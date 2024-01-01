計費軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 保加利亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司使用發票和計費軟體產生發票並將其發送給客戶，要求為交付的產品和服務付款。該軟體簡化了發票流程，減少了所需的時間和精力，並提高了計費準確性。 發票和計費軟體主要由會計專業人員使用，銷售人員或專案經理也可以使用它來為客戶提供估算或形式發票。它支援各種計費需求，例如專業服務的項目計費和公用事業的定期計費。 計費軟體與儲存客戶和產品/服務資訊的會計系統和 ERP 或 CRM 解決方案無縫整合。計費流程的最後階段（涉及付款收據）通常透過會計軟體或大型 ERP 解決方案中的模組進行管理。
提議新的應用程式
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。同年晚些時候，PayPal 成為 eBay 的全資子公司，估值達 15 億美元。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Paymo
paymoapp.com
全功能線上工作管理軟體：時間追蹤、資源規劃、甘特圖、報告、看板、發票和費用。
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks 是一家位於猶他州美國福克的會計軟體公司。它生產同名軟體。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。在美國（丹佛、舊金山和紐約）設有辦事處，在加拿大、新加坡、香港和南非設有辦事處。Xero 的產品是基於軟體即服務(SaaS) 模式並透過訂閱方式銷售，基於關於訂戶管理的公司實體的類型和數量。其產品應用於 180 多個國家。
Zoho Invoice
zoho.com
適用於小型企業的線上發票軟體。 Zoho Invoice 是線上開立發票軟體，可協助您製作專業發票、自動發送付款提醒並更快地在線上獲得付款。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 經營的會計軟體，主要針對中小型企業。它是一種基於 Web 的軟體即服務 (SaaS) 模型，可透過桌面或行動裝置存取。 該公司成立於 2003 年，總部位於加拿大多倫多。
HoneyBook
honeybook.com
被評選為小型企業第一大客戶管理軟體。利用我們的一體化專案、發票和付款管理工具更快地保護客戶。免費試用 7 天。
Teamleader
teamleader.eu
更多業務。減少麻煩。客戶管理、專案管理和發票集中於一款便利工具。 Teamleader 讓 11,000 家中小企業的工作變得更輕鬆。
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由工作者和小型企業的首選發票產生器和業務工具。無論您身在何處，都可以透過網路和行動應用程式建立發票並將其發送給您的客戶。
SuiteDash
suitedash.com
使用我們安全的用戶端軟體設計您自己的用戶端或客戶入口網站存取：全品牌登入、儀表板和帶有白標的電子郵件通知
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基於雲端的軟體供應商，致力於為中小型企業實現後台財務營運自動化。 Bill.com 平台將企業與其供應商和客戶連結起來，幫助他們管理現金流入和流出。主要競爭對手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com與美國最大的金融機構、美國百大會計師事務所中超過70%的公司合作，領先的會計軟體包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA數位支付解決方案的首選提供商。Bill.com Connect 是美國註冊會計師協會(AICPA) 的技術子公司。Bill.com Connect 是一個白標端到端支付自...
Moneybird
moneybird.com
會計也可以很有趣！超過 20 萬名企業家使用我們的軟體來管理他們的財務。
Finom
finom.co
Finom 為企業家、自僱人士和自由工作者提供金融解決方案。
Invoice Simple
invoicesimple.com
在幾秒鐘內為您的客戶開立發票。 透過手機或筆記型電腦向客戶開立發票是世界上最簡單的方式。節省時間、保持井然有序、看起來很專業！
Pabbly
pabbly.com
強大的軟體工具來經營您的業務。在一個軟體包中即可存取表單建立、電子郵件行銷、計費、自動化等業務關鍵應用程式。
Copilot
copilot.com
Copilot 是服務企業的現代化客戶門戶 透過客戶入口網站為客戶提供一站式體驗，簡化訊息、付款、文件共享、幫助中心、自訂應用程式存取等。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
Holded
holded.com
Holded是一款適合現代企業的企業管理軟體。當您從單一平台管理業務的每個要素時，可以增加銷售額、減少開支並節省時間。 Holded 為您提供做出更好業務決策所需的所有工具。發票、會計、CRM、團隊、項目和庫存，您所需的一切都集中在一處。透過 Holded 無縫控制並同步您的所有業務功能。立即開始使用這個世界級的雲端 ERP！
Invoice Maker
invoicemaker.com
Invoice Maker 是用於向客戶發送發票的最快、最簡單的發票應用程式。
Pennylane
pennylane.tech
感謝 Pennylane，執行長能夠做出更明智的決策並促進財務管理。無需離開平台，他們就可以獲得即時且準確的數據、智慧發票工具以及高效的費用管理。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易於使用的會計軟體，專為企業主及其銷售團隊設計。
