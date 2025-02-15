董事會管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
董事會管理軟體為董事會成員、執行長和其他關鍵專業人員提供了統一的工作空間，幫助他們保持組織有序、及時決策和有效規劃。這些協作工具提供對議程、文件、筆記、日曆和聯絡人的訪問，從而增強了公司會議流程。使用者可以將檔案上傳到工作區，並根據角色和權限等級指派存取權限。董事會管理軟體通常由領導團隊（例如大公司的母委員會或董事會）使用，也可以與涉及不同權限級別的員工或參與者的其他協作工具整合。
提議新的應用程式
Admincontrol
admincontrol.com
為董事會、管理層和主要利害關係人提供安全高效的資訊、討論和流程存取的軟體。我們為董事會、管理團隊以及法律與財務顧問等決策者提供智慧、安全的數位協作平台。北歐市場領先的董事會入口網站和數據室提供者。 Admincontrol 隸屬於 Visma，是 Visma 集團中最成功的公司之一。我們的總部位於挪威，在英國、丹麥、瑞典、芬蘭和荷蘭設有當地辦事處。我們統計有近 100 名員工。認證和合規性：SOC 2 ISO 27001:2013 G-Cloud GDPR 儲存在挪威的資料中心。 90 000 個用戶。
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper 的綜合實體平台可讓您管理關鍵資料、建立詳細的組織結構圖並監控整個組織的歸檔/合規性要求。透過存取即時資訊、自訂資料欄位、透過通知管理截止日期（例如提交日期）等，您可以利用全面的監督並促進整個實體的內部協調。此外，EntityKeeper 的企業服務無需手動管理實體備案，例如組成、註冊、年度報告等。
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack 幫助特許學校董事會取得卓越的成果。我們是唯一為特許學校治理而建構的線上治理管理平台。 BoardOnTrack 會員資格提供專家指導（無需按小時諮詢費），並可訪問專為特許學校的獨特需求而構建的唯一直觀、易於使用、一體化的線上董事會管理平台。透過 TransACT 的 BoardOnTrack，您可以輕鬆： - 衡量董事會績效 - 招募董事會成員 - 提高董事會目標和責任 - 有效評估特許學校執行長 - 輕鬆遵守公開會議法 - 舉辦更好的董事會會議
Board Management
boardmanagement.com
準備好讓您的董事會更上一層樓了嗎？利用我們的董事會會議和管理軟體幫助董事會成員合作並完成更多工作
Beenote
beenote.io
Beenote 是第一個針對董事會、高階主管和團隊的治理會議管理解決方案。 Beenote 是簡單、易用且有效率的工具。從會議流程的開始到結束，Beenote 透過規劃、召開和跟進會議（任務、決策）來幫助團隊組織有效的會議。借助 Beenote，您可以在協作模式下快速規劃議程，並且透過 Microsoft 365 或 Google 集成，您的會議將完全集成到您的日曆中。與 Microsoft Teams 整合還可讓您充分利用其視訊會議工具的功能並使用 Beenote 記錄遠端會議。在會議期間，您可以即時記錄協作筆記。您還可以在會議中記錄決策和分配任務，並在一次會議到下一次會議之間或在儀表板中追蹤這些任務的進度。會議結束時，90% 的會議記錄都已寫完。具有進階搜尋功能的集中式會議記錄目錄將使您將來能夠輕鬆找到資訊（文件、決策、操作等）。
MyBoardPacket
myboardpacket.com
自 2001 年以來，成千上萬的滿意客戶一致認為 MyBoardPacket 安全、簡單且易於使用。一款線上董事會會議管理工具，提供文件管理、線上投票、線上討論等功能。 MyBoardPacket.com 使您能夠部署一個董事會門戶，該門戶非常靈活，也可以用作外部或內部網路解決方案。
Knowa
knowa.co
人工智慧驅動的治理，連結董事會治理所需的一切。透過 Knowa 的即插即用治理平台，您的董事會能夠面向未來，在一個安全且多功能的生態系統中提供人工智慧支援的知識發現、會議和協作。
Tasks in a Box
tasksinabox.com
讓擁有相同目標的人一起合作。簡化整個公司的流程，或放棄組織架構圖。並非所有事情都可以計劃，因此請允許自己隨時適應情況並仍然一起協作。
Diskus
letsdiskus.com
Diskus 是一種董事會和會議管理解決方案，可協助董事、委員會和領導團隊更好地準備、參與和協調協作和決策過程。其董事會入口網站使公司秘書和管理人員能夠比以往更輕鬆地管理會議、制定議程和分發材料。您還可以將會議記錄轉化為行動並密切監控其進度。
