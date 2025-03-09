計費軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司使用發票和計費軟體產生發票並將其發送給客戶，要求為交付的產品和服務付款。該軟體簡化了發票流程，減少了所需的時間和精力，並提高了計費準確性。 發票和計費軟體主要由會計專業人員使用，銷售人員或專案經理也可以使用它來為客戶提供估算或形式發票。它支援各種計費需求，例如專業服務的項目計費和公用事業的定期計費。 計費軟體與儲存客戶和產品/服務資訊的會計系統和 ERP 或 CRM 解決方案無縫整合。計費流程的最後階段（涉及付款收據）通常透過會計軟體或大型 ERP 解決方案中的模組進行管理。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal 是一個數字錢包，允許用戶安全地發送和接收資金，用於在線及店內購買，並提供方便的交易管理方式。
Accelo
accelo.com
Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo是一個雲端平台，提供多種商業應用程式，幫助企業管理銷售、營銷、財務及客服等各類業務任務。
Aspire
aspireapp.com
Aspire是一個為中小型企業設計的金融平台，提供虛擬帳戶及卡片，幫助管理國際付款、費用和優化財務運營。
Avaza
avaza.com
Avaza是一款綜合工作管理軟件，幫助企業管理項目、時間跟蹤和發票，適合各類客戶導向的業務使用。
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange是一個應付帳款自動化平台，簡化發票處理、付款執行及供應商關係管理。可與多種會計系統集成。
BigTime
bigtime.net
BigTime是為專業服務公司設計的時間和費用追蹤應用程式，提供項目管理功能，支持靈活的數據輸入和報告接受。
Bill.com
bill.com
Bill.com是一個雲端軟體平台，幫助中小企業自動化財務操作，管理現金流和發票處理，並與供應商和客戶連接。
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time是一款基於雲端的時間跟踪與計費軟件，專為律師及自由職業者設計，支持安全的時間記錄與自訂發票生成。
Biller Genie
billergenie.com
屢獲殊榮的基於雲端的解決方案，可自動執行應收帳款從帳單提交到跟進和收款的整個過程，而無需更改您當前的流程。我們還增強您的會計軟體，將其與您的支付處理器連接，確保所有系統完全整合。由於我們的易用性，您目前的系統不會發生任何變化。我們與您目前的會計軟體無縫集成，您可以繼續使用現有的支付處理器。只需點擊幾下，Biller Genie 即可在幾分鐘內啟動並運行以收取您的應收帳款。初始設定完成後，您就可以坐下來放鬆了。
Blinksale
blinksale.com
超級簡單的專業發票軟體，專為自由工作者、個人企業家和小型團隊設計。 Blinksale 可以輕鬆發送發票並快速獲得付款 - 就是這樣！自2005 年以來，Blinksale 用戶一直喜愛的功能... 建立自訂一次性或定期發票將估算值轉換為發票設定付款條件，如net-30 或應用自動滯納金在客戶開立發票時收到通知接受Stripe的所有主要付款方式， Paypal 和 ACH Blinksale 最受喜愛的功能是什麼？是無限的！無限發票 無限客戶 無限用戶 立即開始使用 Blinksale！
