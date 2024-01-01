Blogger 推廣軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Blogger 外展軟體作為一種公共關係工具，旨在幫助企業發現利用文字、圖像和/或影片部落格進行產品評論和促銷的內容創作者、與之互動和監督。該工具使公共關係和行銷專業人士能夠與部落客建立聯繫，利用他們值得信賴的聲音來塑造公眾輿論、提高知名度並刺激長尾銷售。 雖然部落客推廣軟體與影響者行銷軟體具有相似之處和一些共同特徵，但其主要重點在於精心策劃與產品相關的評論和討論，而不是更廣泛的一般口碑行銷。
提議新的應用程式
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Upfluence
upfluence.com
透過創作者行銷推動銷售。 影響者行銷、聯盟計劃、創作者管理、用戶生成內容、品牌大使：建立有價值的合作夥伴關係來發展您的業務。
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence 是一款具有強大功能的軟體，有助於將有機流量推向任何利基市場。它還有助於在 SERP 中排名靠前。該軟體可以建立反向鏈接，輕鬆為您的網站帶來新流量。 Postifluence 最好的一點是，它可以設計出令人驚嘆的 SEO 策略，將您的網站拖曳到 SERP 中的第一名。
Respona
respona.com
Respona 是一款集個人化與生產力於一體的數位公關、影響者行銷和連結建立軟體。
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ 是領先的連結建立服務平台，可讓您輕鬆建立權威反向鏈接，受到全球領先 SEO 的信賴
Tagger Media
taggermedia.com
Sprout Social 的 Tagger 徹底改變了當今一些最大的品牌和代理商的社群媒體行銷產業，包括 Omnicom、Havas Media、Ralph Lauren、Ketchum、Social Chain、Spindrift、Takumi、Valvoline 和 Dolce & Gabbana。數據驅動的社交智慧平台使行銷人員能夠規劃行銷活動、最大限度地提高工作流程效率、與創作者聯繫並準確衡量投資回報率。要了解更多信息，請訪問 taggermedia.com。