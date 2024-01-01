計費軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 格瑞那達

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司使用發票和計費軟體產生發票並將其發送給客戶，要求為交付的產品和服務付款。該軟體簡化了發票流程，減少了所需的時間和精力，並提高了計費準確性。 發票和計費軟體主要由會計專業人員使用，銷售人員或專案經理也可以使用它來為客戶提供估算或形式發票。它支援各種計費需求，例如專業服務的項目計費和公用事業的定期計費。 計費軟體與儲存客戶和產品/服務資訊的會計系統和 ERP 或 CRM 解決方案無縫整合。計費流程的最後階段（涉及付款收據）通常透過會計軟體或大型 ERP 解決方案中的模組進行管理。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Zoho Invoice
zoho.com
適用於小型企業的線上發票軟體。 Zoho Invoice 是線上開立發票軟體，可協助您製作專業發票、自動發送付款提醒並更快地在線上獲得付款。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由工作者和小型企業的首選發票產生器和業務工具。無論您身在何處，都可以透過網路和行動應用程式建立發票並將其發送給您的客戶。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基於雲端的軟體供應商，致力於為中小型企業實現後台財務營運自動化。 Bill.com 平台將企業與其供應商和客戶連結起來，幫助他們管理現金流入和流出。主要競爭對手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com與美國最大的金融機構、美國百大會計師事務所中超過70%的公司合作，領先的會計軟體包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA數位支付解決方案的首選提供商。機構。目前的客戶包括摩根大通商業銀行、富國銀行、商業銀行和奧馬哈第一國民銀行。美國銀行和 PNC 也使用 Bill.com 作為其支付技術產...
Moneybird
moneybird.com
會計也可以很有趣！超過 20 萬名企業家使用我們的軟體來管理他們的財務。
Finom
finom.co
Finom 提供完全線上的企業帳戶，徹底改變並簡化了財務營運。它整合了全球支付工具、智慧發票、自動記帳和團隊費用管理功能。 Finom 的訂閱計畫適用於任何規模的企業，從自由工作者和新創公司到中小企業和企業。透過 Finom，您將在 1-3 個工作天內獲得完全線上準備的歐洲 IBAN。您開設的企業帳戶具有一系列優勢，可讓您直接透過手機或筆記型電腦處理財務： - 為您和您的團隊提供免費簽帳卡，回饋高達 3%； - 使用 Apple Pay 和 Google Pay 進行便利的行動支付； - 每月免費 ATM 提款限額取決於所選方案； - 免費 SEPA 和直接扣款轉帳金額取決於所選方案； - 全...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Invoice Simple
invoicesimple.com
Invoice Simple 讓小型企業能夠隨時隨地開立發票並透過手機開展業務，從而節省了小型企業的時間。 Invoice Simple 是領先的發票應用程序，並且仍在快速成長。多年來，我們已經使用我們備受好評的 iOS 和 Android 應用程式以及我們的網站為數十萬滿意的客戶提供支援。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了一個用於客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款適用於最多 20 人的小型團隊的工作管理軟體。它是數位、創意和行銷機構、諮詢企業、軟體和工程公司以及建築公司的理想選擇。它允許您隨時隨地管理客戶專案和業務任務、追蹤工作時間並為客戶開立發票。軟體的主要重點是幫助團隊從開始到結束管理專案： - 將專案拆分為任務清單和任務，並將其分配給您的員工或同事- 透過網路計時器自動追蹤辦公室的工作時間或在旅途中透過行動應用程式- 透過討論讓參與專案的每個人都了解最新情況- 創建可自訂的靜態和即時報告並追蹤業務績效- 儲存與專案相關的所有文件- 以便每個人都可以隨時存取它們- 視覺化團隊的工作，消除瓶頸，並減少項目中的空閒時間- 跟踪所有計算...
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks 是一款智慧、美觀的會計軟體，適用於承包商、小型企業和會計師。我們還使線上發票和時間追蹤比以往更容易。我們的應用程式提供了更直觀的體驗和更簡潔的佈局，而且它可以在任何地方使用。 ZipBooks 絕不會在發票上加浮水印、出售您的資料或向您發送
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，以使您的專案按計劃並...
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
Holded
holded.com
Holded是一款適合現代企業的企業管理軟體。當您從單一平台管理業務的每個要素時，可以增加銷售額、減少開支並節省時間。 Holded 為您提供做出更好業務決策所需的所有工具。發票、會計、CRM、團隊、項目和庫存，您所需的一切都集中在一處。透過 Holded 無縫控制並同步您的所有業務功能。立即開始使用這個世界級的雲端 ERP！
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分...
