計費軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 突尼西亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司使用發票和計費軟體產生發票並將其發送給客戶，要求為交付的產品和服務付款。該軟體簡化了發票流程，減少了所需的時間和精力，並提高了計費準確性。 發票和計費軟體主要由會計專業人員使用，銷售人員或專案經理也可以使用它來為客戶提供估算或形式發票。它支援各種計費需求，例如專業服務的項目計費和公用事業的定期計費。 計費軟體與儲存客戶和產品/服務資訊的會計系統和 ERP 或 CRM 解決方案無縫整合。計費流程的最後階段（涉及付款收據）通常透過會計軟體或大型 ERP 解決方案中的模組進行管理。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings，Inc。是一家美國公司，經營全球在線支付系統，該系統支持在線匯款並用作傳統紙質方法（例如支票和匯票）的電子替代品。該公司是在線供應商，拍賣網站和許多其他商業用戶的付款處理器，為此，該公司收取費用，以換取一鍵式交易和密碼內存等收益。 貝寶於1998年成立於1998年，於2002年首次公開募股。當年晚些時候，它成為eBay的全資子公司，價值15億美元。 eBay在2015年將PayPal送往eBay的股東。 該公司通過收入在2019年美國最大的美國公司的2019年財富500強。
Pennylane
pennylane.tech
感謝 Pennylane，執行長能夠做出更明智的決策並促進財務管理。無需離開平台，他們就可以獲得即時且準確的數據、智慧發票工具以及高效的費用管理。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美國金融服務和軟件，作為總部位於美國加利福尼亞州舊金山的服務（SaaS）公司。該公司主要為電子商務網站和移動應用程序提供付款處理軟件和應用程序編程界面（API）。
Wave
waveapps.com
Wave是一家為小型企業提供金融服務和軟件的公司。 Wave總部位於加拿大多倫多的Leslieville社區。 該公司的第一個產品是一款免費的在線會計軟件，專為擁有1-9名員工的企業設計，然後是發票，個人理財和收據掃描軟件（OCR）。 2012年，Wave開始進入金融服務，最初是通過Wave（信用卡處理）的付款（信用卡處理）和Wave付款，隨後在2017年2月的Wave借貸，此後已停止。
EasyBill
easybill.de
自 2007 年以來，easybill GmbH 一直提供用於建立報價、送貨單、發票等文件的軟體，此外還為 Amazon、eBay、idealo 等市場自動建立發票和送貨單。或 Shopware、Shopify、Magento 等商店系統。 easybill 還提供以簡單、快速的方式以數位方式甚至手動方式建立發票、送貨單、報價和訂單的選項。所有文件建立後都可以立即透過電子郵件自動發送給客戶。從徽標到文具和內容的設計都可以根據個人因素進行調整和自動化。對於線上零售商來說，建立裝箱單並將客戶資料匯出給運輸服務提供者也很重要，例如： DHL、DPD、GLS、Hermes、德國郵政也是可能的，不同市場和商店系統的回饋也是如此。所有資料都可以完美匯出給稅務局或會計部門，或使用直接介面進行傳輸。
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由工作者和小型企業的首選發票產生器和業務工具。無論您身在何處，都可以透過網路和行動應用程式建立發票並將其發送給您的客戶。
Erplain
erplain.com
