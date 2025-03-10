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福利支援軟體，也稱為福利溝通或福利決策支援軟體，旨在幫助員工最大化福利。這些系統向員工介紹他們的福利選擇，例如保險計劃和任何變化，並在整個註冊過程中提供指導。組織和人力資源部門使用這些解決方案來簡化有關福利的溝通並簡化註冊流程，從而節省時間和金錢。福利支援產品通常具有員工入口網站和自助服務選項，可讓員工查看、更新和管理他們的個人資訊、文件和計劃。 人力資源部門是這些系統的主要用戶，幫助人力資源經理管理福利包。一些福利支援軟體還可以幫助公司遵守聯邦和地方法規，例如《平價醫療法案》(ACA) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。這些工具通常提供通路合作夥伴網路和/或與企業的福利管理軟體整合。
提議新的應用程式
Castlight
castlighthealth.com
Castlight是一個數位健康平台，幫助用戶了解健康福利，進行健康評估，跟踪醫療費用，並提供醫療資源和支持。
Alight
alight.com
Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。
Forma
joinforma.com
Forma是一個靈活的福利管理平台，幫助企業設計和管理可定制的全球員工福利計劃，增強員工體驗並減少管理負擔。
Compt
compt.io
Compt是一款可自定義的獎勵津貼軟體，符合IRS標準，易於管理員工津貼，並支持全球團隊。
Your Money Line
yourmoneyline.com
您的貨幣線是一個提供無限財務教練、教育與AI軟件的財務健康平台，幫助用戶管理個人財務。
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits 是一個集中於企業健康保險的員工福利平台，簡化福利管理並提升員工健康體驗。
Sequoia One
one.sequoia.com
紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。
Noyo
noyo.com
Noyo 福利資料平台是 Ben-admin、HRIS 和 HR 系統的基礎設施解決方案，這些系統希望改變管理會員註冊和資格的方式。透過一個安全的平台收集、清理和傳輸關鍵成員資料。透過 Noyo 平台輕鬆連接到領先的保險公司，並開始透過 API 向他們發送會員變更資訊；不再需要文件饋送或資料輸入。您將減少營運開銷，獲得更快的變更處理，並處理更少的覆蓋錯誤。這一切都將為您的客戶帶來更好的體驗和值得信賴的好處。
Kota
kota.io
Kota在全球範圍內提供簡單且無邊界的健康，生活和退休提供者，並提供實時入學，靈活的貢獻和員工應用程序。 ⭑控制：設置每個團隊和國家 /地區的貢獻金額，上限成本，獲得本地基準，並點擊註冊和取消重新註冊。 ⭑保存：管理支出，刪除報告管理員，並向經紀人說再見。 ⭑參與：您的團隊具有自己的選擇並在水龍頭中進行更改的靈活性。
Healthee
healthee.com
Healthee通過使其更輕鬆，更快，更有效地使用健康保險並獲得護理來改變健康福利經驗。
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim 是一款幫助雇主以簡單且靈活的方式為其員工提供健康福利的軟體。借助 GoKlaim，員工可以透過行動應用程式存取健康支出帳戶，在那裡他們可以提交各種合格費用的索賠，從醫療和牙科護理到教育和個人發展。員工還可以查看自己的帳戶餘額、新增家屬並快速輕鬆地獲得報銷。雇主可以根據自己的需求和預算定制計劃，調整費用類別和子類別，並將未使用的資金結轉至下一年。 GoKlaim 也提供分析和報告工具，幫助雇主監控和優化他們的福利支出。對於希望為員工提供個人化且無憂的健康和保健福利體驗的公司來說，GoKlaim 是一個很好的解決方案。如需了解有關 GoKlaim 的更多信息，請訪問 www.goklaim.com
League
league.com
League成立於2014年，是一家以技術為中心的衛生公司，為醫療保健的數字化轉型提供動力。雇主，付款人，藥房零售商和醫療保健提供者使用我們屢獲殊榮的平台提供綜合和個性化的健康經驗，以推動消費者參與。全世界數百萬人使用由聯盟提供動力的數字健康平台來訪問，導航和支付護理費用。
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