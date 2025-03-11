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福利支援軟體 - 最受歡迎的應用程式

福利支援軟體，也稱為福利溝通或福利決策支援軟體，旨在幫助員工最大化福利。這些系統向員工介紹他們的福利選擇，例如保險計劃和任何變化，並在整個註冊過程中提供指導。組織和人力資源部門使用這些解決方案來簡化有關福利的溝通並簡化註冊流程，從而節省時間和金錢。福利支援產品通常具有員工入口網站和自助服務選項，可讓員工查看、更新和管理他們的個人資訊、文件和計劃。 人力資源部門是這些系統的主要用戶，幫助人力資源經理管理福利包。一些福利支援軟體還可以幫助公司遵守聯邦和地方法規，例如《平價醫療法案》(ACA) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。這些工具通常提供通路合作夥伴網路和/或與企業的福利管理軟體整合。

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Castlight

Castlight

castlighthealth.com

Castlight是一個數位健康平台，幫助用戶了解健康福利，進行健康評估，跟踪醫療費用，並提供醫療資源和支持。

Alight

Alight

alight.com

Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。

Forma

Forma

joinforma.com

Forma是一個靈活的福利管理平台，幫助企業設計和管理可定制的全球員工福利計劃，增強員工體驗並減少管理負擔。

Compt

Compt

compt.io

Compt是一款可自定義的獎勵津貼軟體，符合IRS標準，易於管理員工津貼，並支持全球團隊。

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

您的貨幣線是一個提供無限財務教練、教育與AI軟件的財務健康平台，幫助用戶管理個人財務。

Nova Benefits

Nova Benefits

novabenefits.com

Nova Benefits 是一個集中於企業健康保險的員工福利平台，簡化福利管理並提升員工健康體驗。

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。

Noyo

Noyo

noyo.com

Noyo是一個福利數據平台，簡化會員登記與資格管理，通過API處理數據並連接保險公司，減少錯誤與耗時。

Kota

Kota

kota.io

Kota應用程式提供全球健康、生活和退休服務的簡便訪問，支持即時登記和靈活繳費，方便團隊自主管理選擇。

Healthee

Healthee

healthee.com

Healthee是一個醫療平台，簡化醫療福利和護理過程，提供成本估算、提供商搜尋及AI助手，以提升使用者體驗。

GoKlaim

GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim是一款幫助雇主簡單靈活提供健康和福利計劃的應用程式，員工可提交各項費用的索賠，並輕鬆查詢賬戶餘額。

League

League

league.com

League 是一家以科技為焦點的健康公司，提供數位平台，幫助用戶獲取、導航和支付醫療服務，促進整合和個人化的健康體驗。

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass是一個靈活的福利平台，幫助企業自定義和管理員工福利，以滿足全球勞動力的多樣需求。

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