B2B 銷售和庫存簡化。 Erplain 是一款庫存和訂單管理軟體，可自動建立估價、銷售訂單、發票和採購訂單，同時即時更新庫存。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分析使領導者有信心做出明智的決策，確保業務的成長和繁榮。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一個整合業務應用程式的雲端平台，專為各種類型和規模的公司而設計。它允許您使用 Apptivo 的應用程式管理幾乎所有業務任務，從銷售和行銷到計費和支持，以及其間的一切。 Apptivo 沒有按應用程式定價；每位用戶每月僅需 10 美元即可存取整個平台。無論您將 Apptivo 用於單一應用程式還是管理整個業務，它都將為組織帶來難以置信的價值。 其應用涵蓋了整個客戶生命週期： * 行銷：建立有針對性的聯絡人清單、建立和發送電子郵件活動以及追蹤分析。 * 銷售：完整的 CRM 功能，具有強大的聯絡人管理、銷售管道、自動化和報告功能。 * 幫助台：功能強大的票務系統，具有電子郵件整合、入口網站和時間追蹤功能。 * 專案管理：透過甘特圖管理專案進度，追蹤時間和里程碑，並為所花費的精力開立發票。 * 現場服務：工單分配和調度、移動照片、時間和材料收集以及計費。 * 報價和計費：建立專業報價並透過整合的計費和定期發票功能透過電子郵件發送給您的客戶。 * 訂單管理：將報價轉化為訂單，追蹤庫存和出貨，並向客戶收取產品費用。 * 採購和供應鏈：管理供應商、追蹤採購訂單和發票以及管理庫存。 Apptivo 被來自全球 193 個國家的數十萬家企業使用，可容納高達數十億美元的企業的獨立顧問。 Apptivo 的靈活性是其三大優勢之一：可負擔性、靈活性和功能。它以單一價格提供整套業務應用程序，在一系列廣泛的應用程式中提供了豐富而強大的功能，這些應用程式提供了無與倫比的功能，具有一流的配置功能，使系統能夠靈活地適應任何類型的業務。
Aspire
aspireapp.com
Aspire 是面向現代企業的一體化財務平台，透過國際支付、費用管理、應付管理和應收帳款管理解決方案幫助亞洲超過15,000 家公司節省時間和金錢- 可透過單一用戶友好的帳戶進行訪問。 Aspire 總部位於新加坡，在五個國家擁有超過 450 名員工，並得到了紅杉、Lightspeed、Y-Combinator、騰訊和 Paypal 等全球頂級創投公司的支持。 2023年，Aspire完成超額認購的1億美元C輪融資，並宣布獲利。
Avaza
avaza.com
Avaza是用於運行以客戶為中心的業務的領先的多合一軟件。 Avaza允許各種規模的企業更輕鬆有效地管理團隊項目，團隊聊天，時間跟踪，費用報告，引用和發票。可以通過任何設備上的世界任何地方的Web瀏覽器訪問它。 Avaza提供了一套集成的功能套件，用於運營以客戶為中心的業務。這包括項目管理與協作，團隊聊天，資源調度，時間跟踪，費用管理，引用和發票。這些模塊中的每一個都可以一起使用或獨立使用以適合各種業務。 Avaza對於需要所有這些功能的諮詢和專業服務公司特別有用，並享受具有單一的真相和強大報告的來源。 Avaza是在雲中建造的，並在任何設備上可用。 Avaza在150多個國家 /地區使用了30,000多個專業服務業務。
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange 是一家為中間市場企業及其供應商提供應付帳款 (“AP”) 自動化軟體和支付解決方案的領先供應商。 AvidXchange 基於軟體即服務的端到端軟體和支付平台為超過 8,800 家企業實現 AP 工作流程數位化和自動化，在過去五年中已向超過 965,000 名買家的供應商客戶付款。 AvidXchange 擁有最大的中間市場供應商網路之一，透過以下方式為房地產、社區協會管理、醫療保健、社會服務、教育、酒店和專業服務以及建築、金融服務和媒體提供深入的行業專業知識。 Associates、BankTEL 和FastPay。此外，AvidXchange, Inc. 是一家獲得許可的美國 B2B 支付資金轉帳機構，獲得紐約州金融服務部以及所有其他要求 AvidXchange 獲得許可的州的資金轉帳機構許可。
BigTime
bigtime.net
BigTime 協助專業服務公司降低營運成本，輕鬆地將人才安排到正確的項目，並加快完成工作的付款時間，同時透過在您需要時提供所需的資訊來實現更快的決策。透過簡化專案營運、最大限度地提高資源利用率、加快應收帳款週期以及連接分散的資料來源，BigTime 讓專業服務公司更容易擴大規模和發展。 BigTime 擁有 2,800 多名客戶和 20 多年的經驗，旨在幫助您快速啟動和運行，靈活敏捷地運營，使您能夠解決當今的挑戰，同時與您一起擴展，抓住明天的機會。
Bill.com
bill.com
