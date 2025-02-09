Zeck

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Zeck 是一個基於雲端的軟體平台，正在改變董事會會議。 Zeck 既提高了時間效率，也提高了董事會動態的品質。基本上，在經歷了悲慘且過時的董事會會議之後，作為運營商和董事會董事，我們決定徹底重新構想整個董事會會議流程。 Zeck 由屢獲殊榮的演員、電影製作人和企業家愛德華·諾頓(Edward Norton) 以及Moosejaw（已被沃爾瑪收購）和CrowdRise（已被GoFundMe 收購）的創始人羅伯特·沃爾夫(Robert Wolfe) 和傑弗裡·沃爾夫(Jeffrey Wolfe) 共同創立。 James Zubok 是一位經驗豐富的軟體公司營運商和私募股權投資者，也是創始合夥人。您可能透過愛德華·諾頓的日常工作認識了他。但是，愛德華也創立了多家公司，並在許多公司和非營利組織的董事會任職。 「我們這些創辦公司或擔任董事會成員的人感覺董事會會議的活力被打破了。對許多公司和組織來說，董事會會議已經成為「打自己臉」的時刻」——Zeck 首席策略長 Edward Norton 世界正在發生變化，兩年後我們不可能再以同樣的方式召開董事會會議。 Zeck 是一個改變遊戲規則的變革性解決方案，數千名執行長、董事會成員和非營利組織都同意這一點。著名的投資者包括 Salesforce Ventures、Khosla Ventures、Breyer Capital、Brian Sheth（Vista Equity 聯合創始人）和 David Blaine（這很酷，因為他非常擅長魔術）。除了董事會會議之外，公司和非營利組織還使用 Zeck 進行投資者更新、全體會議、季度業務回顧等。