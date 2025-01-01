投標管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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投標管理軟體自動化並簡化了創建和提交建築專案提案的過程。它使分包商能夠使用可自訂的範本產生準確、專業的投標估算。對於承包商和專案經理來說，它可以增強專案的可見性並改善問責制。這些解決方案通常與施工估算和起飛軟體整合或補充。
提議新的應用程式
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款專為房屋建築、改建和專業承包商設計的建築項目管理軟件，提供專案協作、財務跟蹤和客戶關係管理等功能。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款雲端綜合管理軟體，專為屋頂、建築及家庭服務行業設計，提供CRM、項目管理和文檔管理功能。
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
PlanHub
planhub.com
PlanHub 是一個集中式的項目規劃和報價系統，專為總承包商和分包商設計，提供項目發現、投標管理和文檔控制功能。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected是一款基於網頁的軟體，簡化建築投標管理，促進業主與承包商之間的合作與溝通。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款綜合建築管理軟件，整合項目管理、客戶關係管理及會計功能，提升建築業務的運作效率和客戶滿意度。
Estimator360
estimator360.com
Estimator360是一款基於雲端的建築估算和管理軟體，適合各類建築公司進行項目成本估算和管理。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
Clear Estimates
clearestimates.com
明確估計是一款建築承包商估算軟件，提供客戶管理、材料添加及報告生成，幫助創建專業的估算和提案。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
分包商Hub是一套綜合管理工具，幫助建築公司有效監督分包商工作流，提升項目協作與生產力。
Northspyre
northspyre.com
Northspyre是一個雲端平台，幫助房地產開發團隊透過數據分析和自動化管理項目，提升決策效率，減少成本。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 簡化服務合約商業流程，從潛在客戶到付款，提供專案管理、跟進、發票製作及績效分析等功能。
RedTeam
redteam.com
RedTeam 是一款建築管理軟體，幫助用戶按時、安全地完成高品質項目，滿足業務需求。
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete 是一款建築投標管理軟體，支援合約工作流程，簡化投標與發票管理，促進顧問、客戶與承包商之間的協作。
RhinoDox
rhinodox.com
RhinoDox 是一個雲端投標回應與管理平台，幫助建築分包商快速創建、管理及追蹤投標。提供即時資訊以改善規劃與定價決策。
Ganarpro
ganarpro.com
Ganarpro 是一個簡化的建築招標平台，旨在幫助分包商簡化提案提交過程，提升競爭力，更有效地獲取合同。
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipeline 是一個使用 AI 和機器學習的綜合智慧平台，旨在降低風險，幫助施工前的團隊更具競爭力地投標。
ConWize
conwize.io
ConWize 是一款基於雲端的軟體，幫助承包商和管理公司簡化投標管理和估算流程，提升準確度並節省時間。
Downtobid
downtobid.com
Downtobid是一個AI投標邀請平台，幫助總承包商自動檢測圖紙中的投標包，尋找當地分包商並自動跟進，讓估算師能更專注於計畫。