Bill.com是基於雲的軟件提供商，可自動為中小型企業提供後台財務運營。 Bill.com平台將企業與供應商和客戶聯繫起來，以幫助他們管理現金流入和流出。頂級競爭對手包括Tipalti和Yaypay。 Bill.com與美國最大的金融機構合作，在美國前100個會計師事務所中，超過70％的會計軟件包，包括Oracle Netsuite，Sage Intacct。，QuickBooks和Xero，是CPA的數字支付解決方案的首選提供商。美國CPAS（AICPA）的技術子公司COM。作為其單個在線商業銀行生態系統的一部分，將Bill.com Connect提供給白色標記的端到端付款自動化平台，Bill.com Connect提供給金融機構。當前的客戶包括摩根大通商業銀行，富國銀行，商業銀行和奧馬哈第一國家銀行。美國銀行和PNC還將Bill.com用作其付款技術產品的一部分。 截至2019年，該公司在加利福尼亞州聖何塞和德克薩斯州休斯敦設有辦事處。
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time 是一款基於雲端的時間追蹤和計費軟體，專為律師、顧問、企業家和自由工作者設計。我們在這裡確保您的計費時間被追蹤、組織、開立發票，並可以從任何電腦或行動裝置安全地存取。時間就是金錢，追蹤兩者很重要。我們致力於透過業界領先的功能和屢獲殊榮的客戶支援團隊來簡化您的計費系統。
Biller Genie
billergenie.com
屢獲殊榮的基於雲端的解決方案，可自動執行應收帳款從帳單提交到跟進和收款的整個過程，而無需更改您當前的流程。我們還增強您的會計軟體，將其與您的支付處理器連接，確保所有系統完全整合。由於我們的易用性，您目前的系統不會發生任何變化。我們與您目前的會計軟體無縫集成，您可以繼續使用現有的支付處理器。只需點擊幾下，Biller Genie 即可在幾分鐘內啟動並運行以收取您的應收帳款。初始設定完成後，您就可以坐下來放鬆了。
Blinksale
blinksale.com
超級簡單的專業發票軟體，專為自由工作者、個人企業家和小型團隊設計。 Blinksale 可以輕鬆發送發票並快速獲得付款 - 就是這樣！自2005 年以來，Blinksale 用戶一直喜愛的功能... 建立自訂一次性或定期發票將估算值轉換為發票設定付款條件，如net-30 或應用自動滯納金在客戶開立發票時收到通知接受Stripe的所有主要付款方式， Paypal 和 ACH Blinksale 最受喜愛的功能是什麼？是無限的！無限發票 無限客戶 無限用戶 立即開始使用 Blinksale！
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券、線上計費和互動式客戶門戶，所有這些都與您當前的會計和 CRM 系統整合和同步。支付標記化和自動失敗支付恢復可確保不會錯過任何付款並且所有資料都是安全的。 2. 銷售和成功自動化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我們的 QTC 和 CPQ 功能自動為潛在客戶報價、控制定價並更快地完成交易。從建立報價到向客戶收取現金的一切。使您的銷售和成功團隊能夠處理 QTC 流程並消除部門瓶頸。不再事後猜測，讓您的銷售團隊在明確定義的框架內處理新合約創建的所有方面 - 從報價到電子簽名和付款。與客戶經理共享整個團隊的所有歷史通訊資料、文件、文件、發票和合約。使用 Armatic 內建的聯絡中心與您的客戶溝通。利用 Armatic 淨推薦值引擎加入成長速度比競爭對手快 2 倍的公司。使您的團隊能夠在客戶回饋的支持下做出更好的決策。 3. 人力資本自動化（eNPS、員工倡議、合約、電子記錄）：衡量並提高員工對 Armatic 員工 NPS 的滿意度。與員工建立溝通回饋循環，以提高忠誠度和員工敬業度。透過員工倡導擴大公司的社會影響力。利用員工的社交網絡，為他們提供一個簡單的方式來分享經批准的公司資訊。您公司的社交貼文會吸引大量的潛在客戶和潛在新員工。為整個組織的人力資源團隊和經理提供一個解決方案，用於安全地電子簽署、儲存和管理所有員工合約。在整個團隊中共享所有歷史通訊資料、文件、文件、員工合約和保密協議。 Armatic 員工聯絡人管理器使您的團隊能夠即時、輕鬆地存取所有員工相關信息，包括通訊資料、合約和 HR 相關註釋。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行並符合預算。 CRM 在一處管理您的客戶及其專案。使用您的所有註釋、聯絡人、費率和標籤建立獨特的客戶檔案。邀請您的客戶訪問您的品牌客戶門戶，他們可以存取您與他們共享的項目、文件和連結。