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券、線上計費和互動式客戶門戶，所有這些都與您當前的會計和 CRM 系統整合和同步。支付標記化和自動失敗支付恢復可確保不會錯過任何付款並且所有資料都是安全的。 2. 銷售和成功自動化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我們的 QTC 和 CPQ 功能自動為潛在客戶報價、控制定價並更快地完成交易。從建立報價到向客戶收取現金的一切。使您的銷售和成功團隊能夠處理 QTC 流程並消除部門瓶頸。不再事後猜測，讓您的銷售團隊在明確定義的框架內處理新合約創建的所有方面 - 從報價到電子簽名和付款。與客戶經理共享整個團隊的所有歷史通訊資料、文件、文件、發票和合約。使用 Armatic 內建的聯絡中心與您的客戶溝通。利用 Armatic 淨推薦值引擎加入成長速度比競爭對手快 2 倍的公司。使您的團隊能夠在客戶回饋的支持下做出更好的決策。 3. 人力資本自動化（eNPS、員工倡議、合約、電子記錄）：衡量並提高員工對 Armatic 員工 NPS 的滿意度。與員工建立溝通回饋循環，以提高忠誠度和員工敬業度。透過員工倡導擴大公司的社會影響力。利用員工的社交網絡，為他們提供一個簡單的方式來分享經批准的公司資訊。您公司的社交貼文會吸引大量的潛在客戶和潛在新員工。為整個組織的人力資源團隊和經理提供一個解決方案，用於安全地電子簽署、儲存和管理所有員工合約。在整個團隊中共享所有歷史通訊資料、文件、文件、員工合約和保密協議。 Armatic 員工聯絡人管理器使您的團隊能夠即時、輕鬆地存取所有員工相關信息，包括通訊資料、合約和 HR 相關註釋。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
BQE Core
bqe.com
BQE Core是一個雲端平台，整合會計、計費、時間跟踪和項目管理，幫助專業服務公司提升業務效率和財務運營。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 專注於解決一個非常特殊的問題。自由工作者和小型服務型企業很難獲得報酬。一項研究發現，60% 的發票被延遲支付，其中三分之一的延遲付款是在截止日期後兩週發生的。 CloudBooks 試圖透過盡可能簡單地開發票券和收款來解決這個問題。您可以向客戶發送無限的發票，追蹤這些發票的狀態，甚至在線上接受付款。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub是一個企業級CRM，整合銷售、營銷、支持和計費，幫助中小企業管理客戶相關活動。
Corcentric
corcentric.com
Corcentric 提供完整的從來源到付款和訂單到現金的解決方案，專注於降低成本、優化營運資本和釋放收入。 Corcentric 的模組化 SaaS 來源到付款產品包括分析、採購、供應商管理、合約生命週期管理、採購、發票管理、財務管理和支付解決方案。 Corcentric 的訂單到現金解決方案可以透過保證付款和消除信用風險來顯著降低您的 DSO。
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow 是世界上第一個端到端自動化簿記平台，可協助企業透過對話式 AI 和 ML 建立的虛擬即時助理以自動化方式管理財務。產品包括用於 AP 自動化的 CratoBot®； CratoRev® 用於 AR 自動化，CratoMatch® 用於銀行對帳。我們的平台即時整合您的應付帳款和應收帳款，我們確保您的銀行交易正確應用於應付帳款和應收帳款。
Elopage
elopage.com
elopage 代表產品、支付和自動化，是一個一體化線上銷售平台。透過elopage，企業家可以創建和銷售數位產品。重點是建立和擴展線上業務。該公司提供綜合線上商店以及會計簡化和稅務自動化。此外，還提供最常見的付款選項和付款方式，包括各種貨幣。由於整合的接口，elopage 也可以以相容的方式使用。該公司的德國總部和所在地位於柏林。
Envoice
envoice.eu
從購買發票和收據中提取資料最終是自動化的。我們為中小型企業和實踐提供完整的費用報告和採購管理解決方案。項目被準確記錄並順利發佈到您的會計軟體。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
Finom
finom.co
Finom是一個線上商業帳戶，可簡化財務管理，提供全球支付、智能發票和自動會計等功能。適合各類型企業使用。
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC 是唯一一款一體化支付平台，可協助企業同步所有財務、集中控制現金流，並在正確的時間與正確的財務專業人士保持同步。將創新軟體與無與倫比的服務結合，以新的、賦能的方式實現成長。