Invoice Maker
invoicemaker.com
Invoice Maker 是一個用於建立發票、估算、報告、接收付款和營運業務的綜合解決方案。有了它，您無論身在何處都可以建立表格、填寫範本、向客戶發送文件並接受付款。
Pennylane
pennylane.tech
感謝 Pennylane，執行長能夠做出更明智的決策並促進財務管理。無需離開平台，他們就可以獲得即時且準確的數據、智慧發票工具以及高效的費用管理。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易於使用的會計軟體，專為企業主及其銷售團隊設計。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款強大且功能豐富的發票和計費軟體，旨在簡化自由工作者、小型企業主和企業家的財務管理。憑藉其全面的工具和用戶友好的介面，Moon Invoice 提供無縫的發票體驗，同時簡化各個行業和企業的整體計費操作。 Moon Invoice 的關鍵優勢之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 輕鬆創建和自訂與您的品牌形象相符的專業發票。該軟體提供各種模板和自訂選項，可讓您添加徽標、選擇顏色並個性化您的發票，以創建一致且專業的形象。產生發票僅僅是開始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能來有效管理您的財務運營。您可以在軟體中無縫追蹤費用、管理採購訂單並...
Tipalti
tipalti.com
自動化端到端應付帳款流程的唯一解決方案。使用 Tipalti 自動化您的全部應付帳款、全球合作夥伴付款和採購流程，並消除 80% 的手動工作量。 Tiplati 使您能夠輕鬆加入供應商、合作夥伴和自由工作者，簡化 PO 生成，加快審批速度，消除發票條目，並以當地貨幣向 196 個國家/地區快速進行全球付款。還包括全球稅務合規性、2 路和3 路PO 匹配、多實體支援、OCR 發票掃描、員工費用、實體卡和虛擬卡享受與ERP 整合（包括NetSuite、Quickbooks、Xero 和Sage Intacct）的即時對帳。我們在做到這一切的同時，保持了 98% 的客戶滿意度，並與 Amazon T...
BigTime
bigtime.net
BigTime 協助專業服務公司降低營運成本，輕鬆地將人才安排到正確的項目，並加快完成工作的付款時間，同時透過在您需要時提供所需的資訊來實現更快的決策。透過簡化專案營運、最大限度地提高資源利用率、加快應收帳款週期以及連接分散的資料來源，BigTime 讓專業服務公司更容易擴大規模和發展。 BigTime 擁有 2,800 多名客戶和 20 多年的經驗，旨在幫助您快速啟動和運行，靈活敏捷地運營，使您能夠解決當今的挑戰，同時與您一起擴展，抓住明天的機會。
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook 是一款適用於小型企業的印度簡單 GST 計費、發票和庫存管理軟體和應用程式。該軟體是完全可自訂的，其功能可滿足任何企業的不同需求。
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記錄筆記並從友好的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是專為您設計的使用者友善解決方案。只需在我們精美的日曆中追蹤您完成的工作、費用和旅行，並讓我們的免費軟體產生您的會計。
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套整合的功能來運作以客戶為中心的業務。這包括專案管理和協作、團隊聊天、資源調度、時間追蹤、費用管理、報價和發票。這些模組中的每一個都可以一起使用或獨立使用，以適應廣泛的業務。 Avaza 對於需要所有這些功能並喜歡擁有單一事實來源和強大報告的諮詢和專業服務公司特別有用。 Avaza 建置於雲端，可在任何裝置上使用。
InvoiceBerry
invoiceberry.com
為小型企業和自由工作者提供簡單有效的線上發票。發送發票、追蹤費用並追蹤客戶付款。今天就報名吧！
EasyBill
easybill.de
自 2007 年以來，easybill GmbH 一直提供用於建立報價、送貨單、發票等文件的軟體，此外還為 Amazon、eBay、idealo 等市場自動建立發票和送貨單。或 Shopware、Shopify、Magento 等商店系統。 easybill 還提供以簡單、快速的方式以數位方式甚至手動方式建立發票、送貨單、報價和訂單的選項。所有文件建立後都可以立即透過電子郵件自動發送給客戶。從徽標到文具和內容的設計都可以根據個人因素進行調整和自動化。對於線上零售商來說，建立裝箱單並將客戶資料匯出給運輸服務提供者也很重要，例如： DHL、DPD、GLS、Hermes、德國郵政也是可能的，不同市場...