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace 是一款幫助公寓、HOA 和非營利組織的董事會和經理實現董事會管理自動化和簡化的解決方案。
Hippoly
hippoly.com
Hippoly 是一個流暢、安全的協作平台，專為雲端建置並為決策者打造。我們主要的使用者群體是組織的董事會，但管理團隊、顧問委員會和股東團體也使用 Hippoly，他們需要一種簡單、安全的方式來溝通和分享資訊。
BoardShape
boardshape.com
舉辦更好的董事會或委員會會議。立即透過 BoardShape 塑造您的董事會或委員會。 BoardShape 面向新創公司，是一款軟體即服務產品，它提供足夠的功能和功能來幫助您的新創公司更好地召開董事會會議，而不會妨礙他們。簡單的議程建構器可讓您快速建立可與團隊共用的動態議程。不再有具有多個附件的電子郵件，所有內容都與討論點保持關聯。議程可以與您的團隊分享，並與所有與會者同步呈現，使會議中的每個人都在同一頁上。評論、問題和討論可以與討論點一起添加，然後用於產生會議紀要。產生與議程項目相關的民意調查和行動項目，並在後續會議中跟進這些項目。使用 BoardShape 將所有內容集中在一個地方並進行組織。
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud 是透過諮詢委員會連接專業人士和公司的領先平台。我們的一體化平台允許公司和團隊招募、建立和營運一個由全球領先專業人士組成的顧問委員會。各級專業人士都可以立即加入在我們平台上運作的顧問委員會，將董事會工作添加到他們的簡歷中，並獲得作為董事會成員帶來的專業福利。公司可以獲得遠端諮詢委員會的見解和好處，可以在我們的專有平台上輕鬆地在一個地方進行所有管理。 AdvisoryCloud 成立於 2012 年，是一家私人公司，總部位於加州馬林縣，曾多次榮獲 Inc. 雜誌成長最快的私人公司之一等獎項。
Ansarada
ansarada.com
Ansarada 提供安全、專用的軟體解決方案，用於管理併購、融資、重組和基礎設施採購等關鍵項目。我們的安全虛擬資料室處於行業領先地位，具有先進的人工智慧見解和自動化、更高水準的問答和協作，以及專門構建的數位化、可自訂的工作流程和用於併購、融資、業務審計、招標和其他高風險的清單結果。 Ansarada 的使命是提高和保護每家公司的潛力。為此，我們提供虛擬資料室的免費試用、圍繞工作的24/7 本地化專家支援、透過電子郵件進行的整合問答、人工智慧輔助的交易預測，以及輕鬆的拖放上傳和卓越的文件安全控制。我們的交易軟體借鑒了超過 35,000 筆交易的見解，根據最佳實踐提供更強勁的業務成果。 Ansarada 不僅僅是一個虛擬資料室，它還是一種端到端交易管理工具，允許始終在線的交易活動和安全的文件共享。 Ansarada 擁有超過 15 年的經驗，其軟體極為簡單，可縮短交易時間並降低成本。 Ansarada 被全球 180 個國家的公司、政府和顧問使用，使交易撮合者和商業領袖能夠更輕鬆地專注於在更短的時間內取得成功，以實現最佳交易價值。
Sherpany
sherpany.com
Sherpany 是瑞士領先的會議管理解決方案，旨在滿足董事會、董事會委員會和執行會議的獨特需求。 Sherpany 深受歐洲頂級公司的信賴，將會議效率提高了 45%，簡化了整個流程——從會議準備到分發數位簽章的會議記錄和行動項目。我們優先考慮安全性和合規性，並擁有經過 FINMA 批准和 ISO270001 認證的強大解決方案，可集中並確保對您的資料進行適當的存取控制。除了可透過網頁瀏覽器存取的基於網路的 Sherpany 平台之外，我們還提供適用於 iOS、Windows 和 Android 的本機應用程序，以便跨不同裝置方便地存取我們的會議管理解決方案。我們基於 SaaS 的軟體，加上我們的會議教育和其他補充服務，可以改變您公司的會議文化並確保出色的會議。 Sherpany 為會議領導者開發了一個基於實證最佳實踐的全面會議管理框架。 Sherpany 會議管理解決方案與這些實踐一致，以促進富有成效的會議。超過 15,000 名領導者已透過 Sherpany 提高了會議效率，我們已成為超過 350 家企業客戶值得信賴的合作夥伴。
Zeck
zeck.app
