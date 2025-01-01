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計費軟體 - 最受歡迎的應用程式

公司使用發票和計費軟體產生發票並將其發送給客戶，要求為交付的產品和服務付款。該軟體簡化了發票流程，減少了所需的時間和精力，並提高了計費準確性。 發票和計費軟體主要由會計專業人員使用，銷售人員或專案經理也可以使用它來為客戶提供估算或形式發票。它支援各種計費需求，例如專業服務的項目計費和公用事業的定期計費。 計費軟體與儲存客戶和產品/服務資訊的會計系統和 ERP 或 CRM 解決方案無縫整合。計費流程的最後階段（涉及付款收據）通常透過會計軟體或大型 ERP 解決方案中的模組進行管理。

提議新的應用程式


PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal 是一個數字錢包，允許用戶安全地發送和接收資金，用於在線及店內購買，並提供方便的交易管理方式。

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe是一個在線支付處理平台，提供各種付款方式和API，幫助企業在電子商務和移動應用中進行交易。

Wave

Wave

waveapps.com

Wave是一款雲端會計和財務管理工具，專為小型企業和自由職業者設計，提供收入、費用跟蹤及發票管理等功能。

Zoho Books

Zoho Books

zoho.com

Zoho Books是一款在線會計軟件，幫助企業管理財務，包括發票、費用跟踪及銀行對帳，支持多用戶協作和數據安全。

Xero

Xero

xero.com

Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

Bookipi 是一款適合自由工作者和小型企業的發票生成器，能在網頁和行動應用上隨時創建和發送發票給客戶。

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

Zoho Invoice是一款適用於小型企業的線上發票應用，幫助用戶創建發票、發送付款提醒並進行在線支付。

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook是一款專為小型企業設計的會計和計費軟體，支持GST發票、費用追蹤和庫存管理，並可離線使用。

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks是一款線上會計和發票管理平台，幫助用戶簡化財務管理、追蹤支出並創建發票。

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook是一個集中管理客戶流程的平台，幫助自由職業者和小型企業處理發票、支付、日程安排和客戶關係。

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com是一個雲端軟體平台，幫助中小企業自動化財務操作，管理現金流和發票處理，並與供應商和客戶連接。

Finom

Finom

finom.co

Finom是一個線上商業帳戶，可簡化財務管理，提供全球支付、智能發票和自動會計等功能。適合各類型企業使用。

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Teamleader是一款工作管理軟體，集成項目管理、CRM和開票功能，幫助企業有效組織工作和監控進度。

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions 是雲端軟體，專注於訂閱計費與管理，整合付款門戶，提供稅務管理、客戶訂閱管理及聯盟推廣功能。

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Moneybird是一款會計與發票軟件，幫助企業管理財務、處理發票、跟踪費用，以及提供財務報告。

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom是一個商業工作空間，為獨立商業業主、自由工作者和專業服務人員提供數位表單、報價、合約、發票、支付、聯繫和排程等功能。

Invoice Simple

Invoice Simple

invoicesimple.com

Invoice Simple是一款簡化發票創建和管理的應用，讓小企業可以隨時隨地生成和發送發票，提高財務效率。

Holded

Holded

holded.com

Holded是一個綜合業務管理軟件，提供財務、發票、庫存和項目管理等工具，幫助企業簡化管理流程，提高效率。

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo是一款項目管理、時間跟踪及發票應用，可用於追蹤工作進度、分配任務及生成發票。

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Pennylane 幫助 CEO 獲取即時準確的數據，簡化財務管理、智能發票生成及費用管理。

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC 是一款簡單的工具，可以集中捕捉、管理、追蹤潛在客戶，並轉化為商機，支援報價、發票和銷售訂單的發送。

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。

Billdu

Billdu

billdu.com

Billdu是一款專業的發票製作應用，適用於小型企業，支持在線付款、費用跟踪及網站創建等功能，簡化財務管理。

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks是一款雲端會計軟體，提供發票、費用追蹤和財務報告等功能，幫助小型企業有效管理財務。

Invoice Maker

Invoice Maker

invoicemaker.com

發票製造商是一款全面的應用程式，可用於創建發票、估算、報告、收款及管理業務。用戶可自定義發票並支持多種支付渠道。

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo 是一款易於使用的工具，讓您記錄工作、費用和旅行，並生成會計報告，使用內建的日曆管理功能。

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti是一個自動化應付賬款及全球付款的平台，簡化企業的財務流程，提供發票處理、供應商管理等功能。

