董事會管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞士

Beenote

beenote.io

Beenote 是第一個針對董事會、高階主管和團隊的治理會議管理解決方案。 Beenote 是簡單、易用且有效率的工具。從會議流程的開始到結束，Beenote 透過規劃、召開和跟進會議（任務、決策）來幫助團隊組織有效的會議。借助 Beenote，您可以在協作模式下快速規劃議程，並且透過 Microsoft 365 或 Google 集成，您的會議將完全集成到您的日曆中。與 Microsoft Teams 整合還可讓您充分利用其視訊會議工具的功能並使用 Beenote 記錄遠端會議。在會議期間，您可以即時記錄協作筆記。您還可以在會議中記錄決策和分配任務，並在一次會議到下一次會議之間或在儀表板中追...