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：適用於小型企業的一體化人工智慧財務管理和會計應用程式 管理小型企業財務不一定是痛苦且耗時的。 Fiskl 提供針對企業家需求量身定制的一整套會計、發票、報告和財務工具，讓一切變得輕鬆。 Fiskl 受到全球超過 170,000 家中小企業的信賴，提供屢獲殊榮的財務管理服務，可透過行動裝置隨時隨地存取。主要功能包括： 🔹 完整的會計功能：Fiskl 提供完整的複式記帳會計，涵蓋發票、銀行/信用卡連接、費用追蹤、對帳、財務報表等。 🔹人工智慧驅動的自動化：我們專有的自動分類引擎使用人工智慧自動對交易進行分類、配對轉帳和核對帳戶，從而節省了手動工作時間。 🔹 行動應用程式：我們的 iOS 和 Android 應用程式支援隨時隨地管理財務，並在行動裝置上進行完整的會計處理——這是當今企業的必備條件。 🔹 多幣種：跨 168 種貨幣的高級多幣種支持，並自動對帳國外交易。 🔹 全球稅務處理：透過自動增值稅計算和報告，內建 100 多個國家的稅務合規性。 🔹 多語言發票：建立 60 多種語言的專業發票，以便與國際客戶順利溝通。 🔹 廣泛的付款選項：Fiskl 與 Stripe、PayPal、Apple Pay 等領先的支付網關整合。 🔹 銀行資料來源與同步：透過銀行資料來源和我們的同步引擎自動將全球 21,000 多家銀行的交易匯入會計。 🔹 自訂報告：透過簡單的拖放作業建立完全可自訂的財務報表，以追蹤您業務的 KPI。 🔹 協作：客戶入口網站允許與您的客戶和會計師共享發票和會計可見性。 🔹 API 和整合：Fiskl API 可以連接其他工具，例如 POS 系統、電子商務平台和 CRM。 🔹 適合任何行業：使用者從自由工作者到零售店再到代理商 - Fiskl 滿足所有類型的小型企業的需求。透過 Fiskl 的自動化、行動存取、無縫的全球覆蓋範圍和直覺的設計，您可以告別會計麻煩。無需處理電子表格，只需幾分鐘即可透過桌面或行動裝置享受富有洞察力的財務概覽。加入成千上萬轉向 Fiskl 的企業家的行列。立即註冊並掌控您的企業財務！
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一款線上會計和發票管理平台，幫助用戶簡化財務管理、追蹤支出並創建發票。
Hiveage
hiveage.com
快速、簡單且免費的雲端線上發票和計費軟體。 Hiveage 受到來自 140 個國家/地區 50,000 多名自由工作者和小型企業的信賴。無論是發送發票、接受付款或自動向客戶收費，Hiveage 都能幫助您擺脫財務困境，讓您可以專注於重要的事情。
Holded
holded.com
Holded是一個綜合業務管理軟件，提供財務、發票、庫存和項目管理等工具，幫助企業簡化管理流程，提高效率。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook是一個集中管理客戶流程的平台，幫助自由職業者和小型企業處理發票、支付、日程安排和客戶關係。
Invoice Temple
invoicetemple.com
發票神廟是一款專為小企業設計的發票應用，提供簡易的發票生成、自動化流程和財務管理功能。
InvoiceBerry
invoiceberry.com
InvoiceBerry是一款為小型企業和自由職業者設計的線上發票管理應用，支持發票發送、費用追蹤和客戶付款管理。
Invoiced
invoiced.com
Invoiced是一個簡化企業計費流程的應用，提供發票創建、管理及追蹤功能，並支持自動化和多種貨幣。
Invoicera
invoicera.com
Invoicera 是一款自動化發票和費用管理軟體，簡化帳單操作並減少人工錯誤。
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
InvoiceSherpa是一個自動化收款和發票管理的應用程序，可與主要會計軟件整合，幫助企業加速現金流和管理逾期付款。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是專為您設計的使用者友善解決方案。只需在我們精美的日曆中追蹤您完成的工作、費用和旅行，並讓我們的免費軟體產生您的會計。
Moneybird
moneybird.com