Moon Invoice
mooninvoice.com
取得適合小型企業的線上計費軟體，用於發送發票、管理費用、追蹤時間、下載報告和建立估算。立即獲得 7 天免費試用！
BigTime
bigtime.net
將時間轉化為利潤。即時了解預算、追蹤和計費您最重要的資產——時間。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti 提供智慧應付帳款，提升現代商業水準。讓我們透過完全自動化的端到端解決方案為您的業務帶來規模、效率和關注。
vcita
vcita.com
使用小型企業的一體化業務管理應用程式推動更多業務並提供優質服務 |
EasyBill
easybill.de
使用我們基於雲端的發票軟體在線編寫發票、報價和送貨單。這樣可以節省時間和精力。
Avaza
avaza.com
精美的一體化軟體來運營您的業務 停止同時使用多個應用程式、訂閱和電子表格。 Avaza 是一個無縫、高效的平台，團隊可用於協作專案、安排資源、追蹤時間、管理費用和為客戶開立發票。
InvoiceBerry
invoiceberry.com
為小型企業和自由工作者提供簡單有效的線上發票。發送發票、追蹤費用並追蹤客戶付款。今天就報名吧！
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
Aspire
aspireapp.com
為成長型企業提供一站式融資。透過無邊界支付、公司卡、費用管理等節省時間和金錢。一切盡在一個帳戶。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 專注於解決一個非常特殊的問題。自由工作者和小型服務型企業很難獲得報酬。一項研究發現，60% 的發票被延遲支付，其中三分之一的延遲付款是在截止日期後兩週發生的。 CloudBooks 試圖透過盡可能簡單地開發票券和收款來解決這個問題。您可以向客戶發送無限的發票，追蹤這些發票的狀態，甚至在線上接受付款。
Invoice Temple
invoicetemple.com
建立和發送發票比以前更快。 InvoiceTemple 讓小型企業主、中型和大型公司在幾分鐘內創建專業發票，節省他們的寶貴時間。
Fiskl
fiskl.com
適用於任何小型企業的行動發票（以及更多）。像專業人士一樣管理您企業的日常財務！可用免費帳戶。
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。該公司為 100 個國家和 70 種貨幣提供服務，包括美元、加元、英鎊、歐元、港元、人民幣和澳元。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工...
Invoiced
invoiced.com
更快獲得付款、減少浪費時間並提供更好的付款體驗。使用發票應收帳款雲自動計費和收款。
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook 是一款適用於小型企業的印度簡單 GST 計費、發票和庫存管理軟體和應用程式。該軟體是完全可自訂的，其功能可滿足任何企業的不同需求。
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange 正在透過發票和支付自動化改變中間市場公司管理和支付帳單的方式。
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 的使命是透過提供高度可自訂的應用程序，為小型企業提供經濟實惠且易於使用的解決方案，以便與客戶進行協作。
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elopage.com
elopage 是您的線上課程、數位產品和服務的 SaaS 銷售平台。建立您的產品並自動化您的付款。
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幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
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為自由工作者和小型企業提供領先的免費發票產生器。在線上開立發票、接受付款、追蹤費用和按時間計費的任務。
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BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
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探索管理業務的新方法。適合自由工作者和中小企業的計費軟體。
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線上發票計費軟體，可讓您管理和追蹤發票資料。
TrulySmall
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一款節省時間的會計應用程序，可為小型企業主自動執行記帳任務。 Kashoo 使用機器學習對銀行和信用卡交易的費用進行分類和核對，並一鍵提供準確、完整和即時的報告。除了自動對帳之外，Kashoo 還提供 OCR 和收據匹配功能。只需將收據圖像放入收件箱，Kashoo 就會自動將其與交易進行匹配。
Elorus
elorus.com
適合團隊的線上發票和時間追蹤軟體。為您的工作時間開立發票、線上領取報酬、管理您的專案並保持您的財務井然有序！
Envoice
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從購買發票和收據中提取資料最終是自動化的。我們為中小型企業和實踐提供完整的費用報告和採購管理解決方案。項目被準確記錄並順利發佈到您的會計軟體。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 將銷售、行銷和服務結合在強大的 CRM 中，幫助中小型企業贏得銷售並吸引客戶。