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 專注於解決一個非常特殊的問題。自由工作者和小型服務型企業很難獲得報酬。一項研究發現，60% 的發票被延遲支付，其中三分之一的延遲付款是在截止日期後兩週發生的。 CloudBooks 試圖透過盡可能簡單地開發票券和收款來解決這個問題。您可以向客戶發送無限的發票，追蹤這些發票的狀態，甚至在線上接受付款。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 是一種企業級 CRM，具有銷售、行銷、支援和計費功能，可從一個統一平台管理所有客戶相關活動。它是一個專為中小企業打造的高馬力業務成長平台。您可以使用 ConvergeHub 在客戶生命週期的每個階段完成所有與客戶相關的活動。使用它來吸引潛在客戶、發送行銷活動、培養潛在客戶、完成銷售、回答支援請求、產生合約、儲存文件、管理產品或服務、發送報價、建立發票等。 ConvergeHub 強大的客製化和自動化功能可讓您配置和自動化您自己的業務流程，並大幅提高生產力。 ConvergeHub 的 360 度潛在客戶和客戶視圖為您提供深入可行的見解，讓您可以透過活動歷史記錄追蹤所有接觸點，並讓您透過任何管道（電子郵件、電話、簡訊、傳真或社會的。評論、註釋、標籤、任務、約會、日曆、提醒、通知匯集在一起，讓您保持聯繫並了解最新資訊。您可以對清單進行細分、建立範本並透過電子郵件和文字進行行銷活動。透過追蹤客戶服務案例並快速回應，與客戶保持密切聯繫。透過直接從 CRM 建立產品和服務報價並發送發票來快速獲得付款，並在收到付款時追蹤付款。報告產生器和可自訂的儀表板可讓您建立自己的報告並直觀地追蹤業務各個領域的進度。 ConvergeHub 透過許多本機整合（例如 QuickBooks、DocuSign、PandaDoc、Ringcentral、Twilio、Office365、Box、Dropbox、Wordpress 等）以及 Zapier、Piesync、API 和 Webhooks 與其他軟體整合。
Corcentric
corcentric.com
Corcentric 提供完整的從來源到付款和訂單到現金的解決方案，專注於降低成本、優化營運資本和釋放收入。 Corcentric 的模組化 SaaS 來源到付款產品包括分析、採購、供應商管理、合約生命週期管理、採購、發票管理、財務管理和支付解決方案。 Corcentric 的訂單到現金解決方案可以透過保證付款和消除信用風險來顯著降低您的 DSO。
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow 是世界上第一個端到端自動化簿記平台，可協助企業透過對話式 AI 和 ML 建立的虛擬即時助理以自動化方式管理財務。產品包括用於 AP 自動化的 CratoBot®； CratoRev® 用於 AR 自動化，CratoMatch® 用於銀行對帳。我們的平台即時整合您的應付帳款和應收帳款，我們確保您的銀行交易正確應用於應付帳款和應收帳款。
Elopage
elopage.com
elopage 代表產品、支付和自動化，是一個一體化線上銷售平台。透過elopage，企業家可以創建和銷售數位產品。重點是建立和擴展線上業務。該公司提供綜合線上商店以及會計簡化和稅務自動化。此外，還提供最常見的付款選項和付款方式，包括各種貨幣。由於整合的接口，elopage 也可以以相容的方式使用。該公司的德國總部和所在地位於柏林。
Envoice
envoice.eu
從購買發票和收據中提取資料最終是自動化的。我們為中小型企業和實踐提供完整的費用報告和採購管理解決方案。項目被準確記錄並順利發佈到您的會計軟體。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
Finom
finom.co
