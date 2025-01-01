找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
企業對企業 (B2B) 服務的審核平台匯總並維護對 B2B 領域提供者的經過驗證的評估。這些平台可以幫助企業和專業人士在初始階段找到可靠的服務供應商，包括顧問、廣告和行銷機構、網頁設計師、開發人員等。此外，B2B 服務評論平台為服務提供者提供了優勢，允許他們聲明其公司簡介、展示其服務以及與潛在客戶或客戶建立聯繫。 雖然某些 B2B 服務審核平台專注於特定的提供者類別（例如行銷服務），但其他平台則提供各種供應商，從軟體開發人員到會計服務。其中許多平台根據所提供的服務類型和地理位置來組織服務提供者，從而促進潛在客戶發現本地提供者。一些平台也可能與技術評論平台有相似之處，因為它們收集技術產品和服務提供者的評論。
提議新的應用程式
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。
GoodFirms
goodfirms.co
GoodFirms 是一個值得信賴的 B2B 評價與研究平台，收錄 IT 服務的客戶評價、公司資料及 CEO 訪談，幫助尋找最佳 IT 公司。
Liftify
liftify.com
Liftify 應用程式幫助企業建立和推廣他們的線上五顆星聲譽，以提升企業形象。
Clutch.co
clutch.co
Clutch.co 是一個幫助企業找到合適服務提供商的平台，擁有超過98,000條真實客戶評價，提供詳細的公司資料和行業分類。
TechBehemoths
techbehemoths.com
TechBehemoths是一個平台，幫助用戶找到合適的IT公司，支持各種數位項目，涵蓋全球56,128家公司和146個國家。
UpCity
upcity.com
UpCity是一個連接企業與可信賴B2B服務供應商的平台，幫助企業增強數字業務並找到合適的合作夥伴。
Reputedfirms
reputedfirms.com
Reputedfirms 是一個在線平台，用於發布客戶對您公司的經驗和評價。
Famewall
famewall.io
Famewall是一個客戶推薦管理工具，幫助企業輕鬆收集和展示客戶反饋，支持文本和視頻形式，在網站上嵌入名人牆。
Procurated
home.procurated.com
採購應用程式，簡化採購過程，提供供應商評價及數據分析工具，幫助組織優化採購策略。
Sortlist
sortlist.com
Sortlist是一個連結品牌與合適廣告代理商的平台，幫助企業快速尋找數位營銷夥伴以滿足其需求。
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