Aspire
aspireapp.com
Aspire 是面向現代企業的一體化財務平台，透過國際支付、費用管理、應付管理和應收帳款管理解決方案幫助亞洲超過15,000 家公司節省時間和金錢- 可透過單一用戶友好的帳戶進行訪問。 Aspire 總部位於新加坡，在五個國家擁有超過 450 名員工，並得到了紅杉、Lightspeed、Y-Combinator、騰訊和 Paypal 等全球頂級創投公司的支持。 2023年，Aspire完成超額認購的1億美元C輪融資，並宣布獲利。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 專注於解決一個非常特殊的問題。自由工作者和小型服務型企業很難獲得報酬。一項研究發現，60% 的發票被延遲支付，其中三分之一的延遲付款是在截止日期後兩週發生的。 CloudBooks 試圖透過盡可能簡單地開發票券和收款來解決這個問題。您可以向客戶發送無限的發票，追蹤這些發票的狀態，甚至在線上接受付款。
Invoice Temple
invoicetemple.com
Invoice Temple 是專為小型企業主設計的終極發票解決方案。我們的應用程式提供了一個用戶友好且高效的平台，使企業家能夠輕鬆產生專業發票。 Invoice Temple 具有一系列出色的功能，可確保即使對於最不懂技術的個人來說，發票也能成為一個簡單且簡化的流程。透過選擇 Invoice Temple，您可以存取各種可自訂的發票模板，讓您可以使用您的徽標、業務詳細資訊和獨特的方案來個性化您的發票。這種個人化程度不僅可以提高您的專業水平，還可以增強您的品牌形象，為您的客戶和顧客注入信心。此外，Invoice Temple 可無縫整合您的採購訂單和採購記錄，無需手動輸入資料並確保財務記錄的準...
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：適用於小型企業的一體化人工智慧財務管理和會計應用程式 管理小型企業財務不一定是痛苦且耗時的。 Fiskl 提供針對企業家需求量身定制的一整套會計、發票、報告和財務工具，讓一切變得輕鬆。 Fiskl 受到全球超過 170,000 家中小企業的信賴，提供屢獲殊榮的財務管理服務，可透過行動裝置隨時隨地存取。主要功能包括： 🔹 完整的會計功能：Fiskl 提供完整的複式記帳會計，涵蓋發票、銀行/信用卡連接、費用追蹤、對帳、財務報表等。 🔹人工智慧驅動的自動化：我們專有的自動分類引擎使用人工智慧自動對交易進行分類、配對轉帳和核對帳戶，從而節省了手動工作時間。 🔹 行動應用程式：我...
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工作者和提供國際服務的企業。 2020 年，Veem 的客戶群達到 225,000 名用戶。
Invoiced
invoiced.com
Invoiced 是一個屢獲殊榮的平台，可協助買家和賣家互動，確保無縫發票管理、安全交易和及時付款。受到 92 個國家數千家企業的信賴，處理的交易金額接近 500 億美元。 Invoiced 以優化現金流管理、計費流程和訂閱服務而聞名，為處於每個成長階段的企業提供量身定制的解決方案。立即開始您輕鬆使用 Invoiced 的應收帳款和應付帳款之旅，或安排示範以了解更多資訊。
Elopage
elopage.com
elopage 代表產品、支付和自動化，是一個一體化線上銷售平台。透過elopage，企業家可以創建和銷售數位產品。重點是建立和擴展線上業務。該公司提供綜合線上商店以及會計簡化和稅務自動化。此外，還提供最常見的付款選項和付款方式，包括各種貨幣。由於整合的接口，elopage 也可以以相容的方式使用。該公司的德國總部和所在地位於柏林。
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange 正在透過發票和支付自動化改變中間市場公司管理和支付帳單的方式。
Paddle
paddle.com
Paddle 為 SaaS 提供完整的付款、稅務和訂閱解決方案。我們不是拼湊和維護分散的支付堆疊，而是在一個平台上“為您做”，為您提供單一的資料來源和收入真相。我們處理從結帳、付款、訂閱管理、發票和續訂到催款、全球稅務合規、詐欺保護和報告的一切事務。我們該怎麼做呢？作為您的記錄商戶，Paddle 會為您管理以下事項： 與多個支付服務提供者整合。在世界各地收取和繳納銷售稅的責任。詐欺保護和處理退款。跨訂閱計費和付款的收入數據核對。減少客戶流失並恢復失敗的付款。與計費相關的支援查詢。當您專注於發展業務時，讓我們專注於優化您的付款和計費流程的每個部分。請訪問我們的網站並安排與我們通話以了解更多資訊。
Sellsy
sellsy.com