Zeck 是一個基於雲端的軟體平台，正在改變董事會會議。 Zeck 既提高了時間效率，也提高了董事會動態的品質。基本上，在經歷了悲慘且過時的董事會會議之後，作為運營商和董事會董事，我們決定徹底重新構想整個董事會會議流程。 Zeck 由屢獲殊榮的演員、電影製作人和企業家愛德華·諾頓(Edward Norton) 以及Moosejaw（已被沃爾瑪收購）和CrowdRise（已被GoFundMe 收購）的創始人羅伯特·沃爾夫(Robert Wolfe) 和傑弗裡·沃爾夫(Jeffrey Wolfe) 共同創立。 James Zubok 是一位經驗豐富的軟體公司營運商和私募股權投資者，也是創始合夥人。您可能透過愛德華·諾頓的日常工作認識了他。但是，愛德華也創立了多家公司，並在許多公司和非營利組織的董事會任職。 「我們這些創辦公司或擔任董事會成員的人感覺董事會會議的活力被打破了。對許多公司和組織來說，董事會會議已經成為「打自己臉」的時刻」——Zeck 首席策略長 Edward Norton 世界正在發生變化，兩年後我們不可能再以同樣的方式召開董事會會議。 Zeck 是一個改變遊戲規則的變革性解決方案，數千名執行長、董事會成員和非營利組織都同意這一點。著名的投資者包括 Salesforce Ventures、Khosla Ventures、Breyer Capital、Brian Sheth（Vista Equity 聯合創始人）和 David Blaine（這很酷，因為他非常擅長魔術）。除了董事會會議之外，公司和非營利組織還使用 Zeck 進行投資者更新、全體會議、季度業務回顧等。
GOVRN
govrn.com
AI-First 董事會管理軟體。利用 Govrn 的人工智慧驅動的董事會入口網站軟體來提高董事會績效。體驗人工智慧發現、生產力和效能功能增強的無與倫比的安全性、即時洞察力和輕鬆的會議管理。
Govenda
govenda.com
用於公司治理的 Board Success Platform™。治理正在迅速變化，Govenda 是董事會成功平台，可協助您的董事會加速向利害關係人治理的過渡，並與您的組織、股東和利害關係人的基礎力量建立更深入的聯繫。 Govenda 的董事會成功平台不僅僅是一個董事會入口網站，它也是現代治理的未來。與 Govenda 合作，重新構想董事會如何為快速變化的世界中的關鍵任務提供有目的的策略領導。
BoardPro
boardpro.com
BoardPro 為小型企業、小型企業和非營利組織提供董事會管理軟體。 BoardPro 董事會入口網站非常易於使用，透過數位化建立會議議程、編譯董事會包、記錄會議記錄、發送操作和安全地儲存文件，為董事會管理員節省了高達 75% 的時間。 BoardPro 安全地簡化了董事會會議，提高了工作效率，實現了手動流程的自動化 - 讓董事和受託人專注於戰略和關鍵決策。專門的五星級支援和即時聊天，使用真人 - 24/7 提供。專家客戶支持，在工作時間的前 2 分鐘內回答了 80% 的問題。 BoardPro 訂閱包括無限的使用者和管理員；無限的會議和資料儲存；透過網路應用程式隨時從任何裝置存取；和定期功能發布。 BoardPro 軟體為中小企業和非營利組織定價，定價計畫起價僅為每月 75 美元。按月或按年支付商業計劃費用。非營利計劃按年支付可打折。立即開始免費試用 BoardPro，看看召開董事會會議有多輕鬆。
Nasdaq
nasdaq.com
在納斯達克，我們的目標是促進所有人的經濟進步。我們為更強大的經濟提供動力，創造更公平的機會，為建立更永續的世界做出貢獻，幫助我們的社區、客戶、員工和各種背景的人們充分發揮潛力。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易於使用且安全的治理軟體，其定價適合任何組織，包括先進的合約管理、100% 無紙化董事會會議管理、輕鬆的實體管理、無縫整合的電子簽名提供商和內建虛擬數據室(VDR) - 合而為一。 ContractZen 的使命是幫助組織每天為盡職調查做好準備，為全球數百萬中小型企業和非營利組織帶來現代治理。我們讓高階主管、投資者和董事會安心無憂。這就是為什麼我們的名字是 ContractZen。
Adam.ai
adam.ai
adam.ai 是一款創新的董事會管理軟體，使組織能夠捕獲、管理和共享會議知識，推動決策以實現業務目標 - 非常適合董事會、委員會和專案會議。該董事會管理平台引入了現代功能和集成，具有企業級安全性，可無縫、高效地管理董事會會議——議程生成器、行動跟踪、註釋、投票和決策、會議紀要批准和簽名、人工智能轉錄摘要、報告/分析儀表板、視訊會議、預訂和安排，以及知識驅動的人工智慧助手，透過提供智慧見解、促進參與和優化決策流程來增強整個會議體驗。
Boardable
boardable.com
減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard 是一款董事會管理軟體，可降低複雜性，使董事會和領導團隊能夠更聰明地工作、更快地行動並取得更多成果。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。