Finom提供了一個完全在線業務帳戶，徹底改變了財務運營。它集成了全球支付工具，智能發票，自動簿記和團隊費用管理功能。 Finom的訂閱計劃專為從自由職業者和初創企業到中小企業和公司的任何規模的企業而設計。借助Finom，您將在1-3個工作日內獲得歐洲iban在線準備。您開設的一個業務帳戶包含全部福利列表，可讓您從手機或筆記本電腦上處理財務狀況： - 為您和您的團隊免費借記卡，現金返還高達3％； - 蘋果工資和Google Pay方便的即時付款； - 根據所選計劃免費每月ATM提款限制； - 自由SEPA和Direct借記根據所選計劃轉移卷； - 全球付款（150個國家），沒有任何隱藏費用； - 實時FX儀表板，24次貨幣，良好的價格（銀行間 + 0.5％）； - 智能發票，可讓您快速獲得兩倍的報酬； - 其他帳戶可以輕鬆連接到您的Finom儀表板； - 準備會計數據導出和定制的團隊錢包訪問； - 內置功能，可幫助節省會計師和稅務顧問； - 通過電話，視頻和聊天提供客戶服務團隊； - 最高級別的安全和資金保護措施。
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC 是唯一一款一體化支付平台，可協助企業同步所有財務、集中控制現金流，並在正確的時間與正確的財務專業人士保持同步。將創新軟體與無與倫比的服務結合，以新的、賦能的方式實現成長。
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：適用於小型企業的一體化人工智慧財務管理和會計應用程式 管理小型企業財務不一定是痛苦且耗時的。 Fiskl 提供針對企業家需求量身定制的一整套會計、發票、報告和財務工具，讓一切變得輕鬆。 Fiskl 受到全球超過 170,000 家中小企業的信賴，提供屢獲殊榮的財務管理服務，可透過行動裝置隨時隨地存取。主要功能包括： 🔹 完整的會計功能：Fiskl 提供完整的複式記帳會計，涵蓋發票、銀行/信用卡連接、費用追蹤、對帳、財務報表等。 🔹人工智慧驅動的自動化：我們專有的自動分類引擎使用人工智慧自動對交易進行分類、配對轉帳和核對帳戶，從而節省了手動工作時間。 🔹 行動應用程式：我們的 iOS 和 Android 應用程式支援隨時隨地管理財務，並在行動裝置上進行完整的會計處理——這是當今企業的必備條件。 🔹 多幣種：跨 168 種貨幣的高級多幣種支持，並自動對帳國外交易。 🔹 全球稅務處理：透過自動增值稅計算和報告，內建 100 多個國家的稅務合規性。 🔹 多語言發票：建立 60 多種語言的專業發票，以便與國際客戶順利溝通。 🔹 廣泛的付款選項：Fiskl 與 Stripe、PayPal、Apple Pay 等領先的支付網關整合。 🔹 銀行資料來源與同步：透過銀行資料來源和我們的同步引擎自動將全球 21,000 多家銀行的交易匯入會計。 🔹 自訂報告：透過簡單的拖放作業建立完全可自訂的財務報表，以追蹤您業務的 KPI。 🔹 協作：客戶入口網站允許與您的客戶和會計師共享發票和會計可見性。 🔹 API 和整合：Fiskl API 可以連接其他工具，例如 POS 系統、電子商務平台和 CRM。 🔹 適合任何行業：使用者從自由工作者到零售店再到代理商 - Fiskl 滿足所有類型的小型企業的需求。透過 Fiskl 的自動化、行動存取、無縫的全球覆蓋範圍和直覺的設計，您可以告別會計麻煩。無需處理電子表格，只需幾分鐘即可透過桌面或行動裝置享受富有洞察力的財務概覽。加入成千上萬轉向 Fiskl 的企業家的行列。立即註冊並掌控您的企業財務！
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一個在線會計和發票平台，可節省您的時間，自動化管理，並保持書籍有組織，並且您的業務看起來專業。 FreshBooks認為，財務記錄保存應該容易快速，但仍然足夠詳細以滿足您的會計師。免費嘗試30天。
Hiveage
hiveage.com
快速、簡單且免費的雲端線上發票和計費軟體。 Hiveage 受到來自 140 個國家/地區 50,000 多名自由工作者和小型企業的信賴。無論是發送發票、接受付款或自動向客戶收費，Hiveage 都能幫助您擺脫財務困境，讓您可以專注於重要的事情。
Holded
holded.com
Holded是一款適合現代企業的企業管理軟體。當您從單一平台管理業務的每個要素時，可以增加銷售額、減少開支並節省時間。 Holded 為您提供做出更好業務決策所需的所有工具。發票、會計、CRM、團隊、項目和庫存，您所需的一切都集中在一處。透過 Holded 無縫控制並同步您的所有業務功能。立即開始使用這個世界級的雲端 ERP！
