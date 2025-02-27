找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
福利支援軟體，也稱為福利溝通或福利決策支援軟體，旨在幫助員工最大化福利。這些系統向員工介紹他們的福利選擇，例如保險計劃和任何變化，並在整個註冊過程中提供指導。組織和人力資源部門使用這些解決方案來簡化有關福利的溝通並簡化註冊流程，從而節省時間和金錢。福利支援產品通常具有員工入口網站和自助服務選項，可讓員工查看、更新和管理他們的個人資訊、文件和計劃。 人力資源部門是這些系統的主要用戶，幫助人力資源經理管理福利包。一些福利支援軟體還可以幫助公司遵守聯邦和地方法規，例如《平價醫療法案》(ACA) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。這些工具通常提供通路合作夥伴網路和/或與企業的福利管理軟體整合。
提議新的應用程式
Castlight
castlighthealth.com
激發健康的習慣。每天為員工提供全面的健康解決方案，促進健康的思想、身體和錢包。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是透過消除分散您對大局的注意力的行政負擔來幫助您的高科技業務蓬勃發展。我們為創新、具有成長性的公司提供有競爭力的福利和外包人力資源。我們知道吸引和留住人才、簡化和擴大營運、穩定人力資源成本以及保護您的業務有多重要。讓我們來完成繁重的工作，以便您可以專注於將您的業務提升到一個新的水平。
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。將權力交給數據和技術，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
Forma
joinforma.com
公司每年花費數百萬美元用於員工既不重視也不經常使用的員工福利。 Forma 成立於 2017 年，致力於透過挑戰傳統的一刀切方法來建立更好的模型。 Forma 靈活的福利軟體為員工提供更多選擇和靈活的福利津貼使用方式，幫助公司提供有競爭力的福利方案，同時降低成本和效率低下。該平台還為人力資源專業人員節省了無數時間來管理和支援各種單點解決方案。使用 Forma，公司可以從一系列產品中進行選擇，包括生活方式支出帳戶、健康支出帳戶、健康報銷安排、靈活支出帳戶等，以設計和提供客製化福利計劃——所有這些都透過一個平台進行。然後，員工可以選擇三種方式來使用帳戶資金：提供折扣產品和服務的 Forma Store、Forma Visa 卡或 Forma 世界一流的會員支援團隊支持的索賠報銷。 Forma 已幫助數百家全球最受尊敬的公司（包括 Stripe、Zoom、Lululemon 和 Affirm）為近百萬員工設計和支持靈活、包容的福利計劃。而且，我們取得了巨大的成功，會員的客戶保留率為 98%、NPS 為 75、CSAT 評級為 98。 Forma 得到了 Emergence Capital 和 Ribbit Capital 的支持，並因其指數級增長、軟體創新和「最佳工作場所」獲得了無數獎項。
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費用管理工具。員工可以在同一平台上提交費用並附加任何必要的文件，使其成為真正全面的員工報銷解決方案。 Compt 成立於 2018 年 1 月，總部位於麻薩諸塞州波士頓。了解更多信息，請訪問 www.compt.io。
Benepass
getbenepass.com
為以人為本的公司提供靈活的福利平台。 一刀切的員工福利並不適合當今的全球勞動力。為您的員工提供適合其生活方式的彈性福利。
League
league.com
League成立於2014年，是一家以技術為中心的衛生公司，為醫療保健的數字化轉型提供動力。雇主，付款人，藥房零售商和醫療保健提供者使用我們屢獲殊榮的平台提供綜合和個性化的健康經驗，以推動消費者參與。全世界數百萬人使用由聯盟提供動力的數字健康平台來訪問，導航和支付護理費用。
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits是以企業健康保險為核心的員工健康平台。 Nova Benefits 由 Saransh Garg（執行長）和 Yash Gupta（技術長）創立，其使命是透過為所有員工提供個人化且易於使用的健康保險，為每個人打造更快樂、更健康的工作場所。過去兩年，Nova Benefits 已為超過 350 家公司投保，覆蓋超過 175,000 名會員，並處理了超過 10,000 起索賠。他們尊敬的客戶包括 Snapdeal、HomeLane、Clear、Rupeek、Zinier 和 Junglee Games 等。對於人力資源和管理團隊來說，Nova Benefits 為工作場所提供卓越的理賠體驗、人力資源工作流程、自助員工入口網站、健康福利、個人保險體驗和附加健康福利。這家 B2B SaaS 新創公司已從 SIG、Bessemer、Multiply Ventures、Better Capital 和 Titan Capital 等投資者籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資。
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim 是一款幫助雇主以簡單且靈活的方式為其員工提供健康福利的軟體。借助 GoKlaim，員工可以透過行動應用程式存取健康支出帳戶，在那裡他們可以提交各種合格費用的索賠，從醫療和牙科護理到教育和個人發展。員工還可以查看自己的帳戶餘額、新增家屬並快速輕鬆地獲得報銷。雇主可以根據自己的需求和預算定制計劃，調整費用類別和子類別，並將未使用的資金結轉至下一年。 GoKlaim 也提供分析和報告工具，幫助雇主監控和優化他們的福利支出。對於希望為員工提供個人化且無憂的健康和保健福利體驗的公司來說，GoKlaim 是一個很好的解決方案。如需了解有關 GoKlaim 的更多信息，請訪問 www.goklaim.com
Healthee
healthee.com
Healthee 正在改變健康福利體驗，讓您更輕鬆、更快捷、更有效率地使用健康保險和獲得照護。
Kota
kota.io
Kota 透過即時註冊、靈活的繳款和員工應用程序，為全球健康、生活和退休提供者提供簡單、無國界的訪問。 ⭑ 控制：設定每個團隊和國家的捐款金額、成本上限、取得當地基準，然後點擊即可註冊和取消註冊。 ⭑ 節省：管理支出，取消報告管理，告別經紀人費用。 ⭑ 參與：您的團隊可以靈活地做出自己的選擇並輕鬆做出更改。
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line 是一項員工財務健康福利，提供無限制的 1:1 人力財務輔導、世界一流的教育和人工智慧驅動的軟體，讓您的員工（及其家屬）過上無憂的財務生活。您的財務熱線可為員工最個人的財務問題提供快速而徹底的答案，並防止雇主在為時已晚之前不知道其員工中存在財務問題。我們受到數百家公司和數十萬個家庭的信賴。告別員工金錢壓力。你好，你的資金線。
Noyo
noyo.com
Noyo 福利資料平台是 Ben-admin、HRIS 和 HR 系統的基礎設施解決方案，這些系統希望改變管理會員註冊和資格的方式。透過一個安全的平台收集、清理和傳輸關鍵成員資料。透過 Noyo 平台輕鬆連接到領先的保險公司，並開始透過 API 向他們發送會員變更資訊；不再需要文件饋送或資料輸入。您將減少營運開銷，獲得更快的變更處理，並處理更少的覆蓋錯誤。這一切都將為您的客戶帶來更好的體驗和值得信賴的好處。
© 2025 WebCatalog, Inc.