Moneybird是一款會計與發票軟件，幫助企業管理財務、處理發票、跟踪費用，以及提供財務報告。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice是一款針對小企業和自由職業者的發票及計費管理軟體，提供多種功能以簡化財務管理。
Nutcache
nutcache.com
從開始到結束管理和追蹤您的專案和任務。使用適合您的一體化軟體來更好地規劃、追蹤和組織您的專案和任務。
Ordway
ordwaylabs.com
用於擴展業務的計費和收入自動化平台，可簡化公司對產品定價、發送發票、收取付款和確認收入的方式。這個基於雲端的平台專為中小型企業市場而設計，消除了應收帳款和收入確認功能中的手動解決方法，並位於應用程式/CRM 和會計系統之間。 REST API 優先方法意味著可以在對工程團隊影響最小的情況下完成與現有系統的整合。
Outseta
outseta.com
Outseta 是唯一整合 CRM、訂閱計費、客戶溝通工具（電子郵件、服務台、聊天）的一體化平台，可協助訂閱新創公司更快啟動並更有效地擴展。 Outseta 為您的公司提供單一、清晰的業務績效視圖以及增加每月經常性收入所需的所有工具。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Paddle
paddle.com
Paddle是一個付款和訂閱管理的平台，提供簡化的解決方案來處理交易、稅務和客戶互動。
Paymo
paymoapp.com
Paymo是一款項目管理、時間跟踪及發票應用，可用於追蹤工作進度、分配任務及生成發票。
Pennylane
pennylane.tech
感謝 Pennylane，執行長能夠做出更明智的決策並促進財務管理。無需離開平台，他們就可以獲得即時且準確的數據、智慧發票工具以及高效的費用管理。
PHC GO
phcgo.net
適合快速公司的快速軟體。使用為您公司量身定制的線上管理軟體來控制業務並加速取得成果。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款使用者友善的會計軟體，旨在簡化小型企業和自由工作者的計費和財務管理。 ProfitBooks 提供可自訂的發票範本、線上收款以及輕鬆追蹤應付帳款和應收帳款等功能，幫助用戶簡化會計流程並改善現金流量——所有這些都是免費的。
Quipu
getquipu.com
探索管理業務的新方法。適合自由工作者和中小企業的計費軟體。
Sellsy
sellsy.com
Sellsy是一款全面的CRM解決方案，管理銷售流程，包括潛在客戶管理、開票、客戶服務及自動化營銷等功能，並可在多平台使用。
Stripe
stripe.com
Stripe是一個在線支付處理平台，提供各種付款方式和API，幫助企業在電子商務和移動應用中進行交易。
Stampli
stampli.com
Stampli是一個自動化應付賬款平台，與多種ERP系統整合，簡化發票處理並提升團隊合作與透明度。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader是一款工作管理軟體，集成項目管理、CRM和開票功能，幫助企業有效組織工作和監控進度。
TrulySmall
trulysmall.com
TrulySmall是一款簡化會計流程的應用，為小企業提供自動記帳、發票管理及報告功能，並支援收據匹配。
vcita
vcita.com
vcita是一款面向中小型企業的管理平台，提供客戶管理、約會安排、發票生成及安全支付等功能，幫助企業簡化日常運營。
Veem
veem.com
Veem是一個全球支付平台，簡化企業在100個國家之間的付款流程，支持多種貨幣，是小型企業和自由職業者的理想選擇。
Wave
waveapps.com
Wave是一款雲端會計和財務管理工具，專為小型企業和自由職業者設計，提供收入、費用跟蹤及發票管理等功能。
Xero
xero.com
Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks是一款雲端會計軟體，提供發票、費用追蹤和財務報告等功能，幫助小型企業有效管理財務。
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books是一款在線會計軟件，幫助企業管理財務，包括發票、費用跟踪及銀行對帳，支持多用戶協作和數據安全。