Selsy 是一個全面的 CRM 解決方案；無需為多個軟體而煩惱。 Sellsy 管理從勘探到付款的銷售流程的每個環節。使用 Sellsy 的公司可以提高銷售額、做出更明智的決策並提高效率。 Sellsy 可以調整以滿足您的業務需求。可在線上、網路和行動裝置上使用，價格實惠。 Sellsy 解決方案包括： • 潛在客戶開發、追蹤和評分• 發票• 客戶服務管理• 自動化行銷活動和電子郵件• 360 度客戶視圖• 管道視圖• 協作工具• 專案管理• 採購、費用和利潤• 電子商務• POS •時間追蹤及更多！
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 是一個整合業務應用程式的雲端平台，專為各種類型和規模的公司而設計。使用 Apptivo 的應用程式管理幾乎所有業務任務，從銷售和行銷，到計費和支持，以及其間的一切。 Apptivo 沒有按應用程式定價，每個用戶每月只需 10 美元即可訪問整個平台。無論您將 Apptivo 用於單一應用程序，還是管理整個業務，它都將為整個組織帶來難以置信的價值。我們的應用程式涵蓋整個客戶生命週期：行銷 - 建立有針對性的聯絡人清單、建立和交付電子郵件活動以及追蹤分析。銷售 - 完整的 CRM 功能，具有強大的聯絡人管理、銷售管道、自動化和報告功能。服務台 - 功能強大的票務系統，具有電子郵件整合...
Invoice Ninja
invoiceninja.com
Invoice Ninja 旨在為自由工作者和企業主提供一整套發票和付款工具，以促進您的業務發展。透過 Invoice Ninja，您無需使用 Word 文件、平淡無奇的 PayPal 表格或價格過高的軟體，就能以最少的努力和最大的專業水平發送精美的品牌發票。
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time 是一款基於雲端的時間追蹤和計費軟體，專為律師、顧問、企業家和自由工作者設計。我們在這裡確保您的計費時間被追蹤、組織、開立發票，並可以從任何電腦或行動裝置安全地存取。時間就是金錢，追蹤兩者很重要。我們致力於透過業界領先的功能和屢獲殊榮的客戶支援團隊來簡化您的計費系統。
Stampli
stampli.com
Stampli 適用於需要自動化效率，但又不想重新設計 ERP 或更改現有 AP 流程的應付帳款團隊。與其他解決方案不同，Stampli 為 70 多個 ERP 的全部本機功能提供全面支持，使我們能夠在幾週（而不是幾個月）內完成部署，並且不會中斷您的業務。 Stampli 將所有與 AP 相關的通訊、文件和工作流程集中到一處，以實現完全可見性和控制。使用者學習起來很簡單，使用起來也更簡單，特別是 Billy the Bot™ 可以自動執行幾乎所有的擷取、編碼、路由、詐欺偵測和其他手動任務。為了提高效率，Stampli 的核心 AP 解決方案輔以一套整合產品，包括直接支付、信用卡、高級供應商管理...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券...
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
透過自動化會計流程更快獲得付款。 InvoiceSherpa 先進的發票提醒和收集軟體會自動追蹤逾期發票，並與所有主要會計軟體平台快速整合。 InvoiceSherpa 具有豐富的管理功能，可實現您的應收帳款自動化，從而加快您的現金流週期，從而提高您的利潤、業務績效和客戶滿意度。
Quipu
getquipu.com
探索管理業務的新方法。適合自由工作者和中小企業的計費軟體。
Invoicera
invoicera.com
線上發票計費軟體，可讓您管理和追蹤發票資料。
TrulySmall
trulysmall.com
一款節省時間的會計應用程序，可為小型企業主自動執行記帳任務。 Kashoo 使用機器學習對銀行和信用卡交易的費用進行分類和核對，並一鍵提供準確、完整和即時的報告。除了自動對帳之外，Kashoo 還提供 OCR 和收據匹配功能。只需將收據圖像放入收件箱，Kashoo 就會自動將其與交易進行匹配。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
Elorus
elorus.com
Elorus 可以記錄時間、開立發票、支付您的帳單並安全無誤地保存您公司的記錄。透過您自己的客戶入口網站透過支付處理器在線上付款。擅長費用管理並優化您的預算分配技能。 Elorus 還可以幫助您根據詳細的報告系統做出策略決策。因此，從我們的免費計劃開始，探索 Elorus 提供的無限可能性！
Envoice
envoice.eu
從購買發票和收據中提取資料最終是自動化的。我們為中小型企業和實踐提供完整的費用報告和採購管理解決方案。項目被準確記錄並順利發佈到您的會計軟體。