Billin

Billin

billin.net

Billin是一款在線計費軟體，幫助個體工商戶和中小企業簡化發票創建、費用追踪和付款管理的流程。

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice是一款針對小企業和自由職業者的發票及計費管理軟體，提供多種功能以簡化財務管理。

EasyBill

EasyBill

easybill.de

EasyBill 是一款軟體，用於創建報價單、發貨單及發票，可支持電子郵件自動發送，並實現數據導出及包裹清單生成。

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks是一款友好的會計軟體，幫助小型企業和自由工作者簡化帳單及財務管理，提供自定義發票範本和在線付款收款功能。

Paddle

Paddle

paddle.com

Paddle是一個付款和訂閱管理的平台，提供簡化的解決方案來處理交易、稅務和客戶互動。

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime是為專業服務公司設計的時間和費用追蹤應用程式，提供項目管理功能，支持靈活的數據輸入和報告接受。

InvoiceBerry

InvoiceBerry

invoiceberry.com

InvoiceBerry是一款為小型企業和自由職業者設計的線上發票管理應用，支持發票發送、費用追蹤和客戶付款管理。

BQE Core

BQE Core

bqe.com

BQE Core是一個雲端平台，整合會計、計費、時間跟踪和項目管理，幫助專業服務公司提升業務效率和財務運營。

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Aspire是一個為中小型企業設計的金融平台，提供虛擬帳戶及卡片，幫助管理國際付款、費用和優化財務運營。

Sellsy

Sellsy

sellsy.com

Sellsy是一款全面的CRM解決方案，管理銷售流程，包括潛在客戶管理、開票、客戶服務及自動化營銷等功能，並可在多平台使用。

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza是一款綜合工作管理軟件，幫助企業管理項目、時間跟蹤和發票，適合各類客戶導向的業務使用。

Invoice Ninja

Invoice Ninja

invoiceninja.com

Invoice Ninja是一款專為自由職業者和小型企業設計的發票管理平台，提供發票創建、發送、跟踪及付款管理工具。

vcita

vcita

vcita.com

vcita是一款面向中小型企業的管理平台，提供客戶管理、約會安排、發票生成及安全支付等功能，幫助企業簡化日常運營。

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ 提供一個清晰、客製化的私密頁面，讓潛在客戶了解定價及方案，改善銷售提案體驗。

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

Dailybiz 是一款線上管理軟體，專為小型企業設計，提供發票、銷售、會計、客戶關係、專案及庫存管理等功能。

Invoice Temple

Invoice Temple

invoicetemple.com

發票神廟是一款專為小企業設計的發票應用，提供簡易的發票生成、自動化流程和財務管理功能。

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks 是一個簡化發票管理的應用程式，讓自由工作者和小型服務型企業能夠發送無限發票、追蹤進度並在線收款。

Bill4Time

Bill4Time

bill4time.com

Bill4Time是一款基於雲端的時間跟踪與計費軟件，專為律師及自由職業者設計，支持安全的時間記錄與自訂發票生成。

Veem

Veem

veem.com

Veem是一個全球支付平台，簡化企業在100個國家之間的付款流程，支持多種貨幣，是小型企業和自由職業者的理想選擇。

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

替代付款是一個B2B支付平台，簡化了付款流程，支持多種支付方式，並自動化發票管理。

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo是一個雲端平台，提供多種商業應用程式，幫助企業管理銷售、營銷、財務及客服等各類業務任務。

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder是一款網頁庫存管理軟件，幫助企業實時管理客戶賬戶、採購訂單及發票，並支持與第三方系統整合。

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Fiskl 是一款針對小企業的財務管理和會計應用程式，提供會計、開票、報告等全面工具，並支援多種貨幣和語言。

Stampli

Stampli

stampli.com

Stampli是一個自動化應付賬款平台，與多種ERP系統整合，簡化發票處理並提升團隊合作與透明度。

ablefy

ablefy

myablefy.com

elopage是一個全方位的在線銷售平台，讓創業者能創建與銷售數字產品，並提供支付與會計自動化服務。

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

Invoiced是一個簡化企業計費流程的應用，提供發票創建、管理及追蹤功能，並支持自動化和多種貨幣。

Checkbook

Checkbook

checkbook.io

Checkbook 應用程式讓企業和個人輕鬆發送和接收數位支票，無需接受者註冊，並提供多種付款方式選擇。

Yes Invoice

Yes Invoice

yesinvoice.com

是的發票應用程式用於在線管理發票，生成專業發票、跟蹤付款並自動化開票，適合企業和自由職業者使用。

Invoice Crowd

Invoice Crowd

invoicecrowd.com

發票人群是一個線上發票與提案解決方案，幫助小型企業、自由職業者簡化發票和財務管理。

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