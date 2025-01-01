Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 福利支援軟體 - 最受歡迎的應用程式

福利支援軟體，也稱為福利溝通或福利決策支援軟體，旨在幫助員工最大化福利。這些系統向員工介紹他們的福利選擇，例如保險計劃和任何變化，並在整個註冊過程中提供指導。組織和人力資源部門使用這些解決方案來簡化有關福利的溝通並簡化註冊流程，從而節省時間和金錢。福利支援產品通常具有員工入口網站和自助服務選項，可讓員工查看、更新和管理他們的個人資訊、文件和計劃。 人力資源部門是這些系統的主要用戶，幫助人力資源經理管理福利包。一些福利支援軟體還可以幫助公司遵守聯邦和地方法規，例如《平價醫療法案》(ACA) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。這些工具通常提供通路合作夥伴網路和/或與企業的福利管理軟體整合。