訊。
GOVRN
govrn.com
AI-First 董事會管理軟體。利用 Govrn 的人工智慧驅動的董事會入口網站軟體來提高董事會績效。體驗人工智慧發現、生產力和效能功能增強的無與倫比的安全性、即時洞察力和輕鬆的會議管理。
Govenda
govenda.com
用於公司治理的 Board Success Platform™。治理正在迅速變化，Govenda 是董事會成功平台，可協助您的董事會加速向利害關係人治理的過渡，並與您的組織、股東和利害關係人的基礎力量建立更深入的聯繫。 Govenda 的董事會成功平台不僅僅是一個董事會入口網站，它也是現代治理的未來。與 Govenda 合作，重新構想董事會如何為快速變化的世界中的關鍵任務提供有目的的策略領導。
BoardPro
boardpro.com
BoardPro是一款為小型企業和非營利組織提供的董事會管理軟體，簡化會議議程、記錄及文件安全儲存，提升效率。
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper 的綜合實體平台可讓您管理關鍵資料、建立詳細的組織結構圖並監控整個組織的歸檔/合規性要求。透過存取即時資訊、自訂資料欄位、透過通知管理截止日期（例如提交日期）等，您可以利用全面的監督並促進整個實體的內部協調。此外，EntityKeeper 的企業服務無需手動管理實體備案，例如組成、註冊、年度報告等。
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack 幫助特許學校董事會取得卓越的成果。我們是唯一為特許學校治理而建構的線上治理管理平台。 BoardOnTrack 會員資格提供專家指導（無需按小時諮詢費），並可訪問專為特許學校的獨特需求而構建的唯一直觀、易於使用、一體化的線上董事會管理平台。透過 TransACT 的 BoardOnTrack，您可以輕鬆： - 衡量董事會績效 - 招募董事會成員 - 提高董事會目標和責任 - 有效評估特許學校執行長 - 輕鬆遵守公開會議法 - 舉辦更好的董事會會議
MyBoardPacket
myboardpacket.com
自 2001 年以來，成千上萬的滿意客戶一致認為 MyBoardPacket 安全、簡單且易於使用。一款線上董事會會議管理工具，提供文件管理、線上投票、線上討論等功能。 MyBoardPacket.com 使您能夠部署一個董事會門戶，該門戶非常靈活，也可以用作外部或內部網路解決方案。
Diskus
letsdiskus.com
Diskus 是一種董事會和會議管理解決方案，可協助董事、委員會和領導團隊更好地準備、參與和協調協作和決策過程。其董事會入口網站使公司秘書和管理人員能夠比以往更輕鬆地管理會議、制定議程和分發材料。您還可以將會議記錄轉化為行動並密切監控其進度。
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace 是一款幫助公寓、HOA 和非營利組織的董事會和經理實現董事會管理自動化和簡化的解決方案。
BoardShape
boardshape.com
舉辦更好的董事會或委員會會議。立即透過 BoardShape 塑造您的董事會或委員會。 BoardShape 面向新創公司，是一款軟體即服務產品，它提供足夠的功能和功能來幫助您的新創公司更好地召開董事會會議，而不會妨礙他們。簡單的議程建構器可讓您快速建立可與團隊共用的動態議程。不再有具有多個附件的電子郵件，所有內容都與討論點保持關聯。議程可以與您的團隊分享，並與所有與會者同步呈現，使會議中的每個人都在同一頁上。評論、問題和討論可以與討論點一起添加，然後用於產生會議紀要。產生與議程項目相關的民意調查和行動項目，並在後續會議中跟進這些項目。使用 BoardShape 將所有內容集中在一個地方並進行組織。
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud 是透過諮詢委員會連接專業人士和公司的領先平台。我們的一體化平台允許公司和團隊招募、建立和營運一個由全球領先專業人士組成的顧問委員會。各級專業人士都可以立即加入在我們平台上運作的顧問委員會，將董事會工作添加到他們的簡歷中，並獲得作為董事會成員帶來的專業福利。公司可以獲得遠端諮詢委員會的見解和好處，可以在我們的專有平台上輕鬆地在一個地方進行所有管理。 AdvisoryCloud 成立於 2012 年，是一家私人公司，總部位於加州馬林縣，曾多次榮獲 Inc. 雜誌成長最快的私人公司之一等獎項。
Sherpany
sherpany.com
Sherpany 是瑞士領先的會議管理解決方案，旨在滿足董事會、董事會委員會和執行會議的獨特需求。 Sherpany 深受歐洲頂級公司的信賴，將會議效率提高了 45%，簡化了整個流程——從會議準備到分發數位簽章的會議記錄和行動項目。我們優先考慮安全性和合規性，並擁有經過 FINMA 批准和 ISO270001 認證的強大解決方案，可集中並確保對您的資料進行適當的存取控制。除了可透過網頁瀏覽器存取的基於網路的 Sherpany 平台之外，我們還提供適用於 iOS、Windows 和 Android 的本機應用程序，以便跨不同裝置方便地存取我們的會議管理解決方案。我們基於 SaaS 的軟體，加上我們的會議教育和其他補充服務，可以改變您公司的會議文化並確保出色的會議。 Sherpany 為會議領導者開發了一個基於實證最佳實踐的全面會議管理框架。 Sherpany 會議管理解決方案與這些實踐一致，以促進富有成效的會議。超過 15,000 名領導者已透過 Sherpany 提高了會議效率，我們已成為超過 350 家企業客戶值得信賴的合作夥伴。