HoneyBook
honeybook.com
Honeybook是一個集中的客戶流管理平台，它使獨立企業能夠提供出色的客戶體驗並充滿信心地運營。核心功能： - 發票 - 建議 - 在線付款 - 調度 - 聯繫表格和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - QuickBooks Integration-自動付款提醒 - 客戶端 +登錄
Invoice Temple
invoicetemple.com
Invoice Temple 是專為小型企業主設計的終極發票解決方案。我們的應用程式提供了一個用戶友好且高效的平台，使企業家能夠輕鬆產生專業發票。 Invoice Temple 具有一系列出色的功能，可確保即使對於最不懂技術的個人來說，發票也能成為一個簡單且簡化的流程。透過選擇 Invoice Temple，您可以存取各種可自訂的發票模板，讓您可以使用您的徽標、業務詳細資訊和獨特的方案來個性化您的發票。這種個人化程度不僅可以提高您的專業水平，還可以增強您的品牌形象，為您的客戶和顧客注入信心。此外，Invoice Temple 可無縫整合您的採購訂單和採購記錄，無需手動輸入資料並確保財務記錄的準確性。您還可以利用我們的庫存管理功能，使您能夠即時查看庫存水準並避免錯誤。透過我們全面的儀表板，您的所有發票、估價和帳單都可以方便地集中管理，無需手動保存記錄。我們的應用程式還提供通知系統和提醒，幫助您追蹤付款並向您的客戶發送友好提醒。
InvoiceBerry
invoiceberry.com
為小型企業和自由工作者提供簡單有效的線上發票。發送發票、追蹤費用並追蹤客戶付款。今天就報名吧！
Invoiced
invoiced.com
開票是一個功能強大且用戶友好的應收賬款平台，旨在幫助企業簡化賬單，增強現金流量並提高客戶滿意度。該軟件解決方案迎合了希望通過自動化A/R來優化其財務運營的組織。 發票主要針對企業大小的企業，提供簡化複雜財務流程的工具。該平台對於管理大量交易或有重複計費需求的公司特別有益。發票允許企業通過提供可自定義的發票模板和自動計費等功能來減少手動發票任務上花費的時間。這種效率節省了時間並最大程度地減少了人為錯誤的風險，這可能導致付款延遲。 發票的出色功能之一是其集成的付款處理功能。這使用戶可以通過發票直接接受付款，從而簡化付款收集過程。此外，該平台還包括強大的付款跟踪和帳戶對帳工具，這些工具可幫助企業實時監視其現金流。通過提供訂閱管理，開票還可以迎合具有經常收入模型的公司，從而使他們能夠毫不費力地管理客戶訂閱。 發票已獲得全球成千上萬客戶的信任，處理數十億美元的應收賬款。它作為應收賬款自動化領域的領導者的聲譽通過了諸如G2等行業平台的認可進一步鞏固，在該平台中，它被公認為各個財務管理領域的類別領導者。該平台增強現金流管理並改善信用和收款流程的能力使其成為旨在提高其財務運營的企業的寶貴資產。 總體而言，發票在其類別中脫穎而出，提供了一個全面的解決方案，可以簡化發票並增強整體財務管理。其用戶友好的界面和強大的自動化功能將其定位為希望提高效率和客戶滿意度的企業的重要工具。
Invoicera
invoicera.com
Invoicera-用於簡化計費操作的自動發票和費用管理軟件 您是否對成堆的手動發票和努力跟踪付款感到困惑？ 如果您發現自己在手動計費過程上花費了無數小時的時間，導致錯誤和效率低下，那麼Invoicera在這裡節省了您的時間和精力！ Invoicera提供了哪些功能？ *自動化發票生成：告別手動創建發票。 Invoicera自動化整個過程，節省您的時間並減少錯誤的風險。 *實時付款跟踪：通過Invoicera的實時付款跟踪系統，請掌握現金流量的脈衝。監視未償還發票，收到及時的付款提醒，並保持收款。 *無縫集成：Invoicera與流行的會計軟件和14多個付款網關無縫集成，以確保您所有平台上的平穩而一致的計費體驗。 *可自定義的發票模板：使用Invoicera的可自定義模板個性化發票。添加您的品牌，包括特定的條款和條件，並創建專業的外觀，以增強您的品牌標識。 *安全的在線付款：Invoicera支持多種付款方式，確保為客戶提供無憂的付款經驗。為您的客戶提供一種安全便捷的方式來在線支付發票。 *全面的報告：通過Invoicera的全面報告功能，獲得寶貴的見解。分析數據，確定趨勢並做出明智的業務決策。 為什麼Invoicera是最佳選擇？ *簡化計費流程 *改善現金流量管理 *增強的客戶體驗 *減少計費錯誤 *節省時間 *提高盈利能力 使用Invoicera釋放有效的發票管理的功能。今天嘗試一下，體驗無縫的計費之旅，使您的業務前進。
