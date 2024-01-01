Blogger 推廣軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞塞拜然 最受歡迎 最近新增

Blogger 外展軟體作為一種公共關係工具，旨在幫助企業發現利用文字、圖像和/或影片部落格進行產品評論和促銷的內容創作者、與之互動和監督。該工具使公共關係和行銷專業人士能夠與部落客建立聯繫，利用他們值得信賴的聲音來塑造公眾輿論、提高知名度並刺激長尾銷售。 雖然部落客推廣軟體與影響者行銷軟體具有相似之處和一些共同特徵，但其主要重點在於精心策劃與產品相關的評論和討論，而不是更廣泛的一般口碑行銷。