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Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款強大且功能豐富的發票和計費軟體，旨在簡化自由工作者、小型企業主和企業家的財務管理。憑藉其全面的工具和用戶友好的介面，Moon Invoice 提供無縫的發票體驗，同時簡化各個行業和企業的整體計費操作。 Moon Invoice 的關鍵優勢之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 輕鬆創建和自訂與您的品牌形象相符的專業發票。該軟體提供各種模板和自訂選項，可讓您添加徽標、選擇顏色並個性化您的發票，以創建一致且專業的形象。產生發票僅僅是開始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能來有效管理您的財務運營。您可以在軟體中無縫追蹤費用、管理採購訂單並記錄付款。此外，Moon Invoice 支援多種貨幣和語言，使其成為全球企業的絕佳選擇。以下是Moon Invoice 的主要功能： - 帶有品牌選項的可定制發票- 方便客戶溝通的估算和報價- 費用跟踪和管理- 自動計費的定期發票- 時間跟踪以獲取準確的計費時間- 通過流行網關接受線上付款- 多種- 全球交易的貨幣支援- 綜合報告和見解- 採購訂單管理- 用於個人化服務的客戶資料庫- 用於行動存取的行動應用程式- 與流行的會計和生產力工具整合該軟體透過與流行的支付網關集成，超越了開票功能，實現安全便捷的線上交易。這可確保您快速、按時收到客戶付款，改善現金流量並減輕管理負擔。這種基於雲端的解決方案可讓您隨時隨地在任何裝置上存取發票資料。行動應用程式進一步擴展了這種可訪問性，使您可以隨時隨地管理發票和計費活動。此外，Moon Invoice 優先考慮客戶支持，提供及時協助來解決任何問題或疑慮。該軟體定期更新新功能和改進，確保您能夠使用最新的工具進行高效的財務管理。
Nutcache
nutcache.com
從開始到結束管理和追蹤您的專案和任務。使用適合您的一體化軟體來更好地規劃、追蹤和組織您的專案和任務。
Ordway
ordwaylabs.com
用於擴展業務的計費和收入自動化平台，可簡化公司對產品定價、發送發票、收取付款和確認收入的方式。這個基於雲端的平台專為中小型企業市場而設計，消除了應收帳款和收入確認功能中的手動解決方法，並位於應用程式/CRM 和會計系統之間。 REST API 優先方法意味著可以在對工程團隊影響最小的情況下完成與現有系統的整合。
Outseta
outseta.com
Outseta 是唯一整合 CRM、訂閱計費、客戶溝通工具（電子郵件、服務台、聊天）的一體化平台，可協助訂閱新創公司更快啟動並更有效地擴展。 Outseta 為您的公司提供單一、清晰的業務績效視圖以及增加每月經常性收入所需的所有工具。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Paddle
paddle.com
Paddle 為 SaaS 提供完整的付款、稅務和訂閱解決方案。我們不是拼湊和維護分散的支付堆疊，而是在一個平台上“為您做”，為您提供單一的資料來源和收入真相。我們處理從結帳、付款、訂閱管理、發票和續訂到催款、全球稅務合規、詐欺保護和報告的一切事務。我們該怎麼做呢？作為您的記錄商戶，Paddle 會為您管理以下事項： 與多個支付服務提供者整合。在世界各地收取和繳納銷售稅的責任。詐欺保護和處理退款。跨訂閱計費和付款的收入數據核對。減少客戶流失並恢復失敗的付款。與計費相關的支援查詢。當您專注於發展業務時，讓我們專注於優化您的付款和計費流程的每個部分。
Paymo
paymoapp.com
PayMo是一個項目管理，時間跟踪和發票應用程序，可讓您在監視所有項目的同時跟踪旅途中或工作場所的工作。創建您的待辦事項列表，計劃項目，分配任務，在上下文中進行交流，並將其用作時間跟踪器或員工時間時鐘。您還可以在旅途中跟踪收入並創建外觀專業的發票。 來自世界各地的100.000多名用戶每天都依靠PayMo進行項目和時間跟踪或協作。 ***任務管理與協作*** 將團隊帶到同一頁面上： - 創建任務，將其分成任務列表或添加子任務以使其更易於管理 - 按項目，到期日或優先級查看列表或看板董事會的任務 - 為每個任務設置估計的時間預算，並準確衡量您的努力 - 關於最新項目更新的任務或項目級別評論 - 將文件附加到任務，評論或項目 - 將所有內容匯總在一起 - 使用搜索功能在幾秒鐘內找到所需的項目 ***踪跡時間*** 消除猜測，提高生產率並使項目獲利： - 通過秒錶跟踪時間或手動添加 - 快速恢復計時器，並通過點擊播放按鈕進行最新任務 - 在時間表區域內按時間順序查看所有時間，並輕鬆編輯現有時間條目 - 檢查員工時間表並查看活動計時器 ***計劃和管理工作*** 密切關注進度和您的團隊： - 為重要的可交付成果計劃里程碑 - 概述每個項目的健康 - 跟踪客戶及其聯繫 - 在可用項目更新時收到推送通知 ***移動發票*** 在旅途中經營您的業務： - 將時間表變成發票 - 發送發票之前預覽發票 - 接受在線付款並提前添加部分付款 - 用相機快照存儲移動費用
PHC GO
phcgo.net
適合快速公司的快速軟體。使用為您公司量身定制的線上管理軟體來控制業務並加速取得成果。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款使用者友善的會計軟體，旨在簡化小型企業和自由工作者的計費和財務管理。 ProfitBooks 提供可自訂的發票範本、線上收款以及輕鬆追蹤應付帳款和應收帳款等功能，幫助用戶簡化會計流程並改善現金流量——所有這些都是免費的。
Quipu
getquipu.com
探索管理業務的新方法。適合自由工作者和中小企業的計費軟體。
Sellsy
sellsy.com
Selsy 是一個全面的 CRM 解決方案；無需為多個軟體而煩惱。 Sellsy 管理從勘探到付款的銷售流程的每個環節。使用 Sellsy 的公司可以提高銷售額、做出更明智的決策並提高效率。 Sellsy 可以調整以滿足您的業務需求。可在線上、網路和行動裝置上使用，價格實惠。 Sellsy 解決方案包括： • 潛在客戶開發、追蹤和評分• 發票• 客戶服務管理• 自動化行銷活動和電子郵件• 360 度客戶視圖• 管道視圖• 協作工具• 專案管理• 採購、費用和利潤• 電子商務• POS •時間追蹤及更多！
Stampli
stampli.com
Stampli 適用於需要自動化效率，但又不想重新設計 ERP 或更改現有 AP 流程的應付帳款團隊。與其他解決方案不同，Stampli 為 70 多個 ERP 的全部本機功能提供全面支持，使我們能夠在幾週（而不是幾個月）內完成部署，並且不會中斷您的業務。 Stampli 將所有與 AP 相關的通訊、文件和工作流程集中到一處，以實現完全可見性和控制。使用者學習起來很簡單，使用起來也更簡單，特別是 Billy the Bot™ 可以自動執行幾乎所有的擷取、編碼、路由、詐欺偵測和其他手動任務。為了提高效率，Stampli 的核心 AP 解決方案輔以一套整合產品，包括直接支付、信用卡、高級供應商管理等。 Stampli 為您的整個 AP 專案提供完整的可見性和控制。它可以降低錯誤、詐欺和合規問題的風險，同時改善供應商關係並使您的 AP 流程更有效率。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
TrulySmall
trulysmall.com
一款節省時間的會計應用程序，可為小型企業主自動執行記帳任務。 Kashoo 使用機器學習對銀行和信用卡交易的費用進行分類和核對，並一鍵提供準確、完整和即時的報告。除了自動對帳之外，Kashoo 還提供 OCR 和收據匹配功能。只需將收據圖像放入收件箱，Kashoo 就會自動將其與交易進行匹配。
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記筆記並從友善的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工作者和提供國際服務的企業。 2020 年，Veem 的客戶群達到 225,000 名用戶。